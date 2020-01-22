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 Суспільство
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Все про:позов (259) УПЦ МП (557)

 Апеляційний суд повернув священнику УПЦ МП Гедеону українське громадянство

Апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції про повернення українського громадянства єпископу православної церкви Московського патріархату Гедеону (Юрію Харону).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Ігор Луценко.

"Щойно стався програш України - Державна міграційна служба програла суд "отцю Гедеону", представникові російської православної церкви Юрію Самуїловичу Харону. Рішення апеляції, тобто вже вступає в силу", - написав він.

Апеляційний суд повернув священнику УПЦ МП Гедеону українське громадянство 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171354
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро хуйло у зебилов и Украину отсудит в Печесрском суде
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Государственная миграционная служба проиграла суд "отцу Гедеону", представителю русской православной церкви.
"Юрию Самуилович Харону решение апелляции, то есть уже вступает в силу", - написал он.

Самуилович? Ну, ещё бы он сейчас, да не выиграл.. Апелляционный суд вернул священнику УПЦ Гедеону украинское гражданство - Цензор.НЕТ 5101
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Харон пригрозил своими связями с Аидом и Танатом.
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Государственная миграционная служба проиграла суд "отцу Гедеону", представителю русской православной церкви.
"Юрию Самуилович Харону решение апелляции, то есть уже вступает в силу", - написал он.

Самуилович? Ну, ещё бы он сейчас, да не выиграл.. Апелляционный суд вернул священнику УПЦ Гедеону украинское гражданство - Цензор.НЕТ 5101
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Так ось хто перевозив лбдей через річку Стікс😲
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хер-он...а не ХАРОН...или хрон. московитский. Апеляційний суд повернув священнику УПЦ МП Гедеону українське громадянство - Цензор.НЕТ 1415
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А наручники на фото имеют отношение к гражданскому суду?
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Харон пригрозил своими связями с Аидом и Танатом.
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Прізвище знайомого аіда він не називав?
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Скоро ***** у зебилов и Украину отсудит в Печесрском суде
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Аж гидко… Правий був монах,
який відверто так сказав мені -
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.
Без томосів, безвізів, й орденів.
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Зе-Baks13

Гоподь живе не в церкві, а в серцях.Без томосів, безвізів, й орденів.
Скажи


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Для Мене -ні!
Твій Бох -🍫!!
Торчишшш?
)))
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Так вот погда зачем церкви? Если ты говоришь бог живет в сердцах!
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и чем ж ему тут... памазано? ))) (простите за каламбур)))))
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Уже даже продавцы воздуха опускают Украину. Еще квартиру ему дайте и платье расшитое золотом.
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судьи сами не смогли бы принять такое незаконное решение без указания сверху. у нас в стране нет судов, нет милиции, нет СБУ. такие вопросы решает главарь жидовской мафии Бэня Козломой.
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Віктор, ви стверджуєте, що суди реформовані Петром Олексійовичем не самостійні? Та ви, Віктор, просто зразковий зебіл!
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зебил, проведена была реформа только ВС . И, кстати, зебилоид, где обещание твоей чмо-Моники о снятии недобросовестных судей, минимум одного в неделю ?
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Судебная система в очередной раз доказала, что полностью прогнила.
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главзебил неасилил Апеляційний суд повернув священнику УПЦ МП Гедеону українське громадянство - Цензор.НЕТ 1582 Хотя, скорее всего, с подачи погртянки под молчаливое согласие вислюка оманского, бо какая разница! Апеляційний суд повернув священнику УПЦ МП Гедеону українське громадянство - Цензор.НЕТ 4179
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Буде Баканову проповіді з Лубянки читати, про "сілу русскава духа".
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В церкви звонит телефон:
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!
😇
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Запишем ещё одну перемогу в актив 73 процентного быдла...
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зюйд-афро чорнорогий, ти вирішив повчити українців кого поважати? Кому, як не тобі перевірити на місці справедливість приказки "бидло - воно й в Африці бидло" І ти у першій десятці, але не на першому місці. Бо бидло.
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З такими особистостями треба вирішувати питання без суду та слідства, це єдиний шлях.
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Тех, кто незаконно лишил гражданства посадят? Суд решил, что имело место нарушение Закона.

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Соломонович, ти або труси надягни, або хрестик зніми. Тому попу буде ссошно робити перебіжки від домівки до роботи. І назад.
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