 Апеляційний суд повернув священнику УПЦ МП Гедеону українське громадянство

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Ігор Луценко.
"Щойно стався програш України - Державна міграційна служба програла суд "отцю Гедеону", представникові російської православної церкви Юрію Самуїловичу Харону. Рішення апеляції, тобто вже вступає в силу", - написав він.
"Юрию Самуилович Харону решение апелляции, то есть уже вступает в силу", - написал он.
Самуилович? Ну, ещё бы он сейчас, да не выиграл..
😇
який відверто так сказав мені -
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.
Без томосів, безвізів, й орденів.
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.Без томосів, безвізів, й орденів.
Скажи
Твій Бох -🍫!!
Торчишшш?
)))
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!
😇