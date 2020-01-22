 Нам шкода, але тризубом зловживають праворадикали, - Велика Британія

Але при цьому він пояснив, що національною символікою часто зловживають праворадикальні групи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Посольства України у Великій Британії.
За словами Льюїса, поліція Британії чітко заявила, що шкодує про будь-яку образу, яка могла бути викликана включенням українського тризуба у внутрішній навчальний документ поліцейських.
"Цей документ було розроблено, щоб допомогти офіцерам і співробітникам поліції розпізнавати і розуміти цілу низку знаків і символів, з якими вони можуть зіткнутися під час виконання своїх обов'язків. Як було вичерпно сказано в заяві поліції, багато які з цих символів не становлять контртерористичного інтересу", - пояснив він.
Крім того, Льюїс додав, що праворадикальні групи часто зловживають національною символікою.
"На жаль, праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою як своєї власної ідентифікації. І саме це стало мотивом включення деяких символів у посібник", - сказав він.
Міністр з питань безпеки підкреслив, що Велика Британія визнає: тризуб є державним гербом України і має важливе конституційне, історичне і культурне значення для українського народу, а також щиро шкодує про будь-яку образу українців.
Нагадаємо, раніше поліція Британії внесла тризуб до списку екстремістських символів. Посольство України вимагає видалити. Аналогічно, МЗС України вимагає від Великої Британії вилучити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму".
«Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 століття відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своїм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під хоча i липових але нібито як росіян -русичів.
А так як угро-фінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство - орда майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
А ось у слов'ян русічів - українців ще з часів Київської Русі їх бойовий клич доблесті завжди був і є зараз СЛАВА! Пізніше триразове казацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! Похідне від слова слав'яни, а ще пізніше СЛАВА УКРАЇНІ ! Ось і зараз коли весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапської нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків України - Русі.
.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!
А під яким прапором и гербом повинні були воювати за Україну воїни герої народної армії УПА ? Невже під знаменами і гербами наших ворогів окупантів сталінських комунофашистів і фашистів - гітлера , або може під гербом байдужою і не зовсім дружньої Великобританії ?
Я, украинец и поэтому я праворадикал?!
Моя страна в состоянии жестокой и подлой войны, я горжусь духом своего народа, я уважаю символы моей Родины, а какие то проплаченные и ТУПОРЫЛЫЕ СКОТЫ имеют право пренебрежительно об этом отзываться?!
Если скотье зебанутое это пропустит - то они покажут сознательное и намеренное унижение украинского народа и нашей свободы!
"Ты зол и даже слишком, но нужно обладать каким-нибудь умишком" Сами-то хоть понимаете, что написали?
они покажут сознательное и намеренное унижение украинского народа и нашей свободы!
Украина при Порохе сознательно и намеренно отказалась от независимости. Получите один из результатов.
Любой переворот - это экстремизм. Та же Великая Французская революция - экстремизм, расползшийся на пол Европы. Фригийский колпак был именно символом экстремизма.
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(с) Полтава историческая
У полоні криваві нелюди вбивці терористи ", відпиляли йому руку через те, що на ній була величне патріотичне татуювання" СЛАВА УКРАЇНІ ! Я був в свідомості, каже Василь і бачив, як мені відпилюють руку, і несамовито кричав" СЛАВА УКРАЇНІ". Потім мене звільнили.
У мене тепер є ще одне татуювання - герб України тепер вже на лівій руці. На війну я пішов добровольцем, і якщо була б можливість, повернувся б назад. Але вже найближчим часом мрія молодого воїна про нову кінцівку здійсниться - бійцеві поставлять новітній протез в клініці Чикаго. І незабаром йому вдасться здійснити свою мрію - знову встати на захист Вітчизни і помститися кремлівським фашистам окупантам і кривавим терористам. Помститися якщо їх не амністують продажні кремлівські холуї прокляті ЗЕбіли - капітулянти.
Скажите спасибо Пороху - это он сдал независимость за ненадобность. Так у Зе - результаты.
А БОГ ШИВА ТАК ВООБЩЕ )))
вы, тварины свинособачьи и полицайские, совсем последнее время оборзели.))
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Т.е. они признают что это наш герб, но с их фаш. символики они его не уберут?
Я правильно понял??
они дебилы?
неужели наш МИД это проглотит? это просто позор!!!!
представляю, как порвет кацев от счастья.
с*ки английские. Мало вам было скрипаля. Жрите дальше.
теперь прям болеть буду за референдум Шотландии и сев. Ирландии! Дай им Бог независимости!
Їх за кілька днів з гімном змішають. )))