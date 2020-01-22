 МВФ: Очікуємо повного завершення Україною всіх дій для прийняття рішення щодо фінансування

Про це сказала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми обговорили прогрес, досягнутий у судовій реформі, який сприятиме верховенству права, просуванню економічних реформ, говорили про необхідність завершити ті дії, які ще не виконані, щоб ми могли виносити програму на нашу Раду директорів", - сказала вона.
"На данный момент мы располагаем информацией, что в "ЛНР" прибыла очередная порция курсантов-артиллеристов из Санкт-Петербурга. Курсанты приезжали и в 2016 году, тогда они стреляли по Авдеевке. Если память не изменяет, они за одну ночь выпустили по Авдеевке 500 или 600 снарядов. А в 2017 году такая же ситуация была на Мариупольском направлении. Наша разведка докладывала, что приехали курсанты из России, и они будут сдавать зачет", - рассказал Андрей Рымарук.
По словам бывшего военного, приезды российских курсантов - артиллеристов на оккупированную территорию для "сдачи зачетов" уже давно не являются секретом.
А также Беня и земля(хоть басню пиши). Пара пустяков. Но выбор скомороха очевиден, он пойдет своим путем и кредит будет взят у Ирана. Какой, блин, МВФ...
"Денег нет и не будет. Хорошего вам настроения. Держитесь."