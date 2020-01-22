 Заяву Гончарука про відставку не треба розцінювати з юридичної точки зору, це звернення до президента як до лідера команди, - Разумков

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час візиту на держпідприємство "Зоря"-"Машпроєкт" у рамках робочої поїздки до Миколаєва 22 січня, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заява Прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку викликала дисонанс у суспільстві, бо згідно з Конституцією, прем'єр дійсно пише заяву на Верховну Раду про складання своїх повноважень. Але її не треба розцінювати з юридичної точки зору, бо це було звернення до Президента як до лідера команди. А Президент діяв в рамках закону і Конституції, він нічого не підписував, нічого протизаконного не зробив", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

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