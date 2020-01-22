 Нам шкода, але тризубом зловживають праворадикали, - Велика Британія

Але при цьому він пояснив, що національною символікою часто зловживають праворадикальні групи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Посольства України у Великій Британії.

За словами Льюїса, поліція Британії чітко заявила, що шкодує про будь-яку образу, яка могла бути викликана включенням українського тризуба у внутрішній навчальний документ поліцейських.

"Цей документ було розроблено, щоб допомогти офіцерам і співробітникам поліції розпізнавати і розуміти цілу низку знаків і символів, з якими вони можуть зіткнутися під час виконання своїх обов'язків. Як було вичерпно сказано в заяві поліції, багато які з цих символів не становлять контртерористичного інтересу", - пояснив він.

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Крім того, Льюїс додав, що праворадикальні групи часто зловживають національною символікою.

"На жаль, праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою як своєї власної ідентифікації. І саме це стало мотивом включення деяких символів у посібник", - сказав він.

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Міністр з питань безпеки підкреслив, що Велика Британія визнає: тризуб є державним гербом України і має важливе конституційне, історичне і культурне значення для українського народу, а також щиро шкодує про будь-яку образу українців.

Нагадаємо, раніше поліція Британії внесла тризуб до списку екстремістських символів. Посольство України вимагає видалити. Аналогічно, МЗС України вимагає від Великої Британії вилучити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму".