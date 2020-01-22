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Все про:Дніпропетровщина (636) Глуховеря (8) ДБР (797)

 ДБР завершило розслідування справи про перевищення влади ексначальником ГУ Нацполіції Дніпропетровщини Глуховерею

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом перевищення службових повноважень начальником ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Віталієм Глуховерею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР в середу ввечері.

"Слідством встановлено, що 12 вересня 2018 року начальник Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області надав незаконний наказ працівникам спецпідрозділу "КОРД" затримати патрульних поліцейських, які зупинили водія його службового автомобіля за порушення правил дорожнього руху", - зауважують в пресслужбі ДБР.

Зазначається, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч.2 ст.343 и ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України здійснює Офіс Генерального прокурора.

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"Матеріали досудового розслідування передані на ознайомлення стороні захисту, після чого справу буде скеровано до суду.", - додали в ДБР.

Як повідомлялося, 23 серпня слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) за погодженням з Генеральною прокуратурою України повідомили про підозру ексначальнику Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Віталію Глуховері.

На підставі зібраних доказів ексначальникові Дніпропетровської поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.365, ч.2 ст.343, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст .371 Кримінального кодексу України.

12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. "За кермом автомобіля був водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними водій, ймовірно, подзвонив керівникові ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських", - повідомили в ДБР.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї або спеціальних засобів).

Наказом голови Нацполіції Сергія Князєва від 29 липня Глуховерю звільнено з займаної посади начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171347
 
 
 Топ коментарі
 
Ой, и шо ему будет? Повышенная пенсия.
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очередное говношоу. На фоне быкующих кив , юзиков и прочих слуг
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Царем себя почуствовал глуховеря-- гнать таких и близко к власти нельзя подпускать ГБР завершило расследование дела о превышении власти экс-начальником ГУ Нацполиции Днепропетровщины Глуховерей - Цензор.НЕТ 4015
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Ой, и шо ему будет? Повышенная пенсия.
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вроде говорили, что устроился опять-таки на мусарню, но в другой должности - не хуже по бабкам, чем предыдущая.
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Царем себя почуствовал глуховеря-- гнать таких и близко к власти нельзя подпускать ГБР завершило расследование дела о превышении власти экс-начальником ГУ Нацполиции Днепропетровщины Глуховерей - Цензор.НЕТ 4015
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очередное говношоу. На фоне быкующих кив , юзиков и прочих слуг
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Присудять поновити на роботі з компенсацією за вимушені прогули і підвищенням по службі.
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Все эти анонсы громких задержаний и расследований - уже набили нам такой мозоль, шо мы просто не верим в справедливость закона в Украине и верховенство права.
Ну поймали очередного высокого мусора на взятке? Ну и шо? Мусора, прокуроры, судьи, адвокаты - там такие все, ткни пальцем в любого и не промажешь.
Нелю Штепу отпустили и государство собирается ей выплачивать компенсацию! А бутусов нам очередного грязного мусора тут втюхивает, шобы мы отвлеклись от более грязных государственных проблем.
Если гнилью воняет голова, то представьте себе как "пахнут" ноги у государственных институтов Украины!
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Очень глупое шоу, всё снимал какой то патрульный, а самого нарушения так и не показали. Просто меняли начальника, сам кресло не хотел освободить, ничего ему не будет.
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А тем временем судья Вовк, снова председатель суда)))
Хорошо умеют расставлять приоритеты в Украинских властях.
Глуховеря, значит преступник, а судья Вовк, ангел Божий)
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Ну, ещё года два.., и дело передадут в суд.., может быть.
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Не передадут, закроют "по истечению срока давности", преступление не тяжкое.
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Через наш гуманний суд відновится на службі і отримає компенсацію.
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