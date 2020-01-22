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 Закон про ринок землі з урахуванням внесених правок може бути прийнятий на початку лютого, - Арахамія

Верховна Рада на початку лютого може проголосувати в другому читанні законопроєкт №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомив у кулуарах Українського дому в Давосі глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, на початку лютого проголосуємо (закон про землю. - Ред.) в Раді, і ринок землі, нарешті, з'явиться", - сказав він.

За словами Арахамії, він розраховує на це з урахуванням останніх внесених правок до законопроєкту.

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Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171319
 
 
 Топ коментарі
 
та да...зелебеня в давосе завлекал импортных инвесторов землей...
а как же запрет продажи иностранцам?тем более в таком количестве в одни руки Закон о рынке земли с учетом внесенных правок может быть принят в начале февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4883.
или то для внутренних лохов?
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да вы изучите как в Магадаскаре землю по вашему варианту продали! ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ!

Трагічний досвід Мадагаскару: від ринку землі до голоду

Аналіз досвіду інших країн щодо запровадження розпродажу землі
Найбільш шокуючим та трагічним , є приклад Мадагаскару, який досліджено і опубліковано у міжнародній доповіді Land grabbing in Madagascar.
Під тиском міжнародних фінансових організацій на Мадагаскарі було запроваджено вільний розпродаж землі.
Цей проект захоплення всієї родючої землі острова хижими іноземними інвесторами Південної Кореї, Італії та інших країн реалізовувався через багаторічну і трагічну історію. Її початок називався земельною реформою і запровадженням ринку землі з анонсованою у 2005 р. видачею сертифікатів про власність на землю місцевим жителям. А в кінцевому результаті земля Мадагаскару і всі його величезні ресурси потрапили до рук іноземних інвесторів, а громадяни країни залишилися дешевою робочою силою, що існує за межею бідності. На сьогодні Глобальний індекс голоду населення Мадагаскару перебуває у найбільш катастрофічному стані.
Висновки доповіді полягають у тому, що за відсутності необхідних потужних правових інституцій та державного регулювання земельна реформа і відкриття ринку землі перетворюються на дике її захоплення і відчуження громадян країни від доступу до своєї власної землі. Багато міжнародних експертів називають подібні земельні реформи новими технологіями неоколоніалізму.

Тут доречно процитувати висновок з доповіді Oxfam:
"Иностранные инвесторы-спекулянты активно таргетируют страны с коррумпированными или некомпетентными правительствами с целью быстрой и дешевой скупки высококачественных сельскохозяйственных земель.
Анализ показал, что между 2000-м и 2011 г. в 56 бедных странах третьего мира произошли крупные сделки по поглощению сельскохозяйственной земли, которые привели к выселению местного населения, исчезновению фермерских хозяйств, ухудшению качества земли и возникновению продовольственных кризисов.
Коррумпированные или некомпетентные правительства становятся удобными партнерами для выгодного бизнеса земельных инвесторов.
Часто такие сделки подготавливаются с помощью интенсивной пропаганды, в которой для местного населения их называют земельной реформой и инвестициями, которые приведут к экономическому росту и созданию новых рабочих мест". Однако в действительности происходят противоположные вещи."

Благими намірами вистелена дорога у пекло. Закон слуг Зеленського про ринок землі то воно і є. Якщо глибше покопатись у цій проблемі то стає просто страшно. Готується дикий розпродаж землі. Без кадастру, без банку землі, без аудиту і перепису земель, без їх кадастрової оцінки. Продаж разом з тим, що є під землею - з корисними копалинами. З лісами, ріками, озерами. З заповідниками. З дозволом знімати верхній родючий шар. Без запобіжників переводу земель з С/Г призначення в землі під забудову. З замаскованим дозволом (через банки) продажу землі іноземцям. 200-10 тис ГА в одні руки це вбивство фермерства - це голод в Україні.
Ви скажете, що Україна - не Африка і не Мадагаскар, тому тут це неможливо. Хотілося б погодитися. Але трагічна історія землі України, яка полита кров'ю мільйонів українців і бачила Голодомор, не дає нам права забути ціну втрати контролю над своєю землею та її плодами!
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Готовьтесь к земле, суки!
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та да...зелебеня в давосе завлекал импортных инвесторов землей...
а как же запрет продажи иностранцам?тем более в таком количестве в одни руки Закон о рынке земли с учетом внесенных правок может быть принят в начале февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4883.
или то для внутренних лохов?
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Как же им не терпится распродать землю! Ну нечем заняться ,кроме как продавать.Этот дебильный кабмин больше ничего и не умеет,а здесь , как вобще в коммерции можно легко сорвать неплохой куш. Да ещё олигархи подкинут за лобби. Вот и вся суть этого гнилого кабмина.
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да вы изучите как в Магадаскаре землю по вашему варианту продали! ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ!

Трагічний досвід Мадагаскару: від ринку землі до голоду

Аналіз досвіду інших країн щодо запровадження розпродажу землі
Найбільш шокуючим та трагічним , є приклад Мадагаскару, який досліджено і опубліковано у міжнародній доповіді Land grabbing in Madagascar.
Під тиском міжнародних фінансових організацій на Мадагаскарі було запроваджено вільний розпродаж землі.
Цей проект захоплення всієї родючої землі острова хижими іноземними інвесторами Південної Кореї, Італії та інших країн реалізовувався через багаторічну і трагічну історію. Її початок називався земельною реформою і запровадженням ринку землі з анонсованою у 2005 р. видачею сертифікатів про власність на землю місцевим жителям. А в кінцевому результаті земля Мадагаскару і всі його величезні ресурси потрапили до рук іноземних інвесторів, а громадяни країни залишилися дешевою робочою силою, що існує за межею бідності. На сьогодні Глобальний індекс голоду населення Мадагаскару перебуває у найбільш катастрофічному стані.
Висновки доповіді полягають у тому, що за відсутності необхідних потужних правових інституцій та державного регулювання земельна реформа і відкриття ринку землі перетворюються на дике її захоплення і відчуження громадян країни від доступу до своєї власної землі. Багато міжнародних експертів називають подібні земельні реформи новими технологіями неоколоніалізму.

Тут доречно процитувати висновок з доповіді Oxfam:
"Иностранные инвесторы-спекулянты активно таргетируют страны с коррумпированными или некомпетентными правительствами с целью быстрой и дешевой скупки высококачественных сельскохозяйственных земель.
Анализ показал, что между 2000-м и 2011 г. в 56 бедных странах третьего мира произошли крупные сделки по поглощению сельскохозяйственной земли, которые привели к выселению местного населения, исчезновению фермерских хозяйств, ухудшению качества земли и возникновению продовольственных кризисов.
Коррумпированные или некомпетентные правительства становятся удобными партнерами для выгодного бизнеса земельных инвесторов.
Часто такие сделки подготавливаются с помощью интенсивной пропаганды, в которой для местного населения их называют земельной реформой и инвестициями, которые приведут к экономическому росту и созданию новых рабочих мест". Однако в действительности происходят противоположные вещи."

Благими намірами вистелена дорога у пекло. Закон слуг Зеленського про ринок землі то воно і є. Якщо глибше покопатись у цій проблемі то стає просто страшно. Готується дикий розпродаж землі. Без кадастру, без банку землі, без аудиту і перепису земель, без їх кадастрової оцінки. Продаж разом з тим, що є під землею - з корисними копалинами. З лісами, ріками, озерами. З заповідниками. З дозволом знімати верхній родючий шар. Без запобіжників переводу земель з С/Г призначення в землі під забудову. З замаскованим дозволом (через банки) продажу землі іноземцям. 200-10 тис ГА в одні руки це вбивство фермерства - це голод в Україні.
Ви скажете, що Україна - не Африка і не Мадагаскар, тому тут це неможливо. Хотілося б погодитися. Але трагічна історія землі України, яка полита кров'ю мільйонів українців і бачила Голодомор, не дає нам права забути ціну втрати контролю над своєю землею та її плодами!
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Така ж сумна доля у Аргентини, раніше найбагатшої країни світу. Зараз Аргентина серед бідних країн, а її землі належать різним "монсантам".
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Слишком долго ....тянете. Уже следующий этап поджимает! Уже нужен спутник, и не просто ...а желательно геостационарный. Разумеется не коробка, а с развернутой инфраструктурой.
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Достаточно посмотреть видео встречи главы МВФ с Зеленским и его гоп-командой, чтобы понять кто начальник, а кто подчиненный.
facebook.com/president.gov.ua/videos/2611440558953685/
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Зехло боится даже в кресло сесть, на коленях стоит.
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Надо менять требования земельного майдана, не просто снятие законопроекта, а отставка правительства и перевыборы верховной рады за предательство национальных интересов.
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Вся цензоровська ботоферма на гілці по бійку Ківи. Колонізація України не їхня тема.
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Раніше, щоб привласнити землю, яка належить іншому народу, необхідно було воювати. Зараз, щоб привласнити українську землю (найкращу в Європі) достатньо зняти комедійний серіал і декілька років покривлятися в шоу-програмі.
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Прокидайтесь люди добрі зачаровані землею
і виходьте воювати із зеленою чумою.
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