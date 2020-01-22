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Все про:Давос (90) Зеленський (4209) Швейцарія (99) Соммаруга Симонетта (1)

 Зеленський у Давосі обговорив із президентом Швейцарії Соммаругою ситуацію на Донбасі й умови для інвестицій. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський у Давосі обговорив із президентом Швейцарії Соммаругою ситуацію на Донбасі й умови для інвестицій 01

Зеленський підкреслив, що Швейцарія була й залишається важливим торговельним партнером та одним із найбільших інвесторів в економіку України.

Сторони обговорили прогрес у просуванні до миру на сході України, зокрема повернення утримуваних осіб, кораблів та зменшення обстрілів на Донбасі. Також порушувалося питання розширення мандата місії ОБСЄ.

Президент України висловив вдячність за підтримку в реалізації реформ у нашій державі в межах програм технічної допомоги, яка надається Швейцарією. Також ішлося про питання реабілітації українських військових, підвищення енергоефективності та збільшення інвестицій. Президент України розповів про нові програми для інвесторів.

Президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171352
 
 
 Топ коментарі
 
На национальном языке Швейцарии - эммм, швейцарском.
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На национальном языке Швейцарии - эммм, швейцарском.
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Лучше бы оно сыграло бы х... на рояле. Больше было бы от него пользы.
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перед нею?
Вважаєш, що інвестиції самі би побігли б?
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Ну, что вы, инвистиции мы ждем исключттельно из Омана, а за пользу в Давосе, так я имею в виду привычную для него работу и хорошее настроение у зрителей.
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КАК ЗА ПОЛГОДА «СЛУГИ НАРОДА» КАРДИНАЛЬНО ОБВАЛИЛИ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ - ЦИФРЫ

https://newsua.one/news/kak-za-polgoda-slugi-naroda-kardinalno-obvalili-ekonomiku-ukrainy-cifry.html
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Зеленский в Давосе обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой ситуацию на Донбассе и условия для инвестиций

Это очень важно. Президент Швейцарии - это как раз тот, кто может изменить ситуацию на Донбассе. И, представляю, как она озаботилась.
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скільки часу на рандеву вона виділила йому?
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удел эгоистов и слабаков. это не о Зе!
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"Сльози мєшают мнє говоріть!"... Але як же так виходить, що з роту цієї особи виходять на диво правильні тези, а от дії, за всяк час, діаметрально протилежні?
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тоді на колінках стоячи, проси вибачення у Народа України та тікай якщо вспієш!!
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Привезе з Давосу купу лісапетів. Всяких і різних, навіть трьоколісних.
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Зачем лисапеты, там ШАПКИ есть и НА ШАРУ Зеленский в Давосе обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой ситуацию на Донбассе и условия для инвестиций - Цензор.НЕТ 2022
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Слуга Володимир Сцанич Моніка-ЯНєЛох-Уклоніст-ТипоЮрист-Відпускник-Шаурміст і т.д. Зелєнський знає кому служить. І нема чого дивитись, шо воно белькоче ротом - тре дивитись шо воно робить. Але це не вигідно СН, бо тоді тільки найупоротіші будуть вірити в серіального Голобородька
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А про основну прохвесію рояліст і забув. Зеленский в Давосе обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой ситуацию на Донбассе и условия для инвестиций - Цензор.НЕТ 9378
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В Украину с ее чиновниками, налоговой системой, коррупцией, бюрократией, судебной и *правохранительной системой, инвестирует свои деньги только слепой, глухой и больной на голову с лишенным чуством самосохранения. Я уже не говорю что с сегодняшним руководством страны не известно будет ли завтра вообще существовать Украина как государство.
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Где Мендель..!? Тут возле Вовы какая то тётка трётся..
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Зе паабищал президенту Швейцарии шо реально прокрышует всех инвесторов из Швейцарии, которые внесу 100 лямов зела, или больше. Так и сказал: - без базара. абищаю реальную защиту ат наездов. зуб даю. все будет чики-пуки. и еще и няню предоставлю...
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А що, у Швейцарії тримають президента за магурою? Щоб не втік!
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а хто внесет меньше 100 лямов зела, можете ни на шо асобае ни ращитывать...
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Передайте оманскому черту, что в страну которую возглавляет сборище клоунов и холуев кремля никто не будет вкладывать бабло.
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Інвестиції Україні потрібні. "Верховный Суд избавил Коломойского от 8 миллиардов долга по рефинансированию "Приватбанка"
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не беда. все это часть стратегии по привлечению инвесторов. крупных инвесторов...
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той суд та суддів на вогнище треба усіх!!
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1. Президент України розповів про нові програми для інвесторів.


2.Президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки. Зеленський у Давосі обговорив із президентом Швейцарії Соммаругою ситуацію на Донбасі й умови для інвестицій - Цензор.НЕТ 1760
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Все, що виходить з ОПи, треба перевіряти, виходячи з оману
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зустріч рівних ? Зеленський у Давосі обговорив із президентом Швейцарії Соммаругою ситуацію на Донбасі й умови для інвестицій - Цензор.НЕТ 9703

Президент Швейцарської конфедерації


Президент Швейцарської Конфедерації (нім. Bundespräsident, фр. Président de la Confédération, італ. Presidente della Confederazione, рет. President da la Confederaziun) - головуючий член Федеральної ради(уряду Швейцарії)[1][2]. Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради. Однак його голос є вирішальним при обговоренні поточних справ на Федеральній раді. Як перший серед рівних, президент не має повноважень керувати іншими членами Ради і продовжує очолювати свій департамент. Обирається на один рік парламентом з числа членів Федеральної ради, вищого органу виконавчої влади, і володіє по перевазі, представницькими функціями
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