 Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своїй промові на форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в України амбітні плани - стати лідером східної і центральної Європи.
"За ці роки Україна зробила кілька кроків назад. Але ми не відступили, ми взяли відстань для розбігу і рішучого економічного стрибка", - зазначив Зеленський.
За його словами, нова "українська влада створює рівні правила гри для всіх, очищає судову систему, діджиталізує процеси, втілює життєво важливі реформи й ухвалює життєво важливі закони".
хоч би до дому дотерпів.
и это пошло по его стопам!
Щоб вигідніше посватати
11.07.2019 ЗЕЛЕНСКИЙ В КАНАДЕ ХВАСТАЛСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ПОРОШЕНКО И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПАРЛАМЕНТА. Владимир Зеленский, находясь с визитом в Канаде, призвал бизнес-круги вкладывать деньги в Украину, потому что здесь сейчас хороший инвестиционный климат. "Вы знаете, украинская экономика растет, ВВП - так же, у нас достаточно стабильный курс гривны."
Для прыжка.. С крыши, что ли? Лишь бы что-то пи"дануть. А убогие немцы как-то не разгоняются.
Промышленное производство вернулось к падению после 3 лет роста, - Госстат
Не бери пример с балабола парашенки, не грузи наши уши пафосными и несбыточными мантрами. Мы их за 5 лет стоко наслушались!..
Тільки й видно ДУБА ЗЕЛЕНОГО
Ххххххххххххххххххх
Зелебобик, задача Украиньі - избавиться от тебя, чмошника.
Первоочередная задача.
А там и инвестиции подтянутся...
буде складатись з двох блюд:
на перше - шаурма
на друге - шаверма.
Обвал промышленного производства в декабре 2019 года по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года составил 7,7%.
Об этом передал сегодня Госкомстат.
А за весь 2019 год зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.
Таким образом, промышленность падает уже 7 месяцев подряд.
Причем, не просто падает, а с ускорением - в ноябре было падение на 7,5%.
Конкретно в декабре к декабрю 2018 года продемонстрировали падение такие производства:
текстильной продукции - на 8,1%;
пищевой продукции - на 2,4%;
древесины - на 4,5%;
кокса и продуктов нефтепереработки - на 6,8%;
фармацевтической продукции - на 6,7%;
металлургии - на 10,0%;
машиностроения - на 14,5%;
электроэнергии и газа - на 15,7%.
При этом если падение в металлургии в какой-то степени можно объяснить плохой внешней конъюнктурой, а снижение по электроэнергии - теплой погодой, то обвал по всем другим отраслям произошел благодаря вредительской девальвации гривны, проводимой Нацбанком с одобрения правительства…
О чем ваш покорный слуга многократно писал…
Например, в этих статьях:
- Ревальвация гривны - это преступление против Украины
- Кабмин и НБУ цинично похвалили себя за вредительскую для страны ревальвацию гривны
- Правительство и Нацбанк крепкой гривной добивают украинскую экономику - «Зеркало недели»
Может быть, хоть после выхода этих данных Зеленский выгонит, наконец-то, руководителей НБУ, главу Минфина, да и Гончарука вместе с ними?…
22 января 2020
Встречу украинского президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным в Израиле запросил официальный Киев. Об этом официально заявил советник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков.