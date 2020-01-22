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Все про:Велика Британія (1103) націоналізм (43) символіка (116) радикали (25)

 Нам шкода, але тризубом зловживають праворадикали, - Велика Британія

Міністр із питань безпеки Великої Британії Брендон Льюїс висловив жаль з приводу образи українського народу внесенням тризуба в антитерористичний посібник поліції.

Але при цьому він пояснив, що національною символікою часто зловживають праворадикальні групи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Посольства України у Великій Британії.

За словами Льюїса, поліція Британії чітко заявила, що шкодує про будь-яку образу, яка могла бути викликана включенням українського тризуба у внутрішній навчальний документ поліцейських.

"Цей документ було розроблено, щоб допомогти офіцерам і співробітникам поліції розпізнавати і розуміти цілу низку знаків і символів, з якими вони можуть зіткнутися під час виконання своїх обов'язків. Як було вичерпно сказано в заяві поліції, багато які з цих символів не становлять контртерористичного інтересу", - пояснив він.

Читайте також: "Чіткої відповіді немає", - Україна вважає недостатньою заяву Великої Британії про тризуб у Посібнику з протидії екстремізму

Крім того, Льюїс додав, що праворадикальні групи часто зловживають національною символікою.

"На жаль, праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою як своєї власної ідентифікації. І саме це стало мотивом включення деяких символів у посібник", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми усвідомлюємо і шкодуємо", - уряд Великої Британії про появу тризуба в поліцейському підручнику про радикалів

Міністр з питань безпеки підкреслив, що Велика Британія визнає: тризуб є державним гербом України і має важливе конституційне, історичне і культурне значення для українського народу, а також щиро шкодує про будь-яку образу українців.

Нагадаємо, раніше поліція Британії внесла тризуб до списку екстремістських символів. Посольство України вимагає видалити. Аналогічно, МЗС України вимагає від Великої Британії вилучити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171333
 
 
 Топ коментарі
 
Так пусть внесут в список все гербы всех стран в таком случае.
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а серп и молот там есть? или Путин обидится?
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Там есть в списке и английская символика.
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Бойовий клич личакових наполовину монголоїдних угро- фінів москалів а з 18 століття вже як придуманих і замаскованих під нібито росіян, клич з яким вони ходили в атаку, завжди був і є «Ура!» А ось звідки пішла ця традиція військової доблесті «Ура!» цих монголоїдних личакових московитів?
«Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 століття відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своїм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під хоча i липових але нібито як росіян -русичів.
А так як угро-фінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство - орда майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
А ось у слов'ян русічів - українців ще з часів Київської Русі їх бойовий клич доблесті завжди був і є зараз СЛАВА! Пізніше триразове казацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! Похідне від слова слав'яни, а ще пізніше СЛАВА УКРАЇНІ ! Ось і зараз коли весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапської нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків України - Русі.
.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!
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ССуки лєвацкі підміняють поняття аж шкварчить.......мазохівські парадоксали.
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А сколько народу невинного извели под английским флагом от Индии до Южной Африки? Кто злоупотреблял? У европейцев иногда такие тараканы в голове. Как жаль, что Бог не разместил Кацпию по ту сторону континента!
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Та пох..., нехай дрищуть, дивлячись на наш тризуб.
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Ну це далеко не пересічні британці придумали таку маячню. Це кацапостан там старається та купує різник покидьків з пташиними рилами.. Це та Британія "дуже правильна" яка не видає злодіїв які пограбували свої країни та втекли туди. При чому як що награбували багато - не видадуть ніколи бо присвоїти гроші крадені треба. Це та "моральна Англія". Вони самі ніколи не додумались би таку нісенітницю городити. Там кацапської агентури - сотні..
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Аллё гараж, это - инструкция для копов: радикалы часто используют такую символику (там есть и английская). Хватит уже паниковать!
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Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 220

А під яким прапором и гербом повинні були воювати за Україну воїни герої народної армії УПА ? Невже під знаменами і гербами наших ворогів окупантів сталінських комунофашистів і фашистів - гітлера , або може під гербом байдужою і не зовсім дружньої Великобританії ?
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Похоже, что грядёт дипломатический шкандаль! Флаг UK действительно очень похож на флаг Новороссии, а, посему, должен быть запрещен на территории Украины. А, впрочем, рояльному паганини какая разница?
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Скандал по этому поводу может быть только в головах "рояльных зехейтеров", которые не в состоянии увидеть отличие одного от другого.
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мало вас травили, праворадикалы - это слова ху..ла, нанюхались новичка?
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На наших Украинских паспортах Тризуб , любой дотошный коп , или как они у бритов зовутся, любого украинца закроет в буцыгарню , ссылаясь на такую книжечку.
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Где сказано, что кого-то "закроют"? Дислексией не страдаете?
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..так можна далеко зайти: вон и "Щедрик" Леонтовича на основе "язычницких" колядок можна назначить гИмном националистов-радикалов - мало ли кто его сейчас поёт или слушает по всему миру..
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Причём здесь песни, если речь о тату?
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Норм троллинг
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Кто смеет меня оскорблять?!
Я, украинец и поэтому я праворадикал?!
Моя страна в состоянии жестокой и подлой войны, я горжусь духом своего народа, я уважаю символы моей Родины, а какие то проплаченные и ТУПОРЫЛЫЕ СКОТЫ имеют право пренебрежительно об этом отзываться?!
Если скотье зебанутое это пропустит - то они покажут сознательное и намеренное унижение украинского народа и нашей свободы! Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 2221 Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 420
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Моя страна в состоянии жестокой и подлой войны,
"Ты зол и даже слишком, но нужно обладать каким-нибудь умишком" Сами-то хоть понимаете, что написали?

они покажут сознательное и намеренное унижение украинского народа и нашей свободы!

Украина при Порохе сознательно и намеренно отказалась от независимости. Получите один из результатов.


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Этот символ часто накалывают себе правые радикалы. В чём проблема?
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Прям таки,майбуть в сідало англіцкому послу тризуб загнали,чи що?
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Когда эти Герои побеждали на Майдане - лживая Англия их поддерживала. Как только эти Герои оказались в Англии, то Герб Украины стал символом экстремизма по версии британских полицейских. Ну не цинизм ли, а?
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Герб Украины стал символом экстремизма по версии
Любой переворот - это экстремизм. Та же Великая Французская революция - экстремизм, расползшийся на пол Европы. Фригийский колпак был именно символом экстремизма.
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Хорошо бриты нагнули
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Короче...Ср@ть они на нас хотели, вот подтекст ответа.Но ничего, скоро чуть потеплеет на шарике, затопит Лондон, они к нам еще попросятся.Так что жгите стерню,хай теплеет.
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На той час на землі України буде держава "Новий Ієрусалим" , про що розпинається Ігор Беркут . От приймуть закон про 10 000 Га землі в одні руки і на другий день піде розкрутка палестинського варіанту на землі України . Бути українцям "палестинськими втікачами" без своєї землі .
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У британцев , наследников некогда большой империи искаженное представление о демократии , национальном достоинстве и свободе слова . С таким же успехом они могли отнести свой национальный герб к екстремисцким символам . Ведь под британским гербом были убиты , обращены в рабство и казнены миллионы человек , в том числе невинные дети , в угоду одной британской королевской семьи .

..
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справедливости ради: тризуб - тамга рода Дуло
(с) Полтава историческая
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Василь Пелиш був на Майдані з перших його днів, а потім без роздумів пішов в армію добровольцем. Служив в батальйоні "Айдар". А в кінці серпня під час бою під Луганськом потрапив в полон, після того, як його БТР згорів, і він залишився єдиним, хто вижив з екіпажу.
У полоні криваві нелюди вбивці терористи ", відпиляли йому руку через те, що на ній була величне патріотичне татуювання" СЛАВА УКРАЇНІ ! Я був в свідомості, каже Василь і бачив, як мені відпилюють руку, і несамовито кричав" СЛАВА УКРАЇНІ". Потім мене звільнили.
У мене тепер є ще одне татуювання - герб України тепер вже на лівій руці. На війну я пішов добровольцем, і якщо була б можливість, повернувся б назад. Але вже найближчим часом мрія молодого воїна про нову кінцівку здійсниться - бійцеві поставлять новітній протез в клініці Чикаго. І незабаром йому вдасться здійснити свою мрію - знову встати на захист Вітчизни і помститися кремлівським фашистам окупантам і кривавим терористам. Помститися якщо їх не амністують продажні кремлівські холуї прокляті ЗЕбіли - капітулянти.
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Во кацапье денег не жалеет ,у них рашка травит а герб Украины виноват .Браво зедебилы ,прошло пол года а Украины в политике нет .Осталось пианино и член .
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Браво зедебилы ,прошло пол года а Украины в политике нет .
Скажите спасибо Пороху - это он сдал независимость за ненадобность. Так у Зе - результаты.
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ЕСЛИ ФРАНЦУЗКАЯ КОРОЛЕВА ПРАВОРАДИКАЛКА( АННА ЯРОСЛАВНА), ТО АНГЛИЙСКАЯ ТОГДА КТО !?)
А БОГ ШИВА ТАК ВООБЩЕ )))
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Еще год назад была гордость .А сейчас билет на рассмеши комика .
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Радикалов не любят.В каждой стране есть радикалы.Их преследуют правительства своих стран.В США преследуют Куклусклан,в Германии красные бригады и тд.
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ты урод приравниваешь символы свободной страны с символами куклусклана?
вы, тварины свинособачьи и полицайские, совсем последнее время оборзели.))
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Не подменяйте понятия.Манипулятор.Я сказал про радикалов.Всех и не упомнить.Их в каждой стране полно,некоторые прикрываются госсимволами.
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Вот почему в США не преследуют радикальную организацию Черные Пантеры , умнег ЗЕдебильный ?

..
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Когда Англия обвиняла Россию за отравление Скрипалей ,пестни тута пелись совсем другие.
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Эти кретины также сожалели об убитых украинцах ничего не делая против расеи . Они тихо утерлись после скрипалей и литвиненко . Пора остатки британской имеперии разделить на части . К стати , верните свободу Северной Ирландии , твари .
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ЛУЧШЕ Б С ТАКОЙ СИМВОЛИКОЙ РАЗОБРАЛИСЬ !!!
Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 9210
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Євгеній,а не могли би Ви запостити фото татух Сергія Полуніна,найвідомішого танцора балету **********?Я з мобільного не знаю,як це робиться.Будь ласка.
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В 19років став солістом London Royal Ballet.Рахується,що в балеті більше ніж він нема нікого.Шкода,що не можу поставити фото його татух.
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Хмм.. вот просто принципиально прикручу герб на границу. Если каждый так сделает, они реально напрягутся от статистики.
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В чем проблема. Внесите английский герб в учебники своих. И сожалейте.
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Англи, йдіть дальше водіть свої брексіт-хороводи і не позорьтесь.
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Правоохранительные органы Британии будут считать всех, у кого на документах трезуб - террористами? Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 6397
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Одним з виників брекзиту правдоподібно буде проголошення незалежності Шотландії. Україна повинна бути першою державою в світі, яка призна шотландську незалежність!
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Черчилль сказал, что фашисты будущего будут называться антифашистами, но забыл добавить, что те, кто это будет не понимать, будут называться еврочиновниками.
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вот тут важна реакция вашего МИДа.
Т.е. они признают что это наш герб, но с их фаш. символики они его не уберут?
Я правильно понял??
они дебилы?
неужели наш МИД это проглотит? это просто позор!!!!
представляю, как порвет кацев от счастья.
с*ки английские. Мало вам было скрипаля. Жрите дальше.
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нужно просто у нас всех туристов с флагом британии подвергать усиленному досмотру как хейтеров нашего герба, вдруг у них что то радикальное на уме
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гаранты х*ровы!
теперь прям болеть буду за референдум Шотландии и сев. Ирландии! Дай им Бог независимости!
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Короче коли десь побачите льва в короне,знайте,то английский праворадикал
Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 1391
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Хай британці спробують занести до праворадикальних ось цей символ.
Їх за кілька днів з гімном змішають. )))

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