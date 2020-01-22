 Спецзаява Зеленського на форумі в Давосі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію.

Нагадаємо, 21-24 січня в швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.

22 січня почався робочий візит президента України Володимира Зеленського до Швейцарської Конфедерації. Крім участі в щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму, Зеленський зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

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