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 Суспільство
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Все про:Верховний Суд (480) неонацизм (15) С14 (56)

 Верховний Суд підтвердив, що "Громадське ТБ" назвало організацію С14 "неонацистською" невиправдано

Інформація, в якій ГО "Громадське телебачення" називає ГО "Січ-С14" "неонацистською групою", образлива і виходить за межі виправданої критики.

До такого висновку прийшов Касаційний суд у складі Верховного Суду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Таким чином Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що поширена ГО "Громадське Телебачення" інформація про ГО "Січ-С14", без надання належних підтверджень і доказів зазначеного, є образливою та такою, що виходить за межі виправданої критики

Громадська організація "Січ-С14" звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Громадської організації "Громадське Телебачення" про:

- визнання недостовірною, такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію, інформації про ГО "Січ-С14" у вигляді фактичних тверджень, а саме "Neo-nazi group С14…" (в перекладі українською мовою – "Неонацистська група С14…"), що була поширена ГО "Громадське Телебачення" 4 травня 2018 року о 07:36 у твітері, такого змісту: "Neo-nazi group С14 has seized a former militant of the self-proclaimed "Donetsk People's Republic", Brazilian Rafael Lusvarghi, and were going to hand him over to #Ukraine's Security Service, one of the group members posted on Facebook" (у перекладі українською мовою – "Неонацистська група С14 захопила бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" бразильця Рафаеля Лусваргі та збиралася передати його Службі безпеки України, запостив один із членів групи у фейсбуці");

- зобов’язання спростувати не пізніше 30 календарних днів з моменту набрання рішенням суду у цій справі законної сили розповсюджену недостовірну інформацію шляхом розміщення резолютивної частини цього судового рішення у твітері.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 6 серпня 2019 року, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 7 листопада 2019 року, визнано недостовірною, такою, що принижує ділову репутацію, розповсюджену ГО "Громадське Телебачення" інформацію про ГО "Січ-С14" та зобов'язано спростувати її.

21 січня 2020 року КГС ВС залишив без задоволення касаційну скаргу ГО "Громадське Телебачення". При цьому, приймаючи постанову за наслідками касаційного перегляду, КГС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що поширена ГО "Громадське Телебачення" інформація про те, що ГО "Січ-С14" – "неонацистська група", без надання належних підтверджень і доказів зазначеного, є образливою та такою, що виходить за межі виправданої (допустимої) критики, з урахуванням висвітлення у пості події щодо затримання членами ГО "Січ-С14" терориста і передачу його правоохоронним органам держави, якого згодом було засуджено за відповідний злочин (участь у незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації).

Після оприлюднення рішення суду мовник на своєму англомовному сайті заявив про намір оскаржити рішення в Європейському суді з прав людини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171307
 
 
 Топ коментарі
 
Если говорить о "нацистах", то настоящими нацистами является вся рашисткая сволочь и их украинские марионетки, взявшие за горло Украину! .
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Щось не видно С14 - хоча приводів проявити себе - море... Верховный Суд подтвердил, что "Громадське ТВ" назвало организацию С14 "неонацистской" неоправданно - Цензор.НЕТ 6673
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Щось не видно С14 - хоча приводів проявити себе - море...
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еще одно доказательства "управляемости" этой С14..., как и хАваковских "нацдружин", и остального...
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В отличии от "нацдружин" их аваковские черти пакуют с криками "ложись Бандера" за аналогичные с нацжоновскими действия.
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мнимая война "контор" - интересы те же - сферы влияния и бабло...
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Для нацистской группы очень обидно, когда ее называют неонацистской.
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Если говорить о "нацистах", то настоящими нацистами является вся рашисткая сволочь и их украинские марионетки, взявшие за горло Украину! .
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Скрипін це соросівський грантоїд, наркоман і ********.
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о, то хробацьке тіліпачення віщає з москви!
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Почему же неоправданно? Очень даже оправданно!
Когда уже эту гопоту прикроют? Уже даже у журналистов прилипает язык к жопе, когда нужно правдиво назвать галимых гопников галимыми гопниками.
Давайте научимся называть вещи своими именами, чем по сути они и являются.
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Что такое нацизм ? По простому , это навязывание и физическое в том числе , преимущество , величие одной нации над другими ( пример , северный сосед рашка, где нацизм в чистом виде постоянно звучит на госуровне воглаве с их презом) . С14 , как и Правый сектор и тп нельзя назвать нацистской организацией , потому что входят люди разных национальностей.
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Щодо організацій - ось суть у візуальному оформленні:

Верховний Суд підтвердив, що "Громадське ТБ" назвало організацію С14 "неонацистською" невиправдано - Цензор.НЕТ 1319
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