 Заяву Гончарука про відставку не треба розцінювати з юридичної точки зору, це звернення до президента як до лідера команди, - Разумков

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час візиту на держпідприємство "Зоря"-"Машпроєкт" у рамках робочої поїздки до Миколаєва 22 січня, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Заява Прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку викликала дисонанс у суспільстві, бо згідно з Конституцією, прем'єр дійсно пише заяву на Верховну Раду про складання своїх повноважень. Але її не треба розцінювати з юридичної точки зору, бо це було звернення до Президента як до лідера команди. А Президент діяв в рамках закону і Конституції, він нічого не підписував, нічого протизаконного не зробив", - сказав Разумков.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.
можно расценивать... как сквозняк...и не более..
.даже не стоит всматриваться в шевеление губ... не говоря уже о смысле сказанного...
))
Силять два юристи і не знають алгоритм дій, який прописаний для них Конституцію.
В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
снтябрь -1,1%
октябрь -5%
ноябрь -7,5%
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%
октябрь -11,9%
ноябрь -14,2%
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома)
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%
ноябрь -18,5%Но есть и рост. Как без него?
Например хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300
ноябрь - 288 900
декабрь - 338 200
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ на.бать преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления, как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне), да мне это и не интересно.
Мне интересно, когда ж это всё уже на.бнётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления «воров и барыг»?
А если представить, как оно было бы с «барыгами» дальше… Если б без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали и всё Гончаруку под хвост.
IBIGDAN
а шо случилось в 2014-2015 ты не в курсе,надо полагать?
- Гончарук обделался, но это не считается, потому, что было "понарошку".
а обращение не нужно расценивать как обращение.
и вообще ничего не нужно расценивать как то чем оно является.
от - все же ясно теперь...
"Не воспринимайте нашу компанию всерьёз. Мы - клоуны." ВРУ, КМУ во главе с величайшим мировым лидером-просто зелёное говно, которое выбрало такое же зелёное говно просто так..... По приколу
его бенефис у Авакова требует разъяснений
Это было очередное шоу - лизание задницы наполеончику. Работать они же не могут.