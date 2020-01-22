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 Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист

Кожен інвестор, який вкладе в Україну від $100 млн, стане учасником програми "investment nanny" (інвестиційна няня).

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своїй промові на форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Кожному інвестору, великій компанії, яка приведе в Україну 100 млн доларів плюс, ми забезпечимо окремий договір із державою. Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер - investment nanny, менеджер, який говорить 5 мовами і 24 години/7 днів на тиждень буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема - у вас буде контакт із цим менеджером. І жодних проблем", - розповів Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171327
 
   
 Топ коментарі
 
Да да да
а контракт будет защищаться украинскими прокурорами и судами самими честными и справедливыми судьями и прокурорами в мире!!
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У тебя глупое лицо вова,денег никто не даст,и текст по дебильному написан...
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Зеленский на форуме в Давосе: Каждому инвестору, который вложит в Украину от $100 млн, обеспечим контракт с государством о защите - Цензор.НЕТ 165

https://www.uaportal.com/ukr/news/zelenskij-u-davosi-vistupav-pered-porozhnim-zalom-majzhe-vsi-vijshli.htm

Зеленський у Давосі виступав перед порожнім залом - майже всі вийшли

Зеленский на форуме в Давосе: Каждому инвестору, который вложит в Украину от $100 млн, обеспечим контракт с государством о защите - Цензор.НЕТ 1755

Зеленский на форуме в Давосе: Каждому инвестору, который вложит в Украину от $100 млн, обеспечим контракт с государством о защите - Цензор.НЕТ 829
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Ооо. О судах не было ни слова. Были гарантии государства!!!!

Вижу порохоботам понравилось предложение Президента Зеленского. Они то меньше зарабатывают и гарантий никаких нет!
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Буквально сегодня: Нацбанк проиграл важный суд Коломойскому. Вне всяких сомнений это прибавит оптимизма потенциальным инвесторам. я уже вижу как они нервно теснятся в длинной очереди желающих внести в Украинскую экономику инвестиции от 100 миллионов долларов и большэ...
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да, не осень то Зеленского жалуют,
кто будет общаться с челом, который по своей прихоти людей отправляет
в тюрьму ?
Зеленскому надо было судей и авакова захватить с собой
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Договор с государством о защите????? А у тебя самого срок договора когда истекает? А ты уверен, что тебя не вынесут в Ростов до конца собственного договора?
Ты даже голосование своей «моно більшості» в Раде по игровым залам обеспечить не смог, гарант хренов
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кому это моника лапшу на уши вешает??
зелебобикам??
оно конечно подлец.
выставил украинцев полными идиотами,
в том числе и на форуме в давосе
а еще такие заявы квалифицируются термином
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЭКЕТ))))))
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Сумно, що Президент моєї країни виголошував промову перед майже порожньою залою. Прикро! А так хотілося б пишатися.... Не виходить, на жаль!
Щось і прихильників на форумі порідшало.
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Аваков подвёл, мог бы мусоров отправить для массовки
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Там где реально можно делать бабло звездят мало, а просто некогда звиздеть - бабло делают. А тем где бабла нет то смысла слушать его пустопрожний трёп. Инвестор прекрасно в курсе что тут в Украине происходит, неужели люди с мозгами поведуца на этот звиздёжь. Они ж не ЗЕбилы.
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короче будут грабить, от трехсот лямов круглосуточно
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Напомню, тем, кто по методичкам работает. Зеленский сказал о контракте с государством, т.е. контракт будет заключен Премьером!!! Какие Печерские суды!!!
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в жопу иди. премьер не имеет права заключать какие либо договора ни от своего имени ни от имени государства. у нас ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНТСКАЯ республика и главный представитель государства ПАРЛАМЕНТ
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Сам иди идиот. Заключает и подписывает правительство!!! А ты балабол.
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серьезно? на каком основании? у премьера есть такие полномочия? чем они регламентируются? каким законом?
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конечно виднее. я чистый а у тебя полный рот говна
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Ну, все что о тебе нужно знать, я уже узнал. Ты идиот!
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ты даже не представляешь насколько мне похеру на твои знания
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Мне тем более знания о твоих предпочтения не нужны. Гуляй, Вася.
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Правительство кто выбирает? Ты что ли, баран?
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до тебя туго доходит? ты тупой и зеленый? ГЛАВНЫЙ В СТРАНЕ - ПАРЛАМЕНТ. а премьер может только тихо посасывать в уголке
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Ты тупой баран, который обосрался. Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 3982
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слышь ты нулевка зебахнутая. пасть свою прикрой когда со старшими дядями общаться пытаешься и не мычи в обществе.. иди в стойло
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О. Подрыщи еще. Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 1221 Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 1221
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тебе нравится помягче? ок. раззевай рот
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Все. Я вижу у тебя истерика. Иди лекарство выпей. Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 7905
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Ти це незалежним українським судам поясни, про контракти з державою. Тільки сліпий, глухий та геть дурний не знає, що основним інструментом рейдерства (втрати інвестицій) є незалежні українські суди. А так як судам ніхто вказівки давати не може, то срати вони хотіли на контракти інвестора з ким завгодно.

Ти мабуть із-за порєбріка, тільки там персональні гарантії таємного повелителя всесвіту мають вагу. У нас ні. Спитай Януковича, він знає
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та нам уже некуда складывать те инвестиции которые притащил пан Ложкин бывший глава администрации Петра Мальдивского , а еще министр Охраны генерал полковник Гелетей обещал парад в Севастополе (т.е вайны не будет), Хатя Деканоидзе все отреформировала, Натали Яреська всё реструктуризировала, Бонни Алексеевна все банки упорядковала.. - замечательная кадровая политика была у опытного политика президента Порошенко , так что Зе и Гончаруку (гуру экономики) можно уже не напрягаться в Давосах.
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Т.е если вложишь меньше 100 лямов то нарвёшься на беспредел?? Или как это инвесторам понимать? Типа если ты вложил больше 100 лямов то тебя государство защищает, если меньше то это уже твои проблемы??
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да все проще
никто не будет вкладывать ни копейки.

все прекрасно знают, что такое судебная система имени портнова-дубинского.
и все прекрасно знают цену бубочке и его уверениям (он вот уверял, что и в Оман поехал с важными гос. делами Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 7807)
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Интересно а у Арселлор-Миталла и Бритиш Табако такой 24/7менеджер тоже есть? Или на вложивших в Украину ранее эта льгота не распространяется? И их можно в хвост и в гриву?
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ну они же уже вложились
и новые если вложатся на наши суды попадут
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"investment nanny" -хто придумав цей дебільний,програшний термін?

не думаю,що сам Зе.
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Судя по дебильности термина..это была Мендель...
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Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер - investment nanny, менеджер, який говорить 5 мовами і 24 години/7 днів на тиждень буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема - у вас буде контакт із цим менеджером. І жодних проблем", - розповів Зеленський.


а може краще просто проститутку? Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 8990
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И проститутку тоже, но ее будет предоставлять не Украина, а Яременко.
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Зелёные прекратите раскачивать лодку, вы же мешаете порохоботам пробить дно... Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 6680
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Шо там Киевметробуд микитась рейдернул, а малюська у себя пишет гневные постики... Гарантии? Смешно смешно.
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Заява Бубочки до іноземних інвесторів "Свисніть дядьку ви дурніші". Везіть гроші в Україну бо олігархам треба офшори наповнювати. Інвестори в курсі справ, що навіть сам преЗЕдент свої кровні, зароблені "важкою працею" ховає в оманах, а не вкладає в українську економіку.
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ЗЕкловун думает что инвесторы это такие ЗЕбилы которым по Г+Г можно любое дерьмо в башку залить и они сразу поверят. Не братан, так тебе денег не дадут...
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пока коломойский не ответит за приват - не один инвестор не зайдет - сегодня опять он нагрел нашу страну на милионы по решению суда - это аксиома и не надо не куда ездить и тратить наши деньги
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Почему президент УКРАИНЫ!!!! защищает иностранных КРУПНЫХ инвесторов-монополистлв (более 100млн инвестиции) делает из страны монополизинорованную экономику, а не развивает мелкий бизнес.

МЫ ПРОДАДИМ ИМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ типа зализныци, где миллиардные прибыли, ещё и налоги они не будут платить и иметь преференции ПО СРАВНЕНИЮ С МЕЛКИМ БИЗНЕСОМ, НАШИМИ УКРАИНЦАМИ!!! которым конкурировать будет нереально

Ещё кто-то скажет что он не защищает интересы транснационалисты и не является предателем?
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скорее всего даже слово "преференции" ему не знакомо

и в экономике оно полный 0
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а разве преЗЕдент должен привлекать инвесторов?
до чего он опукстился!
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пральна.. на пианино играть не должен
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Так покажи пример? Выйми деньги со своих кипрских офшорок и вложи в Украину? Чего ж ты сам бабло по офшоркам попрятал? Для ЗЕбилов сразу скажу Рошен заплатит 2 миллирда налогов в бюджет Украины, а ваше Шапито 95 -- 0 целых, хрен десятых.Так тчо не кудахтайте за Рошен ЗЕбилостадо.
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ну он же не лох какой-то свои деньги вкладывать
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цей дурак що не розуміє що гіршої антиреклами для інвесторів і не придумаєш.
блін і це чудо має діплом юриста, вища школа нівелювала свій авторитет продажем дипломів всяким ідіотам за бабки чи блат.
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На половину еврей, блин!!! Идеи хорошие, но зачем кричать на весь мир??? По-тихому, нужным людям - вот как надо.
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Тобто ті, хто вкладуть ці гроші будуть мати право на частку країни? Шо воно несе? А може запровадити податок на надприбутки, на виведений капітал? Нє? А шо ж так? Не зможете виховувати ненароджених дітей?
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Нет, они просто сообщили крупным инвесторам о готовности крышевать их бизнес в Украине.
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Громадянин Ізраїлю Бєня - перший рядок у списку Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 6431 Хто б сумнівіався
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где же вова держал эту идею так долго, почему она всплыла только сейчас?
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Основна маса вже побігла знімати бабло для України Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 7049,ЗАЛИШИЛИСЬ САМІ БІДНІ ІНВЕСТОРИ
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Нормальный през не поехал бы в Израиль Пока Израиль не признает Голодомор в Украине.
А Зюзю кажись даже не пригласили в Израиль, а оно прется. Там жеж Путенг будет. Надо еще полебезить перед палачом Украины.
А вот польский през отказался ехать потому что там будет путен
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25 років одне й те саме, виводячи в офшори мільярди, дрочать шо прийде з забугра якийсь дядя інвестор, і просто так без інтереса урвать тут 300% почне тут шось розвивать.
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Каждый инвестор, который вложит в Украину от $100 млн, станет участником программы "investment nanny" (инвестиционная няня)Источник: https://censor.net.ua/n3171327
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Вова, Вова, до тебя, это уже слегка опошлил Арсений, который сказал, что долги по кредитам, 3 года. никто не получит, а через три года, только 75%. Кто не согласен, вообще ничего не получите. (ссылка) Уже вижу как инвесторы - кредиторы, с низкого старта ломанулись.
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И это несет глава государства. Фейспалм... А тем инвесторам, кто может вложить только миллион что делать? Ждать рейдеров Бени и Ко? Какое же оно тупое...
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ШМАРКЛЯ БЛАГАЄ пУЙЛО ПРО ЗУСТРIЧ (з рашистсьских джерел)

"...в Кремле сообщили о поступившем запросе от *********** малоросскага федерального округа вовика зеленскага о встрече с самим !вАлАдимером вАладимеровичем путЕным ура-а-аааа! на форуме в Израиле.
Встречу двух лидеров не исключили, однако отметили, что она вряд ли будет продолжительной из-за напряженного графика президента рассеи..."
подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2852569a7947117280223d?from=newsfeed

ну, то есть, ежели Сцарёк-лысогном всея обосРахи соизволит, ежели будет в настроении, он, так и быть, позволит шмаркле упасть на колени и подержатся за пуговку на своей ширинке.





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забавно смотреть как порохотьбу и вату корежит от самой мысли что в Украину могут зайти инвесторские деньги. Любой адекватный житель любой страны только и рад любой возможности для инвестиции в свою страну, что же мы тут видим? Видим надорванные задницы рошеновских ботоферм вкупе с ватными. Так и хочется спросить: чего ржете дебилы, любая неудача текущей власти в любом случае отразится на вас и ваших детях.
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так а ви вважаєте, що Зеленський покінчить із цим, та з борошнами України?
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я вважаю что не над чем ржать, каким бы исходом не закончилась эта поездка.
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наглядна картина роботи фабрики ботів зелемойші ))) ви б блін хоч перекладачем навчились користуватись зебарани запоребрикові
борошно україни ))
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Все будет, как в случае с табачными компаниями и Миттал Стилом, конкретизировал президент. Ну и, конечно, главное, чтоб ваш бизнес не понравился ИгорьВалерьевичу, а то он заберет его через суды
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Угу. И по почетной грамоте в сибирь каждому. Зеленский- ето уверенность в завтрашнем дне. Завтрашнее дно будет глубже чем сегодняшнее.
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Целый заминистра цифровой трансформации Александр Борняков представил на форуме в Давосе сервис, е-Малятко, который ввело правительство Гройсмана.

Офигительное достижение ЗЕ-команды за 9 месяцев - то, что достигли попередники еще до них.
Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 7709
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Я вот одного не пойму, почему миллиардерам на все время дают льготы и освобождение от налогов а простым роботягам внеочередное повышение цен и налогов? Типо не ясно что как всегда Ахметов с Беней ето и есть будущие *инвесторы* в Украину которые выведут наши же украденные деньги через офшоры а потом заведут в Украину под видом инвестиций. И зе ето их же освободят от уплаты налогов. Зато как всегда за все заплатят работяги и *евробляхеры* которые еле концы с концами сводят. Если уже снимаете с одних налоги так освобождайте и других от уплаты налогов.
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После пятого мата гроссмейстеру, Киса подумал - сейчас будут бить, возможно ногами.
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99лямов,тьху мелочь.получается. Во тормоз
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хто ця особа що знає аж 5 мов, Гончарук? Він поліглот?
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Представляю себе эту картину: рейдят крупного инвестора, вдруг приезжает кортеж из 20 "велосипедов" и выходит сам Величайший Лидер:
- А? Шо? Да-а. Это я. ПриЗедент страны. Да. А это наша корова. Да. И мы ее доим. Иди отсюда, разбойник. Я же не лох. Иди уже. Ща Баканову позвоню по поводу этого черта. Шо? А, благодарите? Не вижу ваших рук. О! Дякую, дуже дякую.
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Почему-то вспомнился анекдот 90-х годов:
Звонит Кучма Клинтону:
- Билл, одолжи Украине денег !
- Откуда деньги, Лёня, я сам вчера одолжил у Лазоренко.
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Зеленський на форумі в Давосі: кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист, в iнших майно буде вiджимати наша судова система.
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