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 ОАСК зобов'язав Кабмін затвердити Єдиний реєстр пам'ятників Другої світової війни

Кабінет міністрів України зобов'язаний затвердити Єдиний національний реєстр пам'ятників Другої світової війни 1939-1945 років.

Таке рішення ухвалив 22 січня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Харківської міської ради до Кабміну, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Як повідомив заступник директора Юридичного департаменту Костянтин Прокоп'єв, який представляв інтереси Харківської міськради в суді, пред'явлення позову до Кабміну обумовлено тим, що, починаючи з квітня 2015 року і до теперішнього часу, уряд не виконав вимогу закону - не затвердив Єдиний національний реєстр пам'ятників Другої світової війни.

За його словами, відсутність цього реєстру перешкоджає здійсненню повноважень, покладених законом на органи місцевого самоврядування у сфері присвоєння імен (перейменування) вулицям, проспектам, іншим об'єктам топоніміки й у сфері увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, зокрема пам'яті маршала Георгія Жукова.

Також Костянтин Прокоп'єв зазначив, що затвердження Єдиного національного реєстру пам'яток Другої світової війни необхідне для того, щоб забезпечити фінансування утримання, охорони та інших заходів щодо цих пам'ятників із державного або місцевого бюджетів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171356
 
 
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А може най територіальні громади вирішують? Відповідно до закону про декомунізацію... Чи навіть така самостійність громадськиї об'єднань лякає "слуг"?
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