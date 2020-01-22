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 Політика України
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Все про:прокуратура (2037) сепаратизм (628) Донецька область (2365) найманці РФ (973)

 Жительку Донеччини, що брала участь проведенні "референдуму" про створення "ДНР", засуджено до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном, - прокуратура

Суд виніс обвинувальний вирок жительці Донецької області, яка в 2014 році брала участь у проведенні незаконного референдуму. Вона визнана винною у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Суд встановив, що жінка, підтримуючи зміну територіальної цілісності України, в травні 2014 року умисно, за попередньою змовою з іншими прихильниками так званої російської весни, надала добровільну згоду на участь у роботі "дільничної виборчої комісії" з проведення в с. Велика Новосілка "загального обласного референдуму" про створення "самостійної держави "ДНР".

Обіймаючи посаду члена згаданої комісії, розташованої в приміщенні районного культурно-оздоровчого комплексу, зловмисниця формувала списки громадян, перевіряла реєстрацію місць проживання, видавала бюлетені, а по завершенню голосування брала участь у підрахунку голосів і передачі "бюлетенів" і протоколу з результатами "волевиявлення" громадян озброєним бойовикам.

"За скоєне кримінальне правопорушення жінку засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном", - сказано в повідомленні прокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171335
 
 
 Топ коментарі
 
За Северодонецкий шабаш 28 ноября 2004 года никто не сидит.А ведь он был репетицией к 1 марта 2014 года,к захвату Крыма и куска Донбасса....
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Так, для информации: в США за подобные "референдумы" максимально предусмотренное наказание - смертная казнь. Это приравнивается к государственному перевороту.
А у нас или испытательный срок, в крайнем случае, если много кого убил - то депортация. Суд приговорил жительницу Донетчины, участвовавшую проведении "референдума" о создании "ДНР", к 5 годам заключения с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 110
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т.е. фактически погрозили пальчиком. Скоро уже награждать таких будут...
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Так, для информации: в США за подобные "референдумы" максимально предусмотренное наказание - смертная казнь. Это приравнивается к государственному перевороту.
А у нас или испытательный срок, в крайнем случае, если много кого убил - то депортация. Суд приговорил жительницу Донетчины, участвовавшую проведении "референдума" о создании "ДНР", к 5 годам заключения с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 110
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К "пытательным" було б саме найкраще..))
😇
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Щось давно не було зеприхильниць на Цензорі🐸
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Ці не впадають, вони на сф строчать скарги.
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Это типа чечены напали на чеченов 11 декабря 1994 года.а закончили нападать в Хасавюрте 31 августа 1996 года.Но никто не погиб..ИХТАМНЕТ
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За Северодонецкий шабаш 28 ноября 2004 года никто не сидит.А ведь он был репетицией к 1 марта 2014 года,к захвату Крыма и куска Донбасса....
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суке дали испытательный срок бо боятся портнова.Это ж его электорат! За иное решение и уволить иожет портянка.
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Суд приговорил жительницу Донетчины, участвовавшую проведении "референдума" о создании "ДНР", к 5 годам заключения с испытательным сроком,



будут кормить ея бутербродами с укрсалом и испытывать
а скоко времени продержится

насмехаются над вами данецкие бамбасяне аж животы надрывают

сегодня 22-го января убили еще одного на передовой - снайпер застрелил


дебилы бл

ахахаха


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В Донецке за такое ей бы дали 15 лет строгача, перед этим поломали ребра и отрезали что-нибудь.
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Тампоноголовая х.йлостанская свинособака....а что, интересно звучит.
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Снова испытательный, а у Торнадо реальный!!! Тварям зеленым и мародерам патриоты пох...
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А кацапы дали бы лет 50. Вот поэтому вся гниль типа сивохи и чувствует свою безнаказанность.
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