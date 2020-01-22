 Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своїй промові на форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.
"Кожному інвестору, великій компанії, яка приведе в Україну 100 млн доларів плюс, ми забезпечимо окремий договір із державою. Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер - investment nanny, менеджер, який говорить 5 мовами і 24 години/7 днів на тиждень буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема - у вас буде контакт із цим менеджером. І жодних проблем", - розповів Зеленський.
Вижу порохоботам понравилось предложение Президента Зеленского. Они то меньше зарабатывают и гарантий никаких нет!
кто будет общаться с челом, который по своей прихоти людей отправляет
в тюрьму ?
Зеленскому надо было судей и авакова захватить с собой
Ты даже голосование своей «моно більшості» в Раде по игровым залам обеспечить не смог, гарант хренов
зелебобикам??
оно конечно подлец.
выставил украинцев полными идиотами,
в том числе и на форуме в давосе
а еще такие заявы квалифицируются термином
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЭКЕТ))))))
Щось і прихильників на форумі порідшало.
Ти мабуть із-за порєбріка, тільки там персональні гарантії таємного повелителя всесвіту мають вагу. У нас ні. Спитай Януковича, він знає
никто не будет вкладывать ни копейки.
все прекрасно знают, что такое судебная система имени портнова-дубинского.
и все прекрасно знают цену бубочке и его уверениям (он вот уверял, что и в Оман поехал с важными гос. делами )
и новые если вложатся на наши суды попадут
не думаю,що сам Зе.
а може краще просто проститутку?
МЫ ПРОДАДИМ ИМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ типа зализныци, где миллиардные прибыли, ещё и налоги они не будут платить и иметь преференции ПО СРАВНЕНИЮ С МЕЛКИМ БИЗНЕСОМ, НАШИМИ УКРАИНЦАМИ!!! которым конкурировать будет нереально
Ещё кто-то скажет что он не защищает интересы транснационалисты и не является предателем?
и в экономике оно полный 0
до чего он опукстился!
блін і це чудо має діплом юриста, вища школа нівелювала свій авторитет продажем дипломів всяким ідіотам за бабки чи блат.
Kostiantyn Yelisieiev
Як і прогнозувалося Зеленський запросив зустріч з Путіним в Ізраїлі.Чому ми про це знов дізнаємося від Москви?Чи планували приховати зустріч на зразок «оманських контактів»? Який порядок денний переговорів?Ключове: РФ має припинити вбивати українців, піти геть з Донбасу та Криму
А Зюзю кажись даже не пригласили в Израиль, а оно прется. Там жеж Путенг будет. Надо еще полебезить перед палачом Украины.
А вот польский през отказался ехать потому что там будет путен
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Вова, Вова, до тебя, это уже слегка опошлил Арсений, который сказал, что долги по кредитам, 3 года. никто не получит, а через три года, только 75%. Кто не согласен, вообще ничего не получите. (ссылка) Уже вижу как инвесторы - кредиторы, с низкого старта ломанулись.
"...в Кремле сообщили о поступившем запросе от *********** малоросскага федерального округа вовика зеленскага о встрече с самим !вАлАдимером вАладимеровичем путЕным ура-а-аааа! на форуме в Израиле.
Встречу двух лидеров не исключили, однако отметили, что она вряд ли будет продолжительной из-за напряженного графика президента рассеи..."
подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2852569a7947117280223d?from=newsfeed
ну, то есть, ежели Сцарёк-лысогном всея обосРахи соизволит, ежели будет в настроении, он, так и быть, позволит шмаркле упасть на колени и подержатся за пуговку на своей ширинке.
борошно україни ))
Офигительное достижение ЗЕ-команды за 9 месяцев - то, что достигли попередники еще до них.
- А? Шо? Да-а. Это я. ПриЗедент страны. Да. А это наша корова. Да. И мы ее доим. Иди отсюда, разбойник. Я же не лох. Иди уже. Ща Баканову позвоню по поводу этого черта. Шо? А, благодарите? Не вижу ваших рук. О! Дякую, дуже дякую.
Звонит Кучма Клинтону:
- Билл, одолжи Украине денег !
- Откуда деньги, Лёня, я сам вчера одолжил у Лазоренко.