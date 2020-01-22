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Все про:Жизневський (24) Нігоян (19) Донський (5) Офіс генерального прокурора (46)

 Вбивства Нігояна, Жизневського і Сеника досі не розкриті, - прокурор Донський

Станом на 22 січня вбивства учасників Революції Гідності Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника не розкриті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив на пресконференції прокурор Офісу генерального прокурора Олексій Донський.

Коментуючи стан розслідування справ щодо подій під час Революції гідності у січні 2014 року в центрі Києва, він зауважив, що "під час цих подій... постраждали 240 осіб, в тому числі, 4 особи загинули".

"Першою жертвою був Юрій Вербицький, і того ж дня, 22 січня, було вбито Нігояна, Жизневського, Сеника. На жаль, ці три вбивства, на сьогодні не розкриті", - сказав Донський.

Щодо вбивства Вербицького, зазначив прокурор, на сьогодні відбуваються два судові процеси: щодо одного з організаторів злочину і стосовно особи, яка безпосередньо була задіяна у викраденні потерпілих. "Ще стосовно 11 осіб оголошено розшук. Тобто, ці особи переховуються на території Російської Федерації", - додав Донський.

За його словами, триває робота зі встановлення замовників цього вбивства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У пам'ять про героїв Небесної Сотні Нігояна і Жизневського були покладені квіти до місць їхньої загибелі, - ОП. ФОТО

"Навіть не встановлення, а отримання доказової бази щодо взаємозв'язків осіб, так званих "тітушок", які безпосередньо виконували даний злочин, і службових осіб Міністерства внутрішніх справ (а така інформація у нас на сьогодні є), які були замовниками безпосередньо його вчинення", - зазначив прокурор.

Донський нагадав, що на сьогодні щодо подій січня 2014 року в центрі Києва про підозру у вчиненні злочинів оголошено чотирьом колишнім високопосадовцям, 16 колишнім співробітникам розформованого спецпідрозділу "Беркут" та 26 цивільним особам, так званим "тітушкам".

"У цих злочинах встановлено факти безпосередньої взаємодії органів внутрішніх справ і "тітушок" щодо вчинення відповідних злочинів", - додав представник прокуратури.

Також дивіться: Реванш у такий спосіб точно не пройде, - Сюмар про напад на пам'ятник Нігояну. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171294
 
 
 Топ коментарі
 
все вопросы к Пашинскому...
там ищите...
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зелебобы почти год у власти. Сколько вопросов Пашинскому они задали?
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Так чим займалися , впродовж 5 років , пеціни генпрокурори - Шокін і Луцик ?! Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 1005
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зелебобы почти год у власти. Сколько вопросов Пашинскому они задали?
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блазень на табуретке с мая. Так что почти год.
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для этого, он должен быть императором или царем, т.е. как сказал - так и сделали.. т.е. евротолерастические Законы не нужны...
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кацап , а що це за слово "зелебобы" - це у вас в Ольгіно вигадали ?
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типа ты меня первый раз видишь. Обосрался с блазнем, так притухни.
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я вас , кацапів , тут бачу давно і регулярно - тільки чому ти під своїм "аквафрешем" соромишся писати ? Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 1968
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Ты не петляй, зелебобик. Овечай, почему твой х-ёвый пианист не расследует дела Майдана, а подозреваемых отдал на па-рашку? Вы обосрались со своим блазнем, а теперь блазень срёт на вас.
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Ну и причем тут миф про Роль Пашинского.
Вон беркутовцев, убийц Майдана быстренько сбагрили в Расею. Вот вам и ответ
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Так чим займалися , впродовж 5 років , пеціни генпрокурори - Шокін і Луцик ?! Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 1005
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То понятно. А вот чем занимается почти год нынешняя "власть"?
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В Литве уже более 20-ти лет занимаются их литовским майданом, когда людей давили танками и никто не орет про зраду
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Один мудак 5 лет сопли жевал, исполнял изо всех сил, теперь дурачьё другого завело - точно ничем не лучшего.
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Убийства жизневского и Нигояна не могут быть раскрыты ввиду отсутствия свидетелей их гибели и выноса с места гибели, потому как герои-соратники очень скромны.
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Что сказать то хотел, что они самоубились?
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Я ничего не хотел сказать, это давно уже СКАЗАЛ главный прокурор по Майдану Горбатюк, это он пару лет назад в интервью жаловался, что нет ни одного свидетеля, хоть гибель, ежу понятно, от рук ментуры была на передовой, где круглосуточно кто то находился и наблюдал за обстановкой. Вы прикиньте даже без Горбатюка, что за 6 лет не было ни одной публикации в газетах, в которой кто либо рассказывал бы, как погибли Нигоян или Жизневский, никто не рассказывал, где нашел тело Нигояна, кого позвал на помощь и как вынес.
Единственно, подлая Монтян когда то опубликовала видео якобы опер. съемки с гибелью Жизневского, на котором он ругает ментов из спаленного автобуса поперек дороги, потом выходит на сторону революционеров, скрывается с ментовских глаз за автобусом, а потом его уже несут.
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Как нет свидетелей? В центре города, в присутствии тысяч людей.
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Это зелебобики так отмазываются... Как могут.
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Да уж...Люди стремились к чему то и погибали за светлое будущее для Украины...Не зная, какая погань в последствии воспользуется результатом.
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Пять лет шоколадки заметали следы, вплоть до срезания деревьев и все вопросы к ним.
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Больше всего тебе нравиться как Ослик членом лабает по пианину??
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Злочини часів Майдану будуть розслідувані лише тоді , коли з'явиться влада , що буде зацікавлена у цьому розслідуванні .
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воспряньте...
вот новый прокурВОР...бывший адвокат януковоща... и расследует...
только боюсь выводы следствия могут всех нас удивить... или уже нет?
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Судя из последних инсайдов, то это всё никогда не будет раскрыто.
Стоко мутного мутняка всплыло в последнее время, шо майдановские лидеры первые кто будет против всей голой правды об этих убийствах.
Судите сами: почти шесть лет идёт это расследование, на нём обогатилось уже много людей причастных(адвокатов, юристов), а воз как был на уровне 2014 года - так там и остался до 2020 года.
Они будут это мутить("расследовать") ещё 50 лет, пока все не помрут. Здесь можно говорить о какой-то объективности и непредвзятости? Конешно, нет. Но грошенятка с бюджета льются на эти бесконечные дела и льтся... То шо ж его не расследовать, если "расследователи" сыты и довольны?
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Такими темпами следствие закончится к 50- или 100 летию событий на Майдане. Благо, теперь есть человек, который даст копоти ленивым следакам и прокурорам. Он ведь защищал самого шапкоуносца! А тот всё знает по Майдану, что, где, когда и по чём! Наверняка поделился инфой со своим аблакатом!
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Треба бути чесними - це нікому і не треба !

П.С - і до речі - родичам загиблої НС виплатили по мільйону ... цих грошей цілком вистачить , аби найняти команду приватних детективів і самим провести незалежне розслідування !
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