EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  29495  5
Все про:Нацполіція (8863) Полтавщина (306) смерть (3775) школа (769)

 У школі на Полтавщині померла 14-річна учениця, - поліція

В одній із шкіл Кременчуцького району Полтавської області 22 січня померла 14-річна учениця. Школярка померла в присутності лікарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Про трагедію повідомив черговий лікар швидкої допомоги. За його словами, лікарі намагалися врятувати дитину. Дівчина померла в їхній присутності.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Тіло школярки було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією статті 115 Кримінального кодексу України для проведення слідчих дій та встановлення всіх обставин трагедії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Студентка-іноземка в Тернополі наклала на себе руки, випивши невідому отруту, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171303
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
конвульсіум наблюдал как умірайєт дєвочка
 показати весь коментар
 
да причин может быть много чего ржете то .. и внутреннее кровотечение
и расслоение аорты или магистрального венозного потока
и тромб и эмболия сердца и легкого
инфаркт почки сердца мозга
острая сердечная недостаточность
и онкология..да да скрытая помимо этого может быть менингит, острая энцефалопатия мозга инсульт разрыв аорты отравление химическое, биологическое.. вирусная внезапная ураганная клиника и комплекс многих иных факторов...
 показати весь коментар
 
 
Хоспаді! Вона ж в школу прийшла сама! А то все - страшне і хронічне! Якби тромб і емболія льогкого - то врачі не встигли б приїхати. Це пять мінут врємєні. Так і з остальнимі діагнозамі. Потім виявиця шо лопнув апєндіціт
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору