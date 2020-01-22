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 Політика України
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Все про:Давос (90) Зеленський (4209)

 Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі

Україна за останні роки не відступила, а взяла відстань для рішучого економічного стрибка.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своїй промові на форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в України амбітні плани - стати лідером східної і центральної Європи.

"За ці роки Україна зробила кілька кроків назад. Але ми не відступили, ми взяли відстань для розбігу і рішучого економічного стрибка", - зазначив Зеленський.

За його словами, нова "українська влада створює рівні правила гри для всіх, очищає судову систему, діджиталізує процеси, втілює життєво важливі реформи й ухвалює життєво важливі закони".

Дивіться також: Спецзаява Зеленського на форумі в Давосі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171320
 
 
 Топ коментарі
 
Зупиніть цього ідіота!
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как будто обкуренные, тут задача, хоть как нибудь удержать народ, чтоб весь не сбежал в европу и америку
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Ми і так вже лідер по корупції та криміналу.
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А куда же не проходной грицацуев смотрит? Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 5635
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Боже, який же він йолоп, думає фрау Рібентропп
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как будто обкуренные, тут задача, хоть как нибудь удержать народ, чтоб весь не сбежал в европу и америку
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под руководством одного из величайших лидеров современности и лучшего премьера - как же иначе
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лидер, а как же пенсии по 50 евро и зарплата 150 евро?
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Ну Ви ж не знаєте, лідером у чому Зєлєнскій бачить Україну. Можливо, під його керівництвом Україна стане лідером у грі на традиійних інструментах нетрадиційним способом?
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Натякаєш на нетрадиційне виконання творів симфонічним оркестром , де всі гратимуть х....ми ?
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Не всі. Лише ті, хто анатомічно має таку можливість. Інші будуть свимтіти у дудочки.
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заткніть ротяку брудною шкарпеткою ! Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 920
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і воно треба було і в Давосі занюхуватись?
хоч би до дому дотерпів.
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наш сосед (уйло) тоже все время рывками страну в болото тянет!
и это пошло по его стопам!
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Послухала Зелю...таке враження, що він жоніхів для нареченої закликав )))
Щоб вигідніше посватати Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 7286
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То він в януковича перейняв . Той запрошував приїжджати весною , коли жінки роздягнуться .
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Зєля в Давосі це як гівно в оплонці нах кому требе і кидає в різні сторони
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Господи, что ты несешь..... Ты же не в Квартале, клоун......
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22 січня на Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний Микола Сорочук, родом з Луцька. Вічна пам'ять Герою!
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Гоподи, какой ужас , 22 года.Царство тебе небесное, сынок
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Погиб мальчишка. А эти суки народа сидят в Раде в теплых креслах и еще смеют ныть, что у них зарплаты маловаты...
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Вічна пам'ять і спокій бійцеві. Батькам і близьким знайти сили у цій біді...
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22.01.2020 За эти годы Украина сделала несколько шагов назад.

11.07.2019 ЗЕЛЕНСКИЙ В КАНАДЕ ХВАСТАЛСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ПОРОШЕНКО И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПАРЛАМЕНТА. Владимир Зеленский, находясь с визитом в Канаде, призвал бизнес-круги вкладывать деньги в Украину, потому что здесь сейчас хороший инвестиционный климат. "Вы знаете, украинская экономика растет, ВВП - так же, у нас достаточно стабильный курс гривны."
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А чем же ему хвастаться своих то достижений нет. Одна капитуляция по всем фронтам
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Шо скажет по поводу Мендель? Ее мнение на фоне всего этого особенно интересно.
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Украина за последние годы не отступила, а взяла расстояние для решительного экономического прыжка

Для прыжка.. С крыши, что ли? Лишь бы что-то пи"дануть. А убогие немцы как-то не разгоняются. Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 9485
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Вова, нам бы от собственного говна хоть трохи отмыться, а ты нам про лидерство в Европе втираешь...
Не бери пример с балабола парашенки, не грузи наши уши пафосными и несбыточными мантрами. Мы их за 5 лет стоко наслушались!..
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Порошенко единственный не балалбол из всех презов.
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осталось добавить: ой, держите меня аж 7 человек, а то прыгну....
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Хотя бы 5-6 стран в Европе по уровню ЗП опередить в ближайшие 10 лет... а так что сказал , это шутки 95 квартала.....
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Завдяки зекоМандє, Україна вже стала лідером не тільки центральної, а й усієї Європи по кількості зашкварів посадовими особами
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Это не комсомольский слёт! За что Украине такое наказание?! Дурнэ поехало за государственный счёт отдохнуть, а речь -это так, понты для глупых хохлов.
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Еще и повез за собой 20 с лишним штук зенелохов за бюджетные деньги
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Ну,врешті, й на еконмічному форумі може бути розважальна частина!
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Мы уже лидеры по макс. уровню зп чиновников и мин. зп. работяг
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офигеть какой густой туман, просто прямь ничего не выдно.
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За туманом нічого не видно
Тільки й видно ДУБА ЗЕЛЕНОГО
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Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский / Андрей Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров как минимум в Европе" : В Украине появился сильный(!), харизматичный(!) лидер, который обещает и выполняет приоритетные запросы общества. Я сказал, что уверен - Владимир Зеленский станет, как минимум, одним из самых влиятельных (!) лидеров в Европе"./Это всё-вряд ли. Но то что Зеленский единственный в мире президент играющий на пианино без рук-факт.
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есть ли тут хоть один кто верит, что после таких речей инвестиции прямь в очередь выстроились и мвд предлогает по 1-2% годовых не ограниченные суммы, все реитингыы завтра ААА++++
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Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе
Ххххххххххххххххххх
Зелебобик, задача Украиньі - избавиться от тебя, чмошника.
Первоочередная задача.
А там и инвестиции подтянутся...
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бльооо .жена пришла посмотреть шо за грохот и перекаты в спальне ...а это я валяюсь и перекатываюсь от рэгота ..
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Набор совководрочерских фраз клише второсортного пошиба стыдно что даже людей которые могли написать речь лидера страны не осталось одни жополизы и приближенные к телу неучи а он даже не вдумываясь в смысл шпарит
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Цього року український сніданок Пінчука згідно потреб сьогодення
буде складатись з двох блюд:
на перше - шаурма
на друге - шаверма.
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могла бы и стать почему бы и нет, все зависит от лидера и команды, ну и от доверия инвесторов
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Кравчук обещал вторую Францию, Кучма, вторую Польшу, а Зеленский, быть лидером, образцом для всех. А оно бы лучше поскромнее, догнать себя, в 2013 году.
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Падение промпроизводства за декабрь - 8, 3%.
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Аудиторія, перед якою виступив преЗЕдент ЗЕлєнський в Давосі. Це безперечно успіх одного з найвеличніших лідеру світу... Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 9183
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Терміново потрібно вводити поняття: ВОРОГ НАЦІЇ!
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За які роки, ЗЕбіл??? Економіка росла, зарплати підвищувались, Україна була СУБ'ЄКТОМ міжнародних відносин.... до квітня 2019... Всі кроки назад зроблені за останні пів року... А з такими менеджерами скоро вже буде і біг назад
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Ну й Мууу_ак. Ну й дебільні заклики! Чом, макитрою об унітаз непобитися Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 3771
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Не знаю верит ли кто-то мошенникам. В действительности задачи зеленой банды разворовать украинские земли и остаток госпредприятий.
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Смішніше ніж Поц на сцені,невигадати!!! Ой,же,ж Нєлоз,ну справді нелох, - Ішаааааак оманський, довбень криворізький Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 1252
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Гривна и маразм крепчали, а промышленность продолжала падение все дальше и все глубже: данные за декабрь Январь 22, 2020Без рубрикиКомментарии

Обвал промышленного производства в декабре 2019 года по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года составил 7,7%.
Об этом передал сегодня Госкомстат.
А за весь 2019 год зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.
Таким образом, промышленность падает уже 7 месяцев подряд.
Причем, не просто падает, а с ускорением - в ноябре было падение на 7,5%.
Конкретно в декабре к декабрю 2018 года продемонстрировали падение такие производства:
текстильной продукции - на 8,1%;
пищевой продукции - на 2,4%;
древесины - на 4,5%;
кокса и продуктов нефтепереработки - на 6,8%;
фармацевтической продукции - на 6,7%;
металлургии - на 10,0%;
машиностроения - на 14,5%;
электроэнергии и газа - на 15,7%.
При этом если падение в металлургии в какой-то степени можно объяснить плохой внешней конъюнктурой, а снижение по электроэнергии - теплой погодой, то обвал по всем другим отраслям произошел благодаря вредительской девальвации гривны, проводимой Нацбанком с одобрения правительства…
О чем ваш покорный слуга многократно писал…
Например, в этих статьях:
- Ревальвация гривны - это преступление против Украины
- Кабмин и НБУ цинично похвалили себя за вредительскую для страны ревальвацию гривны
- Правительство и Нацбанк крепкой гривной добивают украинскую экономику - «Зеркало недели»
Может быть, хоть после выхода этих данных Зеленский выгонит, наконец-то, руководителей НБУ, главу Минфина, да и Гончарука вместе с ними?…
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Встреча Зеленского и Путина в Израиле: СМИ узнали, кто первый запросил переговоры
22 января 2020
Встречу украинского президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным в Израиле запросил официальный Киев. Об этом официально заявил советник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков.
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