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Все про:бійка (490) Київ (6845) Ківа (91)

 Ківа, який влаштував бійку в ресторані, заявив у поліцію на ветерана, що дав здачі: "Це системні дії проти мене як опозиційного політика"

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа розповів свою версію подій у ресторані "Мокко", в результаті яких він дістав удар в обличчя.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік, який напав на мене в ресторані "Мокко", поводився неадекватно і викрикував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити поводитися пристойно і він завдав удару", - розповів Ківа.

За його словами, цій події "передували погрози в мережі як в особистому листуванні, так і публічно". При цьому Ківа опублікував скрини листування з учасником конфлікту Михайлом Майнманом, в якому обидва використовують ненормативну лексику.

"За результатом інциденту була викликана поліція і складено протокол, зняті побої", - додав Ківа.

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У поліції повідомили, що до них звернувся народний депутат із заявою про зазнання тілесних ушкоджень.

"За попередньою інформацією, в ресторані між заявником і його знайомим стався словесний конфлікт, в результаті якого виникла нетривала бійка. Нардепу надано медичну допомогу без госпіталізації. Зараз правоохоронці проводять заходи для встановлення місцезнаходження іншого учасника інциденту, який з місця події поїхав на автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Ківа, який влаштував бійку в ресторані, заявив у поліцію на ветерана, що дав здачі: Це системні дії проти мене як опозиційного політика 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171306
 
 
 Топ коментарі
 
кива-видео есть ,там видно четко как ты "наклонился"
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Вот мразь!! кива, естественно. А бойцу респект
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От уже кива дырявый, забыл что камеры есть?
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И что ж там такого "бывает"?
Барин сьездил холопу по морде, холоп огрызнулся. Теперь холопа ждет суд-тюрьма.
ТАкая от "снятая" депутатская неприкосновенность
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Такое с виду здоровое , а по факту сцыкливое убожище оказалось! Фуу, позорище рыги Анальное!
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да ссыкливое, - но в тюрьме за "нападение" будет сидеть ветеран-атошник
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Вряд ли, есть видео с разных ракурсов кто первый начал.Если пацан умный,ему надо ехать и побои снимать.
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какие побои, какие ракурсы... Достаточно сюжета по Г+Г как "неадекватный, пьяный АТОшник" избил в кабаке бубочку-депутата.
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Такая басня могла бы проканать,если бы видео не было, так сказать на основании свидетельских показаний. В данном случае все отчетливо видно и понятно .
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Сегодня нардеп от партии "за жизнь" напал на ветерана АТО.
И заметьте, нет никакой реакции псевдопатриота Белецкого. Нет никакой реакции от сторонников Петра Порошенко. А почему ?
Белецкий 6-ка Медвечука и никакой реакции не будет.
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Кива быкует, на видео четко видно что он первым ударил. Кто то поставит его на место?
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Коли такі вилупки називають себе людиною, мені неприємно,коли такі ... відкрито глузують з кожного з нас проголошуючи себе übermensch-ами,я починаю злитись,а коли вони ще й вершать кривосуддя або (як ківа) називають себе представниками народу України ,палець хоче натиснути гашетку. Тому їх варто називати просто Приматами але з великої літери,тому що дуже нагадують ,ззовні, людей.
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Он наклонился,чмо такое! На видео все видели этот наклон.Атошнику уважуха и респект, молодец, жаль мало дал!
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Ну и кива. Словами "классика"-дибил ***.
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Систематично драють харю дегенерату в ресторані кивополітичні переслідувачі Ківа, який влаштував бійку в ресторані, заявив у поліцію на ветерана, що дав здачі: "Це системні дії проти мене як опозиційного політика" - Цензор.НЕТ 7521
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вот чмо. врет что нагнулся поговорить. хотя где депутаты а где правда..........................
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Атошник вежливо предложил киве сесть на место, а тот сам резким движением головой наткнулся на кулак. ну хто ему дураку виноватый.
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мерзкое лживое падло, надеюсь ты первый ощутишь на себе отмену депутатской неприкосновенности.
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такой грозный был, а как по морде в ответ съездили так сразу полиция, побои, протокол.
кива, ты чмошник вонючий
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Нечего депутатам-нищебродам по ресторанам ходить, на округах с людьми работать нада.
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Вот тварь позорная, а если-бы не было видео? Наклонился он....
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Кива напал на ветерана АТО и заявил, что это системные действия.
Ну так оно и есть - нападения на АТО-шников при ЗЕ стали системой.
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Такий же ветеран,як і Ківа.Так,мєждусобойчік.
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