 Росія виплатила Україні понад 4 млн євро компенсації за забруднення нафтопроводу "Дружба", - Укртранснафта

Згідно з повідомленням пресслужби "Укртранснафти", під час витіснення сировини компанія спільно з сюрвейєрською компанією SGS щодня перевіряла якість нафти, що надходила з РФ, передає Цензор.НЕТ. Повторне надходження сировини з підвищеним вмістом хлорорганіки не фіксувалося.

У компанії зазначають, що від часу інциденту з "брудною" нафтою оператори нафтопроводу "Дружба" вдосконалили систему контролю, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому. Зокрема, "Укртранснафта" зі свого боку повністю реалізувала функцію взаємодії з білоруською, словацькою та угорською сторонами, наразі отримує інформацію з вузлів обліку в автоматичному режимі.

Крім того, українська компанія облаштувала на ЛВДС "Броди" спеціалізовану лабораторію міжнародного зразка, обладнання якої дозволяє оперативно визначати концентрацію хлорорганіки.

Крім того, "Укртранснафта" у період із травня 2019 року по січень 2020-го отримала від ПАТ "Транснафта" (РФ) EUR4,336 млн компенсації за резервування потужностей української нафтотранспортної системи через потрапляння в неї нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомо, якої якості була нафта, що поставлялася РФ в ЄС до того, як про забруднення стало відомо, - глава Укртранснафти Гавриленко

Нагадаємо, 19 квітня 2019 року концерн "Білнафтохім" заявив про різке погіршення якості нафти,що надходить по нафтопроводу з Росії.

22 квітня Мозирський нафтопереробний завод був виведений з ладу через неякісну російську нафту, про що повідомили в прес-службі підприємства. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів з РФ в Україну, Польщу і країни Балтії.

У ніч на 24 квітня Польща на невизначений термін зупинила транзит російської нафти по нафтопроводу "Дружба", 25 квітня до такого ж кроку вдалася Україна.

26 квітня в Росії заявили, що нафта в нафтопроводі була забруднена навмисне. Джерело забруднення виявили в Самарі, на вузлі місцевої приватної структури "Самаратранснафта-Термінал".

За попередньою оцінкою, обсяг неякісної нафти в трубопроводах системи "Дружба" на ділянках у Росії, Білорусі, Україні та Польщі становить близько 5 млн тонн.

30 квітня Білорусь повністю припинила прийом нафти з РФ до повного витіснення з трубопроводу "Дружба" забрудненого сировини.

2 травня агентство БЕЛТА повідомило, що по нафтопроводу "Дружба" на кордон Білорусі надійшла чиста нафта.

7 травня в Російській Федерації чотирьох осіб заарештували у справі про забруднення нафти в трубопроводі "Дружба".

11 травня "Укртранснафта" відновила транзит російської нафти до Європи.