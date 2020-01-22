EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  1497  27
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5904) Донбас (13064)

 Один український воїн загинув від початку доби 22 січня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли наших позицій було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поруч із Павлополем - з ручного протитанкового гранатомета;
  • неподалік Талаківки - з великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки.

Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поблизу Майорського - з великокаліберного кулемета;
  • в районі населеного пункту Шуми - з автоматичного станкового гранатомета.

Сьогодні, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойовики з гранатометів обстріляли позиції ООС біля Павлополя, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171344
 
 
 Топ коментарі
 
Что сказать?
После пиристатьстрилять, потери увеличились! Положение ВСУ ухудшилось!
Выражать соболезнования и волать, уже входит в привычку!
ЭТО СТРАШНО!
 показати весь коментар
 
12 с начала года
ДВЕНАДЦАТЬ!!!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
причем большинство гибнет в зоне "разведения"... Золотом-4 и т.д...
Об этом у зелохов оманских вообще не вспоминают..
 показати весь коментар
 
 
если бы тогда военком словил уклониста то сейчас бы не было так больно
 показати весь коментар
 
 
Что сказать?
После пиристатьстрилять, потери увеличились! Положение ВСУ ухудшилось!
Выражать соболезнования и волать, уже входит в привычку!
ЭТО СТРАШНО!
 показати весь коментар
 
 
ну так если перестать стрелять - так тебя с той стороны и расстреляют.
никто ж не мешает, ответки не будет, все безнаказанно...

этого могут не понимать только дяди из квартала.
но дяди сами туда не лезут - они только приказы не стрелять отдают.
а сами - ни-ни, шкура дорога.
 показати весь коментар
 
 
А казали ж - не обирайте клоуна, бо буде горе! Пасмотрім. Хай тепер повилазить! Один украинский воин погиб с начала суток 22 января. Враг нарушил перемирие 2 раза, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5105
 показати весь коментар
 
 
Сейчас уже каждый день смерть защитников одно штаб ООС как деревянный дятел а враг всего нарушил перемирия два раза конченная зеленая статистика трусов и предателей не цените Вы жизни солдат позволяя с каждым днем орде все больше и больше наглеть упиваться своей безнаказанностью

Зато Зе просит Пу о встрече хоть на ногах как унизительно что у руля такой бесхребетный
 показати весь коментар
 
 
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Намір президента Зеленського «просто перестати стріляти» призводить до того, до чого й мусить, - в зоні розведення сил обстріли. І керівництво ООС займається не безпекою особового складу, а вирішенням складного питання «як би зробити, аби про обстріл не дізналося громадське суспільство?» Ворог, вочевидь, ситуацією користується і примушує українську владу робити те, чого хоче він. Але давайте по порядку.

В районі села Золоте-4 спокійно після розведення військ не було ніколи. Наші бійці там гинули, при чому часто-густо підривалися на мінах у власному тилу.
9 грудня в районі села Золоте підірвалися на міні і загинули троє бійців 14-ї бригади.
4 січня в районі Золотого-4 підірвалися при пересуванні двоє українських військовиків.
5 січня на тих самих позиціях на протитанковій міні підірвалася вантажівка, загинули двоє українських вояків. Дивина й годі, але така сама «епідемія підривів» розгорнулася на іншій ділянці розведення - в районі Богданівка-Петрівське на Донеччині. 13 листопада саме неподалік Богданівки підірвався на міні (і згодом помер) комбриг 128-ї бригади полковник Євген Коростельов. І це далеко не єдиний випадок.

Волонтери та учасники війни висувають версію, що ця «епідемія підривів» - насправді результат роботи ворожих діверсійно-розвідувальних груп, які проникають на територію підконтрольну ЗСУ через ділянки розведення, де спільного фронту по факту нема. На користь цієї версії говорить дивна поява мін у «наїжджених місцях» і ще те, що на інших ділянка фронту таких «епідемій» не стається. У пресу ці випадки практично не потрапляють і темою для скандалу (як за часів президента Порошенка) не стають. Певно, аби не псувати «замирень». Варто також пригадати, що основний напрямок роботи ДРГ - розвідка. І от на цьому тлі 18 січня ворог обстріляв село Золоте-4 з мінометів 82-мм. У неділю 19 січня, як раз на Водохреща, противник наніс удар вже більшим калібром. Мінометами 120 мм (є інформація про САУ «Нона») була обстріляна приватна забудова на хуторі Вільний, що є околицею села Золоте-4. Повідомляють про одного загиблого українського бійця і 8 поранених. Розтрощені дві автівки 72-ї бригади.

Штаб ООС про ці обстріли видав феєричне повідомлення. Незважаючи на чималу кількість свідчень - місцевих мешканців, журналістів, волонтерів тощо, штаб ООС заявив ніби обстріл стався… біля села Горіхове. Причина брехні очевидна - аби не псували плани «одного з найавторитетніших лідерів світу» «просто перестати стріляти». Очевидно, відбувається те саме, що й з Боїнгом в Ірані. Замість чітко означати загрозу і реагувати відповідно, українське керівництво намагається нікого не скривдити і «не зривати мирний процес». І отут доречно помислити - з якою метою терористи так званої ЛНР влаштували ці зіткнення?

Версія, яку назвали пресі місцеві (які часто мають інформацію прямо з тої сторони), - з села Золоте терористи виживають мирних мешканців, примушуючи тікати від обстрілів в український тил. Навіщо? Відповідь очевидна, знелюднене село - ідеальна місцевість для дії ворожих диверсантів. А ще - дивовижне місце для накопичення сил перед наступом. Зайвих очей нема, а ті, хто є, мовчатимуть, якщо захочуть жити. І от це наводить на вкрай сумні роздуми.

Неодноразово вже говорили - ділянки розведення сил стають, по суті, готовим розривом в обороні ЗСУ. Активність там ворожих ДРГ і обстріли для згону населення підтверджують - там готують прорив нашої оборони. Що далі? У 18 км за Золотим - Лисичанськ. Втрата будь-якого українського міста після «мирних намірів» для чинної української влади означатиме політичну катастрофу та смерть байки «війна потрібна тим, хто на ній заробляє». Москві навіть захоплювати нічого не треба - достатньо лякати і демонструвати намір. І глузливо повторювати: «Нас там нема».

За таких умов президенту Зеленському доведеться робити все, що забажає Москва. Сісти за стіл переговорів з бойовиками ДНР-ЛНР. Дбати про зняття санкцій з Росії. Укладати «взаємовигідні угоди». Бо альтернатива - «Армія. Мова. Віра».
 показати весь коментар
 
 
Мало не щодня RІР...
Хто розводив? І кого розвели?
 показати весь коментар
 
 
смерти наших Воинов через день

это цена ЗЕльоного хайпа "уставших" от войны
 показати весь коментар
 
 
в Израиле Зеленский поговорит с Путиным об обмене....

а не мог бы он поговорить с бесом о воскрешении наших Воинов ? Один украинский воин погиб с начала суток 22 января. Враг нарушил перемирие 2 раза, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9035
 показати весь коментар
 
 
не в золотом-4 же скажет зе-мразь. хотя уже и там но он скрывает чтоб понравиться куйлу
 показати весь коментар
 
 
КАЖДЫЙ буквально день погибшие от кацапских снайперов! Которые тренируются и БЕЗНАКАЗАННО, как в тире, расстреливают наших воинов! Раненные не намного лучше, знаю по Мечникова. Сколько это будут терпеть?
Но наш Нелох Оманский упорно хочет облобызать кремлевского недомерка "на полях" любых "освенцимов", а про убийства наших воинов вообще НИ РАЗУ(!!!!) с момента избрания слова не брякнул...
Царствие Небесное всем героям и вечная память...
 показати весь коментар
 
 
зеЛя и вся его банда!подонки и мрази!
нучто перестали стрелять?!
ублюдки зеленые!
 показати весь коментар
 
 
Головне "пєрєстать стрєлять", а те, що загиблих за січень 2020 вже в два рази більше, ніж за січень 2019, то все Порох винний - підставляє "найвеличнішого політика Всесвіту"
 показати весь коментар
 
 
До режиму "перестать стрелять" парітет втрат був 1 до 3-4 на нашу користь, тепер рашисти не наруються нашим втратам без відповіді.
 показати весь коментар
 
 
"Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує, що не зміг учора мене побачити і почути. А сьогодні вранці його вже немає. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше. Нехай слово "мир" застрягне вам у горлі і "вже не та війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає", - написала його дівчина.

Один український воїн загинув від початку доби 22 січня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6542
 показати весь коментар
 
 
А помните как все начиналось? звонил пуйлу грозился что б повлиял на "ту сторону", а сейчас понял что про#бался, от "перестать стрелять" ничего не поменялось, разведение тоже не помогло, разведут в 1-м месте будут стрелять в другом. Я просто не могу понять сколько еще погибнуть должно пока до зебила дойдет что неочем договариваться с ху#лом?
 показати весь коментар
 
 
Дойдет когда 73% "уставших ат вайны" включат мозги, если конечно выключатель сработает.
 показати весь коментар
 
Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( смерть клятой расії та путін -***** зі снайперами рогатими!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору