 Зеленський у Давосі обговорив із президентом Швейцарії Соммаругою ситуацію на Донбасі й умови для інвестицій. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський підкреслив, що Швейцарія була й залишається важливим торговельним партнером та одним із найбільших інвесторів в економіку України.
Сторони обговорили прогрес у просуванні до миру на сході України, зокрема повернення утримуваних осіб, кораблів та зменшення обстрілів на Донбасі. Також порушувалося питання розширення мандата місії ОБСЄ.
Президент України висловив вдячність за підтримку в реалізації реформ у нашій державі в межах програм технічної допомоги, яка надається Швейцарією. Також ішлося про питання реабілітації українських військових, підвищення енергоефективності та збільшення інвестицій. Президент України розповів про нові програми для інвесторів.
Президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки.
Вважаєш, що інвестиції самі би побігли б?
https://newsua.one/news/kak-za-polgoda-slugi-naroda-kardinalno-obvalili-ekonomiku-ukrainy-cifry.html
Это очень важно. Президент Швейцарии - это как раз тот, кто может изменить ситуацию на Донбассе. И, представляю, как она озаботилась.
а оно знает, что это такое?
https://www.youtube.com/watch?v=CAHUdelvOf8
2.Президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки.
Президент Швейцарської конфедерації
Президент Швейцарської Конфедерації (нім. Bundespräsident, фр. Président de la Confédération, італ. Presidente della Confederazione, рет. President da la Confederaziun) - головуючий член Федеральної ради(уряду Швейцарії)[1][2]. Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради. Однак його голос є вирішальним при обговоренні поточних справ на Федеральній раді. Як перший серед рівних, президент не має повноважень керувати іншими членами Ради і продовжує очолювати свій департамент. Обирається на один рік парламентом з числа членів Федеральної ради, вищого органу виконавчої влади, і володіє по перевазі, представницькими функціями