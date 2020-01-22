 Вбивства Нігояна, Жизневського і Сеника досі не розкриті, - прокурор Донський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив на пресконференції прокурор Офісу генерального прокурора Олексій Донський.

Коментуючи стан розслідування справ щодо подій під час Революції гідності у січні 2014 року в центрі Києва, він зауважив, що "під час цих подій... постраждали 240 осіб, в тому числі, 4 особи загинули".

"Першою жертвою був Юрій Вербицький, і того ж дня, 22 січня, було вбито Нігояна, Жизневського, Сеника. На жаль, ці три вбивства, на сьогодні не розкриті", - сказав Донський.

Щодо вбивства Вербицького, зазначив прокурор, на сьогодні відбуваються два судові процеси: щодо одного з організаторів злочину і стосовно особи, яка безпосередньо була задіяна у викраденні потерпілих. "Ще стосовно 11 осіб оголошено розшук. Тобто, ці особи переховуються на території Російської Федерації", - додав Донський.

За його словами, триває робота зі встановлення замовників цього вбивства.

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"Навіть не встановлення, а отримання доказової бази щодо взаємозв'язків осіб, так званих "тітушок", які безпосередньо виконували даний злочин, і службових осіб Міністерства внутрішніх справ (а така інформація у нас на сьогодні є), які були замовниками безпосередньо його вчинення", - зазначив прокурор.

Донський нагадав, що на сьогодні щодо подій січня 2014 року в центрі Києва про підозру у вчиненні злочинів оголошено чотирьом колишнім високопосадовцям, 16 колишнім співробітникам розформованого спецпідрозділу "Беркут" та 26 цивільним особам, так званим "тітушкам".

"У цих злочинах встановлено факти безпосередньої взаємодії органів внутрішніх справ і "тітушок" щодо вчинення відповідних злочинів", - додав представник прокуратури.



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