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Все про:Мін'юст (638) СІЗО (467) в'язні (186) пенітенціарна служба (82)

 Засуджених хочуть перевести на "індивідуальну систему утримання", - Мін'юст

Міністерство юстиції планує "перезавантаження" пенітенціарної системи, ремонт в'язниць за рахунок економії і створення Єдиного реєстру засуджених.

Про це йшлося під час обговорення Концепції держполітики щодо зниження кількості повторних злочинів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

За словами заступника міністра юстиції України Олександра Банчука, міністерство активно працює над розширенням переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі.

"Йдеться про такі види покарань, як пробаційний нагляд, збільшення підстав для умовно-дострокового звільнення, поширення пробації осіб, звільнених умовно-достроково, та інші заходи, які мають бути спрямовані на гуманізацію кримінального законодавства. Зараз ми розробляємо відповідний законопроєкт разом із нашими колегами з пробації та Департаменту правосуддя", - повідомив Банчук.

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Наступна мета, як додав заступник міністра Віталій Василик, стосується поліпшення умов утримання під вартою засуджених і осіб, які утримуються під вартою.

Для цього потрібно створити передумови для переходу від колективної системи утримання до індивідуальної, що значно полегшить виконання функцій працівниками пенітенціарної системи.

"Ми маємо привести умови утримання осіб під вартою у відповідність зі стандартами ООН і Ради Європи. Без цього неможливо рухатися далі і бути впевненими, що цей план не залишиться тільки декларацією", - додав чиновник.

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Ще одне завдання Мін'юсту - створення Єдиного реєстру засуджених і осіб, узятих під варту. Формально він вже почав роботу, але поки функціонує в тестовому режимі на базі пілотних установ.

Віталій Василик підсумував, що зараз головне завдання пенітенціарної системи - ефективно розпоряджатися ресурсами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171316
 
 
 Топ коментарі
 
Кто-то видать уже задумывается о своем будущем, одиночное содержание с комфортом, как в Европе.
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Очень рад за зеков голосаваших за зЕ(кстати он там победил почти единогласно)
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Мера Чернигова неизбежно ждут нары, а там за все...
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Очень рад за зеков голосаваших за зЕ(кстати он там победил почти единогласно)
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больше реестров хороших и разных, и главное чтоб в смартфоне
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Виталий Василик подытожил, что сейчас главная задача пенитенциарной системы - эффективно распоряжаться ресурсами.

Так это не только сейчас. Всегда так было: бабло - это святое. И по тому, в каких условиях там содержатся, сразу видно - с задачей справляетесь.
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Кто-то видать уже задумывается о своем будущем, одиночное содержание с комфортом, как в Европе.
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перестраховка.... помню как при пендюховиче дружненько проголосовали закон о внесении залога вместо сидения в СИЗО , как же эта лазейка облегчила жизнь воровитым грошовым мешкам ... отломил сто лямов - один отдал за свободу .. и все довольны , вместе с судьями !
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"Індивідуальна система утримання"?
Для політичних, тобто незгодних з політикою Зе, це може означати "14 годин працюєш, ще 4 години дивишся серіал СН та інший контент для ідеологічного перевиховання, а після цього у вільний час можеш надерти собі на території табору баділля й моху, наловити комах, може якусь ящірку вполюєш чи жабу - бо харчування це твоя індивідуальна справа".
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P.S.: хто не в курсі, це реальна практика КНДР.

Те, кто не поддерживает курс правительства КНДР, на этом плане бытия надолго не задерживаются. На севере страны существует настоящий мини-ГУЛАГ для "политических", где, по статистике находятся двести тысяч корейцев (1% населения страны). И это не считая "обычных" тюрем, куда без всякого приговора можно попасть (до трёх лет) за проституцию или тунеядство. При этом в стране, где и работающие люди не могут нормально пожрать, заключённые, работающие по 12 часов (+исправляющие политзанятия), вынуждены добывать рацион самостоятельно. На эти цели идут червяки, лягушки и прочая нямка.
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хай насадюють горіхв . дерев фруктових кукурузи поп-корн винограду
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...эй, земинимстр зеюстиции, предлагаю новацию - домашняя тюрьма, первую партию осужденных можешь разместить у себя дома... Не благодари... Осужденных хотят перевести на "индивидуальную систему содержания", - Минюст - Цензор.НЕТ 7172 Зелень тупорылая...
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А мы думали, главная задача пенитенциарной системы - исправление преступников до допропорядочных граждан.

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То в Скандинавії. А у нас тут, як то кажуть, "своя атмосфера"...
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Он за дона Пабло Эскобара не слыхал? Зайцева наверно аж оргазм выхватила от озвученной " гуманизации"
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Он за дона Пабло Эскобара не слыхал? Зайцева наверно аж оргазм выхватила от озвученной " гуманизации"
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