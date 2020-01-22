EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2085  62
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4209) Разумков Дмитро (360) Гончарук_Олексій (541)

 Заяву Гончарука про відставку не треба розцінювати з юридичної точки зору, це звернення до президента як до лідера команди, - Разумков

Заява прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про відставку була зверненням до президента як до лідера команди.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час візиту на держпідприємство "Зоря"-"Машпроєкт" у рамках робочої поїздки до Миколаєва 22 січня, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заява Прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку викликала дисонанс у суспільстві, бо згідно з Конституцією, прем'єр дійсно пише заяву на Верховну Раду про складання своїх повноважень. Але її не треба розцінювати з юридичної точки зору, бо це було звернення до Президента як до лідера команди. А Президент діяв в рамках закону і Конституції, він нічого не підписував, нічого протизаконного не зробив", - сказав Разумков.

Читайте також: Гончарук про відносини із Зеленським: Ми з ним знайшли спільну мову: цей досвід зробить нас сильнішими

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": YouTube-канал, на якому публікували "плівки Гончарука", видалили

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171353
 
 
 Топ коментарі
 
О настоящих лидерах страны:

Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков - Цензор.НЕТ 5200
 показати весь коментар
 
))) мог и в ларьок с шаурмой заяву занести.
 показати весь коментар
 
А самокат Гончарука треба вважати продовженням його ноги.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А самокат Гончарука треба вважати продовженням його ноги.
 показати весь коментар
 
 
Если бы у Разумкова была хоть одна извилина в голове, то он бы знал, что на посту президента Зеленский должен быть лидером всего народа , а не только зеленой партии идиотов.
 показати весь коментар
 
 
Разумков по суті правий - заява Гончарука, подана Зєлєнскому не має жодного стосунку до юридичної площини. Це шоу. Просто шоу.
 показати весь коментар
 
 
Не плутайте монархію з республікою. Королева не може так просто відтрубити строк і зрулити, як котрийсь з президентів.
 показати весь коментар
 
Можно и так .Сравнение нормального главы государства и шута сцыкливого:

Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков - Цензор.НЕТ 5375
Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков - Цензор.НЕТ 2340
 показати весь коментар
 
 
Уж действительно - голубь! летает и срет, летает и снова срет!
 показати весь коментар
 
Ясно.. ППР... "Посидели, попиз..ли, разошлись...".
 показати весь коментар
 
 
Вас вообще нельзя рассматривать с точки зрения законов и Конституции. Вы на них просто кладете с высокой горки. Ваш принцып "друзьям все, врагам безпредел".
 показати весь коментар
 
 
))) мог и в ларьок с шаурмой заяву занести.
 показати весь коментар
 
 
Да, неверное, пользы было бы побольше.
 показати весь коментар
 
 
Разумков прямим текстом заявив, що розіграли шоу для зебілів. Вата голосуючи за Голобородька казала: "Хоч посміємось". Клоуни раді старатись.
 показати весь коментар
 
 
100%. А шоу називалось "Беня зніма Гончарука". Тепер жодних підозр у роботі гончарука з бубочкою на Беню)
 показати весь коментар
 
 
та все больше и больше убеждаемся, что любое заявление гончарука (и не только)
можно расценивать... как сквозняк...и не более..
.даже не стоит всматриваться в шевеление губ... не говоря уже о смысле сказанного...
 показати весь коментар
 
 
Та і так було зрозуміло. Шоу для зебілоїдів.
 показати весь коментар
 
 
Я уже месяцев 8 только и пишу. Для зеленых главное не дело, для них главное шоу и тупой пиар для лохтората:

Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков - Цензор.НЕТ 5838
 показати весь коментар
 
 
Цирк на дроті...
Силять два юристи і не знають алгоритм дій, який прописаний для них Конституцію.
 показати весь коментар
 
 
КАК ЗА ПОЛГОДА «СЛУГИ НАРОДА» КАРДИНАЛЬНО ОБВАЛИЛИ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ - ЦИФРЫ

В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.

Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.

От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.

Например:
Падение промышленного производства:
снтябрь -1,1%
октябрь -5%
ноябрь -7,5%

Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%
октябрь -11,9%
ноябрь -14,2%
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома)

Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%

Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%

Спад в машиностроении в ноябре -12,7%

Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%

Спад производства в сельском хозяйстве:

октябрь -6,7%
ноябрь -18,5%Но есть и рост. Как без него?
Например хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300
ноябрь - 288 900
декабрь - 338 200
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.

В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ на.бать преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления, как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».

Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне), да мне это и не интересно.
Мне интересно, когда ж это всё уже на.бнётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления «воров и барыг»?

А если представить, как оно было бы с «барыгами» дальше… Если б без новых технократов, пусть у них руки не болят…

Обидно. Пять лет пахали и всё Гончаруку под хвост.

IBIGDAN
 показати весь коментар
 
 
Я , не сторонник, зелёного недоразвитого, и его идиотов.Но падение в металлургии идёт по всему миру. А , то что падение про производства и ВВП составило за 2014-15 40% это как ????
 показати весь коментар
 
там кроме металлургии хватает падений.
а шо случилось в 2014-2015 ты не в курсе,надо полагать?
 показати весь коментар
 
Уже стало привычным. Рыбоглазый объясняет, что очередной зашквар - это просто хохма.
 показати весь коментар
 
 
та ваше зебильное шапито уже вообще никто серьёзно не воспринимает, клоуны , ёпт ваш колпак..
 показати весь коментар
 
 
всі дії зеко манди слід сприймати, як галіме шоу 95-го кварталу
 показати весь коментар
 
 
Разумков:
- Гончарук обделался, но это не считается, потому, что было "понарошку".

 показати весь коментар
 
 
Заявление Гончарук а об отставке,нужно оценивать не иначе,как документ,соответствующий КЗоТ Украины.С соответствующими процессуальными действиями.Без ненужных комментариев!
 показати весь коментар
 
 
один профан написал заяву пустоголовому, чего тут комментировать
 показати весь коментар
 
 
Це схоже на "тримайте мене семеро", зараз як подам заяву про відставку, ух! А взагалі для них закон не писаний, шо хочуть, те і творять(
 показати весь коментар
 
 
Заяву родичів жертв Чекотіли не треба сприймати як підставу для відкриття карної справи, а лишень як врегулювання побутових конфліктів... Ну зебілоїди! Хоча... Стефанчук же сказав, що в СН ніхто немає уявлення про те, що таке ЗАКОН! Чому ж тут дивуватись?
 показати весь коментар
 
 
Детский лепет на ЗЕлёной лужайке. И это убожество недоРазумков - голова Верховной Рады? Больше похоже на грустную жопу. Сраной метлой гнать весь этот ЗЕ-балаган куда подальше.
 показати весь коментар
 
 
дА НАХ.. ЭТИ ДЕШЕВЫЕ ПОНТЫ , СКОРЕЕ СДЕЛАЕТ JCKE XTV C GJRBYTN CDJ. VFABJPYE. [FKZDE /
 показати весь коментар
 
Самокатчик обратился к клоуну.И где здесь лидер？
 показати весь коментар
 
 
заявление не надо расценивать как заявление,
а обращение не нужно расценивать как обращение.
и вообще ничего не нужно расценивать как то чем оно является.
от - все же ясно теперь...
 показати весь коментар
 
 
...а заяву разумкова, про постійне й свідоме порушення Регламенту ВР, тре сприймати як жарт квартальних уйопків???
 показати весь коментар
 
 
Разумков забыл уточнить, что Буба Оманский - "Лидер нашей Кремлевской Команды".
 показати весь коментар
 
 
Разумков, мы весь ваш пи*дёж давно оцениваем только как попытку сдать Украину Ху*лу и при этом набить себе карманы. Но это у вас не получится. В качестве примера сегодня вдруг резко прилетело в репу Киве. Надеюсь, что вы одной пи*дюлиной не отделаетесь.
 показати весь коментар
 
 
Другими словами
"Не воспринимайте нашу компанию всерьёз. Мы - клоуны." ВРУ, КМУ во главе с величайшим мировым лидером-просто зелёное говно, которое выбрало такое же зелёное говно просто так..... По приколу
 показати весь коментар
 
 
Это припадание провинившегося боярина к стопам государя-батюшки
 показати весь коментар
 
Зеленский , возможно , заложник обстоятельств, но
его бенефис у Авакова требует разъяснений
 показати весь коментар
 
 
давай разумков жги есче!ты же знаешь как лохторат разводить и к власти клоунов приводить
 показати весь коментар
 
То, что очередную глупость пытаются защитить с помощью другой глупости уже никого не удивляет. Если недоразвитый Премьер хотел бы сделать правильно написал бы заявление об отставке и вынес на заседание ВР Украины. Приехал бы Президент и не поддержал бы это заявление. Рада проголосовала например 100 голосов За, и все. Честно и красиво. А так глупо и воняет дебилизмом....
 показати весь коментар
 
 
Премьер недоразвитый! Согласен. А прэзик Зеля что, умнее?! Ещё тупее! И премьер по праву оценил Зелю!...
 показати весь коментар
 
 
Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков

Это было очередное шоу - лизание задницы наполеончику. Работать они же не могут.
 показати весь коментар
 
Ранее младорыганал Разумок лизал ж*пу Янучаре, счас - еврейчику Зеле!... Деградирует!...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору