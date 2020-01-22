 МВФ: Очікуємо повного завершення Україною всіх дій для прийняття рішення щодо фінансування

Про це сказала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорили прогрес, досягнутий у судовій реформі, який сприятиме верховенству права, просуванню економічних реформ, говорили про необхідність завершити ті дії, які ще не виконані, щоб ми могли виносити програму на нашу Раду директорів", - сказала вона.

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