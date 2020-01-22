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Все про:Давос (90) Фінляндія (153) Гончарук_Олексій (541)

 Гончарук у Давосі обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Марін допомогу Україні у сфері енергоефективності та реформи освіти. ФОТО

Прем'єр-міністр України Андрій Гончарук у Давосі провів зустріч із прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбук.

Гончарук у Давосі обговорив із премєр-міністром Фінляндії Марін допомогу Україні у сфері енергоефективності та реформи освіти 01

"Сьогодні Україна - один із найбільших ринків, що розвиваються, тому закликав фінських підприємців інвестувати в Україну. Зустріч такого формату двох прем'єр-міністрів України і Фінляндії - перша за останні 5 років", - повідомив Гончарук.

Гончарук у Давосі обговорив із премєр-міністром Фінляндії Марін допомогу Україні у сфері енергоефективності та реформи освіти 02

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Прем'єр зазначив, що Україна високо цінує підтримку Фінляндії у впровадженні енергоефективних рішень, зокрема, роботу фінсько-українського трастового фонду, який забезпечує ґрантове фінансування для стимулювання співпраці двох країн у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Гончарук у Давосі обговорив із премєр-міністром Фінляндії Марін допомогу Україні у сфері енергоефективності та реформи освіти 03

"Плюс, ми обговорили питання посилення співпраці і в освітній сфері, зокрема, в рамках проєкту "Фінська підтримка реформи української школи". Проєкт спрямовано на реформування системи шкільної і професійно-технічної освіти в Україні. Реформування шкільної освіти - один із пріоритетних напрямків фінської допомоги Україні", - додав Гончарук.

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Гончарук у Давосі обговорив із премєр-міністром Фінляндії Марін допомогу Україні у сфері енергоефективності та реформи освіти 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171305
 
   
 Топ коментарі
 
Судя по улыбке финского премьер-министра, она в энергоэффективности тоже ничего не понимает, как и наш самокатчик)
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что оно могло обсуждать ???
сам признался что дуб ))) Гончарук в Давосе обсудил с премьер-министром Финляндии Марин помощь Украине в сфере энергоэффективности и реформы образования - Цензор.НЕТ 8669
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Судя по улыбке финского премьер-министра, она в энергоэффективности тоже ничего не понимает, как и наш самокатчик)
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Западная вежливость - всегда улыбка 6х9
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Беседу записали на дктофон, что он там плел про Пезидента?
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что оно могло обсуждать ???
сам признался что дуб ))) Гончарук в Давосе обсудил с премьер-министром Финляндии Марин помощь Украине в сфере энергоэффективности и реформы образования - Цензор.НЕТ 8669
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Цитата из кинофильма "Операция "Ы" и другие приключенини Шурика":
Фу, С Р А М О Т А !!! Гончарук в Давосе обсудил с премьер-министром Финляндии Марин помощь Украине в сфере энергоэффективности и реформы образования - Цензор.НЕТ 7461
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Они с вас просто стебутся! Про «обговорення освітньої системи в Фінляндії» я чую вже раз четвертий! Понти одні.
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Цікаво, вони через перекладача спілкуються?
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Ключове слово-"грантового забеспечення"..
🤣🤣
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Попроси материальную помощь для бездетной министра образования, а то в девках засиделась!
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Ona kasirom rabotala.Rosla v semje bez otca.Ejio mat zyla s drugoj zencynoj i te vmeste rostili ejio.
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"Зеленський - це помилка українського народу!": Москаль з гучною заявою
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Израильский подарок Путину и Зеленский в роли статиста

Виталий Портников

Завтра Зеленский молчаливо постоит на церемонии в Израиле, которую устраивает российский олигарх, близкий к Путину. А Дуда отказался. Почему и какая разница?
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Советник главы СНБО Украины Сергей Сивохо уже в феврале может отправиться на оккупированные части Донбасса с миссией по решению целого ряда практических вопросов.
Источники в ОРДЛО сообщают, что Сивохо может обсудить в ходе визита новые участки разведения сил и, возможно, снятие экономической блокады с Донбасса.
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Гончарук в Давосе обсудил с премьер-министром Финляндии Марин помощь Украине /В самый раз вспомнить о номере пианиста Зеленского об Украине, которую он сравнил с немецкой актрисой из фильма для взрослых, готовой "принять любое количество из любой страны". А экономику Украины охарактеризовал как экономику попрошайки.
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доброта радость и любовь исходят из ваших глаз и сердец с фото. спасибо. не могла не написать. простите что не по теме.
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Гончарук предложил Марин греться вдвоем под одним одеялом. Так энергоэффективней!
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Что Вы можете предложить Финляндии. Не позортесь прося помощи , расписываясь в своей беспомощности . Смотрите она все время улыбается , а Вы заискиваете , и Те деньги Распилят и не обьязательно Вы , но из за дездейтвия Вашего.
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