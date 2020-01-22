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Все про:Мін'юст (638) в'язниця (216) пенітенціарна служба (81) Малюська Денис (30)

 Утримання тюремної системи щороку обходиться Україні в 7 млрд грн, - Мін'юст

Утримання колоній і слідчих ізоляторів в Україні щороку обходиться державному бюджету майже в 7 мільярдів гривень.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Мін'юсту в Facebook.

"Вся тюремна система нам обходиться в близько 6,5-7 млрд грн на рік", - зазначив Малюська.

Чиновник додав, що в цю суму не входить дохід, який генерується підприємствами, які працюють у колоніях. Також він зазначив, що зараз у місцях позбавлення волі в Україні перебувають близько 54 тисяч осіб.

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Водночас міністр вважає, що в Україні зараз "надмірна мережа в'язниць".

"І ми могли б отримати від їхнього продажу певну частку коштів. Але це вимагає і змін невеликих до Бюджетного кодексу. І ми вестимемо переговори з Мінфіном, щоб вони узгодили нам таку історію", - сказав Малюська.

Він повідомив, що зараз Міністерство юстиції веде переговори, щоб визначити об'єкти, які найбільше цікавлять потенційних покупців, інвесторів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171322
 
 
 Топ коментарі
 
А давайте зеков отпустим, бабло попилим а тюрьмы продадим! Я правильно уловил посыл?
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Один офис Президента обходится в 2 миллиарда в год
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А в яку суму виллється народу України перебування бандюків на свободі?.... Мінюст уже порахував, чи потім буде цим займаться? Коли кількість банд виросте, і земля на кладовищах почне ще частіше "горбатиться"?...
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В таком случае щеки должны питаться как в ресторане!
А может распил🤔
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поэтому переходим на цифровые тюрьмы
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Содержание тюремной системы ежегодно обходится Украине в 7 млрд грн, - Минюст

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минюст как всегда прав-проще зарезать штыком,предварительно заставив заключенного вырыть себе яму.Так будет гораздо дешевле для тюремной системы Содержание тюремной системы ежегодно обходится Украине в 7 млрд грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 6807
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Один офис Президента обходится в 2 миллиарда в год
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А давайте зеков отпустим, бабло попилим а тюрьмы продадим! Я правильно уловил посыл?
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А зачем депутатам , министрам автопарки и льготы ?
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Андрес Брейвик расстрелял в Норвегии 77(!!) человек!!
Пожизненно...
Погуглите его камеру и условия *****содержания****"..
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Так может он там один на всю Норвегию сидит. БОльше нет преступников... Погуглите сколько зеков там и тут
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11 000 на одного человека в месяц? И это без учета доходов? Этот "министр" понимает, что говорит?
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наверно это были секретные данные, сколько они пилят в год.
а сколько реально обходятся министр наверно не знает.
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А в яку суму виллється народу України перебування бандюків на свободі?.... Мінюст уже порахував, чи потім буде цим займаться? Коли кількість банд виросте, і земля на кладовищах почне ще частіше "горбатиться"?...
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він такий міністр як я. на такі гроші це майже курорт в Єгипті
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Содержание тюремной системы ежегодно обходится Украине в 7 млрд грн...

Два.. три посаженых коррупционера компенсируют все эти затраты еще и прибыль останется **** зеленая весной обещал сажать....
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оказалось, что никто ничего не крал.
это была шутка, а не обещания.
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Розігнати з білими білетами той Мінюст, Содержание тюремной системы ежегодно обходится Украине в 7 млрд грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 8738 "Какая разница", є він чи ні.Скільки грошей вивільниться Содержание тюремной системы ежегодно обходится Украине в 7 млрд грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 7070
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видать совсем хреново с деньгами у зебобиков...
а заключенных типа и родственники могут кормить, че напрягаться
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повысить зарплату ещё на 500 тысяч за такую инициативу!
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