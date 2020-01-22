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 Політика України, За кордоном
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Все про:Давос (90) Зеленський (4209) МВФ (610)

 МВФ: Очікуємо повного завершення Україною всіх дій для прийняття рішення щодо фінансування

Міжнародний валютний фонд відзначив прогрес України в судовій реформі та реформах в економіці, і після виконання всіх необхідних кроків фонд винесе на розгляд Ради директорів нову трирічну програму розширеного фінансування.

Про це сказала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорили прогрес, досягнутий у судовій реформі, який сприятиме верховенству права, просуванню економічних реформ, говорили про необхідність завершити ті дії, які ще не виконані, щоб ми могли виносити програму на нашу Раду директорів", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з главою МВФ Георгієвою в Давосі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171329
 
 
 Топ коментарі
 
Так главное условие "Или деньги - или папа Беня". И что, куклы кинут своего папика?
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трошки холодного душа на распоясавшегося зелебеню МВФ: Ожидаем полного завершения Украиной всех действий для принятия решения по финансированию - Цензор.НЕТ 5152
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МВФ відмовив Україні в нових кредитах.
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Есть подтвержденная информация о прибытии на оккупированную часть Луганской области российских курсантов- артиллеристов из Санкт-Петербурга, приехавших стрелять по украинским позициям Такое мнение высказал менеджер благотворительного фонда помощи армии "Повернись живим" Андрей Римарук в интервью "Украинской правде".

"На данный момент мы располагаем информацией, что в "ЛНР" прибыла очередная порция курсантов-артиллеристов из Санкт-Петербурга. Курсанты приезжали и в 2016 году, тогда они стреляли по Авдеевке. Если память не изменяет, они за одну ночь выпустили по Авдеевке 500 или 600 снарядов. А в 2017 году такая же ситуация была на Мариупольском направлении. Наша разведка докладывала, что приехали курсанты из России, и они будут сдавать зачет", - рассказал Андрей Рымарук.

По словам бывшего военного, приезды российских курсантов - артиллеристов на оккупированную территорию для "сдачи зачетов" уже давно не являются секретом.
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МВФ відмовив Україні в нових кредитах.
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Так главное условие "Или деньги - или папа Беня". И что, куклы кинут своего папика?
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трошки холодного душа на распоясавшегося зелебеню МВФ: Ожидаем полного завершения Украиной всех действий для принятия решения по финансированию - Цензор.НЕТ 5152
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А Вовка МВФ не отметил? Это прогресс прогрессивный. Прогрессивнее просто не бывает.
А также Беня и земля(хоть басню пиши). Пара пустяков. Но выбор скомороха очевиден, он пойдет своим путем и кредит будет взят у Ирана. Какой, блин, МВФ...
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аа, таки Крісталіна встигла йому нагадати за реформи... Не за ті, беніні, про які він щойно брехав в Давосі; а за справжні...
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совсем безсовестная, ишак только что говорил мол .......... сплошнoй туман
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В пузо мона і напхати...Так і робили хотюнам..))
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Короче говоря:
"Денег нет и не будет. Хорошего вам настроения. Держитесь."

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Наверное прочитали на Цензоре новость о решении Верховного суда, который постановил взыскать деньги с Приватбанка в пользу Центробанка. А Беня тут естественно ни при чем.
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Эх, земелюшка, ты земелюшка... Жалко, но за дружбу надо платить.
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Т.е. ЗЕ и Гончарук опять соврали, что с МВФ уже обо всем договорились.
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ждут на ЗЕМЛЮ "индейцев" ...Эпоха завоевания европейцами Северной и Южной Америк континентов ознаменовалась многими курьезами из-за украшений. Среди стран-завоевателей, которые грубо захватывали новые территории, невзирая на протесты местного населения, самой порядочной, пожалуй, оказалась Голландия. Голландцы хотя бы стремились соблюдать приличия: они покупали понравившиеся страны. Но честность этих торговых сделок не выдерживала никакой критики: огромные территории были куплены, в лучшем случае, за дешевые драгоценности, а в худшем - за подделки, побрякушки и крашенный «под золото» песок. Именно так средневековые голландские аферисты приобрели Манхеттен. В начале XVII века индейцы продали остров европейским покупателям за предложенные ими «жемчужины». Позже выяснилось, что местное население было жестоко обмануто: цена проданных драгоценностей была оценена в 24 доллара (в то время - 60 гульденов), а сами предметы оказались фальшивкой. Вместо жемчуга индейским вождям вручили окрашенные стеклянные бусины и тонированные под изумруды, сапфиры и рубины стекляшки. «Надувательство» при покупке Манхеттена историки считают одним из самых скандальных исторических событий. Позже американцы, уже на правах законных граждан и владельцев территорий США, предлагали в судебном порядке рассмотреть инцидент с Манхеттеном и решить дело либо возвратом острова законным владельцам, либо компенсировать пострадавшей стороне стоимость острова деньгами, соответствующими цене настоящих ювелирных украшений. Однако впоследствии было решено оставить все, как есть. Ведь именно индейцы устанавливали цену, а после сделки обе стороны остались довольны обменом. Тем более, что найти потомков обманутых индейцев не представлялось возможным, так же, как и найти средства и правильно оценить стоимость ушедших в небытие безделушек. Тем не менее, ученые Чикагского Университета решили выяснить все детали истории «Манхеттен - за жемчужину!», чтобы понять, что заставило старых владельцев острова в здравом уме продать права на собственную землю за горсть безделушек низкой стоимости? В результате они пришли к выводу: сыграл фактор относительной стоимости драгоценностей. Если бы покупатели предложили продавцам целый мешок бусин, те не поверили бы в их подлинность, поскольку знали, что драгоценности - очень дорогой товар! Сам факт изобилия понизил бы рыночную стоимость ювелирных украшений и золота до самых низких показателей! ...
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