 Анкара ніколи не визнає Крим російським, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу на форумі в Давосі

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу на панелі "Геополітичні перспективи на Близькому Сході і Північній Африці" в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Чи погоджуюся я з Росією з питання Криму, України чи Грузії? Ні. Ми ніколи не визнаємо цю окупацію й анексію (Криму. - Ред.)", - підкреслив Чавушоглу.
За його словами, Анкара й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України і Грузії.
Нагадаємо, 21-24 січня в швейцарському Давосі проходить щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 22 січня, візьмуть участь у роботі форуму.
Объясню для тех хто в танке.
Анкара лошарам рассказывает то, шо лошары хотят услышать(сами знаете, что пиз...ть - не мешки ворочать). А пока лошары их слушают, облепленные наваристой турецкой лапшой по самые помидоры, Анкара дружит и союзничает с кремлём.
И если им вдруг придётся выбирать... Уверяю вас, упоротые организмы, - они выберут не нас.