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 Анкара ніколи не визнає Крим російським, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу на форумі в Давосі

Анкара ніколи не визнає законною окупацію Криму Росією і продовжить підтримувати територіальну цілісність України.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу на панелі "Геополітичні перспективи на Близькому Сході і Північній Африці" в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чи погоджуюся я з Росією з питання Криму, України чи Грузії? Ні. Ми ніколи не визнаємо цю окупацію й анексію (Криму. - Ред.)", - підкреслив Чавушоглу.

За його словами, Анкара й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України і Грузії.

Нагадаємо, 21-24 січня в швейцарському Давосі проходить щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 22 січня, візьмуть участь у роботі форуму.

Читайте також: Анкара порушить питання деокупації Криму та звільнення українських громадян під час сьогоднішнього візиту Путіна до Туреччини, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171293
 
 
 Топ коментарі
 
А президент России отказал в стречи Зеленского , а Он так просил.
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Зря вы так. Тут Бубочка на коленях только за встречу может признать.
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Ніколи не чув щоб Зеленський казав щось подібне.
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А президент России отказал в стречи Зеленского , а Он так просил.
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Нет такого словосочетания "президент россии". Есть *****. Пацак, выражай свои мысли правильно! Анкара никогда не признает Крым российским, - глава МИД Турции Чавушоглу на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 2915
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зелох42 Анкара ніколи не визнає Крим російським, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 3993 просил и с переду и с заду, но ***** согласилось только стоя "на ногах"
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Зря вы так. Тут Бубочка на коленях только за встречу может признать.
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Ніколи не чув щоб Зеленський казав щось подібне.
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Никогда не говори никогда. А если в обмен на признание оккупации Кипра? И матрёшку в придачу.
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об этом заявляет МИД Турции. а наша зе-актриса в это время спрашивает у сцаря "для большого или для малого декольте ей шею мыть".
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толку з вашого не визнання, як ви продались кацапам з потрохами?
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не думаю. скорее наоборот кацапня продалась туркам сельджукам.
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Анкара не признаёт Крым росийским, но зато целуется глубоко в дёсны с кремлём.
Объясню для тех хто в танке.
Анкара лошарам рассказывает то, шо лошары хотят услышать(сами знаете, что пиз...ть - не мешки ворочать). А пока лошары их слушают, облепленные наваристой турецкой лапшой по самые помидоры, Анкара дружит и союзничает с кремлём.
И если им вдруг придётся выбирать... Уверяю вас, упоротые организмы, - они выберут не нас.
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и не боится Пуйла сказануть такое, не то шо наш ЗЕ
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а там пока наш Буратишка с Пуйлом в развдняки на фронте играет, украинцы гибнут ,у того вступит новая конституциям - с первоодередностью рашистских правовых норм ...
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