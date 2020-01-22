 Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своїй промові на форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Кожному інвестору, великій компанії, яка приведе в Україну 100 млн доларів плюс, ми забезпечимо окремий договір із державою. Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер - investment nanny, менеджер, який говорить 5 мовами і 24 години/7 днів на тиждень буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема - у вас буде контакт із цим менеджером. І жодних проблем", - розповів Зеленський.

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