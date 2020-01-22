 Шостий рік в Україні триває війна, шостий рік, як Росія окупувала Крим, - Зеленський у Давосі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як ніхто інший, я точно знаю про що зараз говорю. Тому що шостий рік у моїй країні триває війна, шостий рік, як Росія анексувала у нас частину території. Не зважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, покликаних його захищати", - заявив Зеленський.
За його словами, світ згуртувався навколо вирішення цих проблем, але чи достатньо українцям занепокоєності.
"Цього мало, це правда. Це тільки один із прикладів, який свідчив, що нинішня архітектура світу на жаль вразлива. А існуючі інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає сьогодення", - підкреслив президент.
Зеленський підкреслив, що світ потребує переосмислення й оновлення правил міжнародної безпеки.
Не застоюйсь тут.
про закатованих та утримуваних бранців кремля ані слова.
думаєш, як мої літери до ніку додав, то і мною станеш ?
Да, скоро будет год, как на войне зарабатывает Янелох оманский...
Невже в нього туман в голові почав розсіюватись? Хотілося б мені в це вірити, але його звернення з нагоди дня Соборності та візит до Ізраїлю перекреслює мої надії та сподівання...
А, чуть не забыл: с врагом надо чаще встречаться.
Кацап сми пишут про Давос: "Киев обратился к Москве с предложением о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако продолжительная беседа у лидеров стран вряд ли получится. На это у них физически не будет времени, пояснили в Кремле"
Где решение Крыма? Оно явно! Это паника по срочному ремонту Конституции России. Где заявление о подготовке иска в суд ООН??