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Все про:Давос (90) Зеленський (4209) Євросоюз (2745) Brexit (180)

 Може замість Великої Британії пора прийняти в ЄС Україну, - Зеленський на форумі в Давосі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить майбутнє України в Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському союзі. Що має зробити Європейський союз для України? Просто взяти Україну в Європейський союз", - підкреслив президент України.

За словами Зеленського, Україна підтримує курс в ЄС, але не тільки Україна має хотіти в ЄС, вона потребує підтримки країн ЄС.

Зеленського цікавить, який статус буде в України в Євросоюзі. Яке ставлення буде до нашої країни.

"Ми знаємо всі, одна країна, велика країна, зробила "exit", може для України настав час зробити "enter", - підсумував Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171324
 
 
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На Цензоре с сарказмом надо обращаться осторожно. Одна страна сделала "exit", может для Украины пришло время сделать "enter", - Зеленский на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 8709
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какой сарказм? Одна страна сделала "exit", может для Украины пришло время сделать "enter", - Зеленский на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 2663
если оно умное..., то оно такое и есть!
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не может оно быть слабоумным!
смотри сколько людей его слушает! Одна країна зробила "exit", може для України настав час зробити "enter", - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 5356

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чому зал напівпустий?

тому що це вже кінець виступу,і більшість "рванула" в аеропорт за білетами в Уккраїну робити інвестиції...
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Ага, "умное". Приїде додому - йому Беня зробить "Ентер".
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Молодец, Зеля, Украина в тебе не ошиблась!
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Мне на Зе плевать , но автор этого блога еще омерзительней.
Ю́рій Васи́льович Карака́й (20 травня 1967, смт Немішаєве, Бородянський район, Київська область) - український політик, член Партії регіонів. Просравшие все рыги кого-то обсуждают и умничают про интеллект.
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Почему пан Каракай не обсуждал интеллект своего бывшего хозяина - пана Януковоща?
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с єтим Янелохом Украину никуда не возьмут.
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Молодєц. Єслі нє протащіт туда на хвостє Рашку.
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"Король-віслюк" думає, що в ЕС теж сидять "віслюки"....
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ну да, чтоб прекратить войну, нужно перестать стрелять. помним-помним
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Беззмістовне дегенеративне ляпання ясиком... Одна країна зробила "exit", може для України настав час зробити "enter", - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 7471
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шо оно несет? Над Украиной смеются в Давосе,как клован смеялся в квартале
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Аудиторія перед якою в Давосі виступав преЗЕдент ЗЕлєнський...
Одна країна зробила "exit", може для України настав час зробити "enter", - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 3300
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1. немає прив"язки до ***********.
2. якщо одна людина то представник однієї країни, то хіба мало?
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Он таки віслюк. Тотальный. И, @лять, попробуйте опровергнуть этот факт.
rm -rf /ZE
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Зеленского интересует, какой статус будет у Украины в Евросоюзе. Какое отношение будет к нашей стране.
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Со статусом все понятно, его не будет, как и членства в ЕС. Не надо кормить себя байками.
Источник: https://censor.net.ua/n3171324
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А почему не будет? Потому что "не будет" евроассоциации и безвиза?
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Напомнить как получили евроассоциацию? По большому счету незаконно. Нидерланды, на референдуме, были против, а парламент, наплевав на мнение народа, дал отмашку. Безвиз? У меня сестра работает в Италии, но берет визу, чтобы не скакать как блоха.
Кому нужен еще один нахлебник в ЕС? Румын, болгар, прибалтов, и поляков мало?
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Правильно .Давно пора отменять безвиз с кацапами . Одна країна зробила "exit", може для України настав час зробити "enter", - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 7197
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Это будет одно из самых глупых решений украинской власти
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Истерики из за поребрика украинцев не волнуют .
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Волнуют не менее 70% украинцев, т. к. практически у всего Левобережья есть близкие люди "за поребриком", а западенцы, поголовно там работают. Тебя не волнуют? Так сопи в две дырки, не волнуйся. У меня в МСК сын, дочь, две двоюродных сестры и брат, одна родная, так мне их послать, сказать, что я Бандеру полюбил? Я нее больной
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Вы просто обыкновенный совок . Но никак не украинец . Совка тоже хватает .Но его никак НЕ 70 % . Я понимаю что вам похЪ на войну и смерти украинских граждан .Что у вас родня за поребриком и сцарь в кремле а ,,бандеровцы " и ,,пендосы" испортили вам жизнь и мышебратство в намечавшемся ссср-2 имени ввх .Но не говорите от имени большинства украинцев , вы к ним не относитесь во первых , во вторых вас НЕ большинство
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Не большинство, а подавляющее большинство. Совок, или еще что... ты жил при совке? Ну так и не звезди. Если сравнивать мой город при совке и сейчас, то сейчас - разруха. Узнай, что независимость Украине ВПИХНУЛ Ельцин. Кравчук двое суток прятался, не знал на кого ставить. Его вытащили в пущу, и ЗАСТАВИЛИ взять Украину. Я не за совок, правили им маразматики, из ума выжившие, и кормили пол-мира, а своих кормили идеологией. А воссоздание СССР, для Раши это вновь 14 странам сисю давать.
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При совке очереди за носками и куриными наборами помню . А ты помнишь что такое ,,куриный набор" ? Или что такое ,,завтрак туриста" ? И как в магазин приходишь , а там нихрена нет ? А в промтоварных магазинах штаны одинаковые на целый город или куртки и размеры не все есть . Но вы только про вотку 2 .60 помните и про колбасу ,,любительскую " которая была не всегда и на неё нужно было ,,попасть" . И не звезди про вашу сисю . Голодомор это та сися которой кормили ? Для рашки воссоздание ссср это контроль над территорией и ресурсами стран-колоний .Ведь она живёт за счёт торговли природными ресурсами полученных на подконтрольных территориях и за счёт эксплуатации их трудовых ресурсов. Обычная средневековая монархия с китайскими смартфонами в карманах и советскими ядерными ракетами в шахтах
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мнєніє кацапів про те,наскільки дурне рішення введення їм візового режиму(на їх думку) -нікого в Україні НЕ ..БЕ.
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кацап. какое отношение безвиз имеет к рабочим визам, которая твоя "сестра берет"?
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І це президент моєї країни...воно плете бздури, а соромно мені..
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А где-то в углу захныкал ПеПа, рассматривая свою повестку на допрос в ДБР...
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Мы видим свое будущее в Европейском союзе, а мы, Володя, простые украинцы?
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Вообще то он прав .Его кстати выбирали тоже простые украинцы .А вы где его видите ?
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Боже, якеж воно дурне! Вбийте його спічрайтера, радників (проукраїнських там все одно немає) і навіть зелєбобіки побачать, що воно навіть не нуль, а ще меньше...
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Я не проти аби ЗЕкоМанда зробила shift+delete із України!
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Таки Вова здесь ПРАВ ! В этом конкретном заявлении. А те кто его критикует , возразите ка , в чём он не прав ? ЕС должен идти на встречу Украине, как шёл когда то навстречу ДРУГИМ странам Восточной Европы которые уже давно полноправные члены ЕС
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Почему он отказался вступать в таможенный союз с Европой на днях ? Это и был бы первый шаг к вступлению в ЕС .

...
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Зєбіли , вам відкритим текстом зєля сказав : " Танунах ту Європу , нам зєлям і шіферам з бєнями шлях в кремлівську клоаку " . Яке НАТО дупоголові ідіоти ? Десь в кінці квітня зєля виступить в Брюсселі і заявить : " Ви нас до себе не берете , то ми ідемо в екзіт з виходом в кремлівське стійло . Там нас чекають бо ми з ними адіннарот " . Так дупоглові зєбулони з рогами ?
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Виборці 6-го: хто з президентів Голобородько чи Зеленський дурніший?
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Зеленського посадить тіко Голобородько,коли Президентом стане....
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Это такая остроумная шутка - вместо ушедшей стабильной тягловой лошадки Великобритании взять в ЕС обузу Украину, возглавляемую аферистами.
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В Давосе Зеля "феерил"
Жаль -мало кто его услишал ... Може замість Великої Британії пора прийняти в ЄС Україну, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 3199 Може замість Великої Британії пора прийняти в ЄС Україну, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 993
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Кацапчику,афєрісти уже ждуть посадки,і соя не допомогає.Ти живеш минулим! Може замість Великої Британії пора прийняти в ЄС Україну, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 2151 Може замість Великої Британії пора прийняти в ЄС Україну, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 5643
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Почему , ЗЕленский , твое правительство отказалось вступить в таможенный союз с Европой ? Это и был бы первый шаг . А так похоже блеет он больше для картинки чем по делу . В Израиле перетрет с путиным дальнейшую интеграцию даунбасян и лугандийцев и все дела .

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да пора уже, сколько можно ждать, сразу принимайте
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Привет, братья украинцы!
Ну как оно в Европе?

а... кстати. Где все те провидцы, которые про "нефть по 10 и весь мир с нами" подевались?
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Нет кадрового резерва. Вот и пишет ему речи непойми кто.
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це он гарно пошутил, шо такое жалкие бритты по сравнению с мощной украиной
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Какой ЕС? Украйна движется в сторону "союзного государство". Даже Батька не так на коленях перед Путиным как Зеленский. Вы посмотрите какие индивиды в его команде
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Равноценная замена, ничё не скажешь. Ну клоун, шо с него взять?
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Я вже не сумніваюсь, що його спічрайтер - Тамбовський вовк та Лєнка криворіжиця.
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