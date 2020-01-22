 Вбивства Нігояна, Жизневського і Сеника досі не розкриті, - прокурор Донський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив на пресконференції прокурор Офісу генерального прокурора Олексій Донський.
Коментуючи стан розслідування справ щодо подій під час Революції гідності у січні 2014 року в центрі Києва, він зауважив, що "під час цих подій... постраждали 240 осіб, в тому числі, 4 особи загинули".
"Першою жертвою був Юрій Вербицький, і того ж дня, 22 січня, було вбито Нігояна, Жизневського, Сеника. На жаль, ці три вбивства, на сьогодні не розкриті", - сказав Донський.
Щодо вбивства Вербицького, зазначив прокурор, на сьогодні відбуваються два судові процеси: щодо одного з організаторів злочину і стосовно особи, яка безпосередньо була задіяна у викраденні потерпілих. "Ще стосовно 11 осіб оголошено розшук. Тобто, ці особи переховуються на території Російської Федерації", - додав Донський.
За його словами, триває робота зі встановлення замовників цього вбивства.
"Навіть не встановлення, а отримання доказової бази щодо взаємозв'язків осіб, так званих "тітушок", які безпосередньо виконували даний злочин, і службових осіб Міністерства внутрішніх справ (а така інформація у нас на сьогодні є), які були замовниками безпосередньо його вчинення", - зазначив прокурор.
Донський нагадав, що на сьогодні щодо подій січня 2014 року в центрі Києва про підозру у вчиненні злочинів оголошено чотирьом колишнім високопосадовцям, 16 колишнім співробітникам розформованого спецпідрозділу "Беркут" та 26 цивільним особам, так званим "тітушкам".
"У цих злочинах встановлено факти безпосередньої взаємодії органів внутрішніх справ і "тітушок" щодо вчинення відповідних злочинів", - додав представник прокуратури.
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там ищите...
хотя, это их не оправдывает...
Вон беркутовцев, убийц Майдана быстренько сбагрили в Расею. Вот вам и ответ
Единственно, подлая Монтян когда то опубликовала видео якобы опер. съемки с гибелью Жизневского, на котором он ругает ментов из спаленного автобуса поперек дороги, потом выходит на сторону революционеров, скрывается с ментовских глаз за автобусом, а потом его уже несут.
вот новый прокурВОР...бывший адвокат януковоща... и расследует...
только боюсь выводы следствия могут всех нас удивить... или уже нет?
Стоко мутного мутняка всплыло в последнее время, шо майдановские лидеры первые кто будет против всей голой правды об этих убийствах.
Судите сами: почти шесть лет идёт это расследование, на нём обогатилось уже много людей причастных(адвокатов, юристов), а воз как был на уровне 2014 года - так там и остался до 2020 года.
Они будут это мутить("расследовать") ещё 50 лет, пока все не помрут. Здесь можно говорить о какой-то объективности и непредвзятости? Конешно, нет. Но грошенятка с бюджета льются на эти бесконечные дела и льтся... То шо ж его не расследовать, если "расследователи" сыты и довольны?
П.С - і до речі - родичам загиблої НС виплатили по мільйону ... цих грошей цілком вистачить , аби найняти команду приватних детективів і самим провести незалежне розслідування !