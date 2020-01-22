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Все про:діти (1797) неповнолітні (51) суд (5735) Хмельниччина (304)

 Підліток через суд позбавив своїх батька і матір батьківських прав

Полонський районний суд у Хмельницькій області задовольнив позов 15-річного місцевого жителя, позбавивши його батька і матір батьківських прав, а також стягнув із них аліменти на утримання.

"Стягнути аліменти на утримання сина з кожного в розмірі по 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення нею повноліття", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби суду.

Свій позов юнак пояснив тим, що від народження проживає з бабусею і дідусем, рідні батьки про нього ніколи не піклувалися, ним не цікавилися і не допомагали. Більш того ведуть аморальний спосіб життя, зловживають алкоголем і своєю поведінкою дискредитують його.

Посилаючись на ці обставини позивач вважає, що такі дії відповідачів свідчать про ухилення їх від виконання своїх батьківських обов'язків, тому є всі підстави для позбавлення їх батьківських прав і що таке позбавлення відповідатиме його інтересам як дитини.

У судовому засіданні просила позбавити батьківських прав свого сина і невістку і бабуся, з якою живе онук. Жінка підтвердила, що ті пиячать, від догляду за хлопчиком і від його виховання самоусунулися, онук соромиться своїх батьків.

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Відповідачі не заперечували проти позбавлення їх батьківських прав.

Полонський районний суд прийшов до висновку про доведеність свідомого ухилення їх від виконання своїх батьківських обов'язків по відношенню до неповнолітнього сина, тому задовольнив клопотання юнака.

Зазначається, що згідно з пунктами 2, 3 статті 150 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, а також забезпечити здобуття дитиною повної середньої освіти.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України, батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо буде встановлено, що вони ухиляються від виконання своїх обов'язків з виховання дитини.

Стаття 165 Сімейного кодексу України встановлює право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав дитини, яка досягла чотирнадцяти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171348
 
   
 Топ коментарі
 
Та да.
Бухарі вони смішні зі сторони, а не коли вони у твоїй хаті.
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Они будут ему платить алименты до тех пор, пока он не закончит учиться
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Нет, это цивилизованный подход . Предпочитаете мордобой?
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Жахіття полягає в тому що хлопець виріс без батьківської любові і без дитинства. Підліток через суд позбавив своїх батька і матір батьківських прав - Цензор.НЕТ 2053
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чого це без дитинства? жив же у бабки а не у інтернаті, де немає дитинства.
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Та да.
Бухарі вони смішні зі сторони, а не коли вони у твоїй хаті.
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Если родители не воспитывают ребенка, ребенок воспитывает их.
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Хто ему дохтор?
Хай теперь учится зарабатывать и выживать в этом мире сам, раз ему батьки не угодили.
Я такие события токо приветствую. Раз этот подросток решил послать своих батькив далеко нах, то он сам уже вумный и самостоятельный. Хай бодается в этой жизни.
Но, шобы токо он в последствии не приполз к родителям в своих слезах и соплях... Такое, как правило, таким и заканчивается.
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Они будут ему платить алименты до тех пор, пока он не закончит учиться
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Та буває, що навпаки. Отакі мами - папи, зіпьються зкурвляться, а потім знаходять своїх дітей, і через суд стягують з них аліменти.
За зачатіє.
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какой хороший и умный малчык... Підліток через суд позбавив своїх батька і матір батьківських прав - Цензор.НЕТ 648
теперь нужно бабушку с дедушкой подвинуть с жилплощади...
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Жах , когда ребенок не любит своих родителей и не воспринимает их адекватно . Валим от сюда . Перед этим валим Свыню и Рыжую падлу .
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это такое горе...
и что это решение принесет пацаненку? алименты они навряд ли будут справно платить...
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Горе-батьки не зможуть отримати від нього аліменти в майбутньому.
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хіба шо...
і можуть бути якісь пільги, як буде поступати до вишу? чи ні...
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Так, як особі, позбавлнній батьківської опіки. Але це не гарантує вступ, а лише підвищує шанси. В будь-якому випадку хлопцеві здавати ЗНО, а там пільг немає. Якщо дурень - йди підмітайлом.
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Може дістали хлопця людські язики.Саме такий вік,15 років,все сприймається з підвищеною емоціональність.А тепер хоч позорити не будуть дитину ті горебатьки
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Так кто иск подал? От несовершенолетних разве суд примет?
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