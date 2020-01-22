 Може замість Великої Британії пора прийняти в ЄС Україну, - Зеленський на форумі в Давосі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському союзі. Що має зробити Європейський союз для України? Просто взяти Україну в Європейський союз", - підкреслив президент України.
За словами Зеленського, Україна підтримує курс в ЄС, але не тільки Україна має хотіти в ЄС, вона потребує підтримки країн ЄС.
Зеленського цікавить, який статус буде в України в Євросоюзі. Яке ставлення буде до нашої країни.
"Ми знаємо всі, одна країна, велика країна, зробила "exit", може для України настав час зробити "enter", - підсумував Зеленський.
ги
если оно умное..., то оно такое и есть!
смотри сколько людей его слушает!
тому що це вже кінець виступу,і більшість "рванула" в аеропорт за білетами в Уккраїну робити інвестиції...
Молодец, Зеля...
Ю́рій Васи́льович Карака́й (20 травня 1967, смт Немішаєве, Бородянський район, Київська область) - український політик, член Партії регіонів. Просравшие все рыги кого-то обсуждают и умничают про интеллект.
2. якщо одна людина то представник однієї країни, то хіба мало?
rm -rf /ZE
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Со статусом все понятно, его не будет, как и членства в ЕС. Не надо кормить себя байками.
Источник: https://censor.net.ua/n3171324
Кому нужен еще один нахлебник в ЕС? Румын, болгар, прибалтов, и поляков мало?
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Жаль -мало кто его услишал ...
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Ну как оно в Европе?
а... кстати. Где все те провидцы, которые про "нефть по 10 и весь мир с нами" подевались?
балаболы. )Отправить