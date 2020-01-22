 Податкова служба перезавантажує систему аудиту, - Верланов на зустрічі з послом Литви

Головним чинником підвищення добровільності сплати податків мають стати електронні сервіси. Державна податкова служба за глибокої підтримки європейських партнерів, зокрема Литви, провадить активну роботу над їхнім розвитком та вдосконаленням.

Про це заявив голова ДПС Сергій Верланов під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним послом Литовської Республіки в Україні Марюсом Януконісом та представниками литовського бізнесу, повідомляє УНІАН. Очільник ДПС розповів про роботу та результати діяльності оновленої податкової служби, окреслив подальші кроки розбудови відносин з платниками податків в Україні та ініціативи, які спрощують ведення бізнесу. "Робота з реформування Державної податкової служби триває. Нині працюємо над вдосконаленням послуг та сервісів. Нова ДПС прагне робити їх більш зручними для платника, розвиватися, впроваджувати міжнародні стандарти. Вже запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему "Електронний кабінет". Нині він є чи не найпопулярнішим електронним сервісом. Тому наступні півроку ми будемо його вдосконалювати", - зауважив Сергій Верланов.

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Крім того, під час зустрічі голова ДПС наголосив, що податкова служба перезавантажує систему аудиту, та пообіцяв, що у цьому році кількість планових перевірок скоротиться ще на 20%. У свою чергу, посилення аналітичної роботи дозволить підвищити їхню результативність. За словами очільника ДПС, підтримка європейських партнерів у становленні нової податкової служби є надважливою. Сергій Верланов подякував Литовській Республіці за допомогу, зокрема, за провідну участь у впровадженні програми ЄС з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), одним з напрямків якої є реформа податкової служби в Україні.

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов заявив, що у податковій немає місця для тих, хто розглядає свою посаду як засіб для отримання хабарів та зловживань. Кожні такі прояви будуть жорстко викорінюватися.



