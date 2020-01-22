 Апеляційний суд повернув священнику УПЦ МП Гедеону українське громадянство

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Ігор Луценко.

"Щойно стався програш України - Державна міграційна служба програла суд "отцю Гедеону", представникові російської православної церкви Юрію Самуїловичу Харону. Рішення апеляції, тобто вже вступає в силу", - написав він.