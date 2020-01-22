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 Політика України
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Все про:Давос (90) Зеленський (4209) Крим (7091) Росія (15088)

 Шостий рік в Україні триває війна, шостий рік, як Росія окупувала Крим, - Зеленський у Давосі

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що потрясіння для людства стали вже просто звичкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як ніхто інший, я точно знаю про що зараз говорю. Тому що шостий рік у моїй країні триває війна, шостий рік, як Росія анексувала у нас частину території. Не зважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, покликаних його захищати", - заявив Зеленський.

За його словами, світ згуртувався навколо вирішення цих проблем, але чи достатньо українцям занепокоєності.

"Цього мало, це правда. Це тільки один із прикладів, який свідчив, що нинішня архітектура світу на жаль вразлива. А існуючі інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає сьогодення", - підкреслив президент.

Зеленський підкреслив, що світ потребує переосмислення й оновлення правил міжнародної безпеки.

Читайте також: Спецзаява Зеленського на форумі в Давосі. ВІДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171318
 
   
 Топ коментарі
 
Кострубато, але сказав, шо рашка розв'язала війну.
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Так чего же ты войска отводишь, если война???
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Работа такая у троянского осла. У предателя и врага Украины.
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Кострубато, але сказав, шо рашка розв'язала війну.
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Тебе ж уже говорили про крестик? Он уже не раз говорил в отличии от твоего пораха
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Я з довбиками не спілкуюсь..
Не застоюйсь тут.
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Правильно,лучше оденься
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тікай, кажу, бо зараз тебе тут поб'ють.
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24января на допрос.
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""Тебе ж уже же говорил!" - фраза гамадрил"
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Не чипай її, вона сьогодні мабуть не спала, дуже в скверному настрої.
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Ни на кого не удалось стукануть.
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тролику, тебе мій настрій теж може стосуватись.
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И гражданских атсечь
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Война? При петре такого небыло.
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Так чего же ты войска отводишь, если война???
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Работа такая у троянского осла. У предателя и врага Украины.
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Тебе показалось. У нас каждый день погибшие, сегодня тоже.
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Не ну просто такое с трибуны сказать... Растёт парень, мужает! Ещё пару лет и глядишь наш Бубочка "разовьётся в чрезвычайно высокую психическую личность" (С)!
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Та ні! То його "біла хмара дипломатичної пошти" попускать почала, а Богдана чи Єрмака поряд не було... А клятий Порох папірець з текстом підмінив Шостий рік в Україні триває війна, шостий рік, як Росія окупувала Крим, - Зеленський у Давосі - Цензор.НЕТ 8500
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Гланды, Змий... это всего лишь гланды... оттого и гнусавит
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ну так... горе в Україні, люди гинуть, війна, окупація, а тут ще й ти...
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ну нарешті вимучив,я як Порохобот зі стажем,вперше ставлю лайк
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Не торопись! У него рука под трибуной. Он держал пальцы скрещеными
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майже нічого.
про закатованих та утримуваних бранців кремля ані слова.
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Ще багато часу, все скаже і головне зробить все, що скаже.
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чого ти примазуєшся, чудо ?
думаєш, як мої літери до ніку додав, то і мною станеш ?
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Не понял, а шо перестать стрелять уже недостаточно?!

Да, скоро будет год, как на войне зарабатывает Янелох оманский...
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Слова зеленского стоят ровно столько же сколько и договора с роисей...
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В Израиле это Путину в лицо скажешь? Проведешь параллель с нацисткой Германией?
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Скільки можна писати про цього нуля? Дзень - зелень, а толку - нуль, тільки шкода для України. У нас з кожним разом вибирають все гірше і гірше... Скотились вже до бездарного блазня, нікчемного шматочка смердючого лайна. Тьфу!
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Как никто другой, я точно знаю, о чем сейчас говорю.Источник: https://censor.net.ua/n3171318

Невже в нього туман в голові почав розсіюватись? Хотілося б мені в це вірити, але його звернення з нагоди дня Соборності та візит до Ізраїлю перекреслює мої надії та сподівання...
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И правила на сайте есть, которых надо придерживаться.
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Да ладно, какая такая война? Такая война, что врага с Новым годом поздравляют, торгуют газом и электричеством, правильно? Актерская игра на публику - вот ценность его заявлений.
А, чуть не забыл: с врагом надо чаще встречаться.

Кацап сми пишут про Давос: "Киев обратился к Москве с предложением о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако продолжительная беседа у лидеров стран вряд ли получится. На это у них физически не будет времени, пояснили в Кремле"
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И....ииии......и...иииии!!!! Где просвет? Где Данко, который вынул собственное сердце и указал дорогу?
Где решение Крыма? Оно явно! Это паника по срочному ремонту Конституции России. Где заявление о подготовке иска в суд ООН??
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Війну на Донбасі почав спецназ РФ, і ні слова більше кацапе.
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При слове ВОЙНА мне на секунду показалось, что он один в зале ....
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