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Все про:іноземець (138) Нацполіція (8863) Донбас (13064) Донецька область (2365)

 Зниклу близько місяця тому громадянку Німеччини знайшли в прифронтовому селищі на Донбасі, - Нацполіція

Знесилену, замерзлу жінку помітили співробітники поліцейської станції в смт Верхньоторецьке, на лінії розмежування. Пасажирка зійшла з електрички і не розуміла, де вона. Правоохоронці зігріли її теплим чаєм, нагодували. Виявилося, що 34-річна громадянка Німеччини, яка проживає в Києві, більше місяця перебуває в розшуку як безвісти зникла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

Поліцейські подбали про незнайомку, забрали в тепло, нагодували. Було встановлено, що жінка є громадянкою Німеччини, але останнім часом живе в м.Києві. 27 грудня 2019 року вона пішла з дому і не повернулася. Її батько звернувся в поліцію Києва з проханням допомогти знайти зниклу.

Поліція повернула 34-річну жінку додому. Батько подякував правоохоронцям за порятунок доньки і зазначив, що саме постійна присутність поліції на станції допомогла не втратити рідну людину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171299
 
   
 Топ коментарі
 
Вдумайтесь в смысл. Окупант короау и курицу не трогал. Просил только продукт. Поом освоболила Красная Армия, и корову забрали.
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А я раз заблукал, в Шанхае. Неприятная штука. Мы там из одного кабака, в другой перемещались. Ну и... в итоге оказались хрен зна где. Как сказать таксисту, что мы в маленьком СРЗ стоим- неведомо. Как будет СРЗ, по китайски- тоже не в курсе, потому, в итоге,- ориентировались по их новой телевышке. К утру- таки добрались. Трезвёхонькие! Бо, честно говоря- был перепуг.
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це тебе так від слова Германія вспучило? ти дєдиваєвало?
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Чого в інтернеті шаришся а не працюєш, остарбайтен? На соціалі сидиш?
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Та на чеченской бутылке оно сидит... Не видно, шо оно казламордае, што-ль ???
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а ти чого шаришся, не працюєш? на бутилці сидиш?
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Українською немає слова "бутилка".
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Вдумайтесь в смысл. Окупант короау и курицу не трогал. Просил только продукт. Поом освоболила Красная Армия, и корову забрали.
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Мороза снега нет -- вот и обострение у психически нездоровых людей
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Но гражданкой Германии смогла стать Пропавшую около месяца назад гражданку Германии нашли в прифронтовом поселке на Донбассе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5136
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а ти свічку тримав чи це просто твій рівень розвиту?
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Пшло вон, казламордій ишак! На мордовию жаб считать. Спрятался он под немецким флажком. Стесняешься кацапского гражданства, угрофин?
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уу, яке у твоїй макітрі примітивне тісто. лікбез для безрожжевих: через впн немає прапорців, там сіренький знак питання.
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Скоро, паходу, опять начнёт срать на цензоре, зебилка торможенная...
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Звичайно почне: марадьор, барига, мальдівський, соєвий, на нари, конфіскація, абрвалг, абрвалг, шакалаткі, абрвалг...
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Погоджуюсь, але перед "мальдівский" я б, все ж таки, додатково поставив би - "ліпіцкій". Зниклу близько місяця тому громадянку Німеччини знайшли в прифронтовому селищі на Донбасі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8588
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Так, це я забула про «ліпецького» , виправлюсь. Зниклу близько місяця тому громадянку Німеччини знайшли в прифронтовому селищі на Донбасі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1018
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О, то ви дуже обізнані - вам саме час зайнятись літописом безславного політичного життя Панамського патріота.
Маю до вас лише одну пораду - для напрацювання яскравого індивідуального стилю почніть, для початку, з Ющенка
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Я вже доросла дівчинка та сама буду вирішувати, що та про що мені писати. А ви вже можете починати писати про Оман, може вам щось відомо, бо нам ваша піпочка нічого не розповів. Якого фіга він туди літав, за чий кошт, на якому літаку повертався, усе це таємниця для українців.
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А я раз заблукал, в Шанхае. Неприятная штука. Мы там из одного кабака, в другой перемещались. Ну и... в итоге оказались хрен зна где. Как сказать таксисту, что мы в маленьком СРЗ стоим- неведомо. Как будет СРЗ, по китайски- тоже не в курсе, потому, в итоге,- ориентировались по их новой телевышке. К утру- таки добрались. Трезвёхонькие! Бо, честно говоря- был перепуг.
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Да? Ну, тогда, как я понимаю, она выпила больше чем мы все четверо тогда, в Шанхае.
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Я так понял, эмигрировала в Германию, не вышло на социалке посидеть, вернулась в Киев.
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Похоже. Но, блин, выпасть из реальности аж на месяц... это круто! Даже любофффь- не так зла!
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может ее папік вернул к себе поближе. в Германии она никому не нужа, только бабло гони на содержание с такими мозгами. а содержать она себя не может.
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Рад за вас...все могло быть...ангел-хранитель не спал!
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Что бы не попадать в Шанхае в такую ситуацию по карманам рассовываются визитки из ближайшего к знакомому месту отеля, которых всегда полно на стойке. А потом можно и в кабак. Таксист по визитке довезёт.
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О! Лалала Лалалала знайшлася! Вона майже місяць не з'являлася на Цензорі. Таки повернулася на історичну Батьківщину, зебілка.
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зеленский смешал нас с говном, что писать ?
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34-лєтняя фрау - самий смак для савєцкіх салдат-асвабадітєлєй
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все равно как-то мутно...
4 недели где-то ж была...
одно утешает - жива...
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Може хотіла захищати молоді республіки від хвашистів-карателів?А, їй, нещасній, поліцаї не дали.Щось таке незрозуміле.
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ну хз хз. а вдруг - пересмотрела рашатв и поехала записываться на участие в расстрелах украинцев? кацапотв для германских ватников - святое.
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