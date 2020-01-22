EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  4070  27
Все про:Міноборони (3026) Укроборонпром (575) Касьянов Юрій (9)

 "Укроборонпром" "розпиляв" кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов

ВАТ "Меридіан", що входить до концерну "Укроборонпром", з ентузіазмом освоїло гроші Міноборони, виділені на розробку "розвідувального коптера".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив волонтер Юрій Касьянов.

"Після успішного розпилу коштів платників податків на безпілотник "Спектатор", ВАТ "Меридіан", що входить до концерну "Укроборонпром", з ентузіазмом освоїло гроші Міноборони, виділені на розробку "розвідувального коптера". Злі язики стверджують, що багато мільйонів. Виділених, як водиться, без будь-якого конкурсу ..., - йдеться в повідомленні.

За його словами, розробляли "апарат, що не має аналогів, якісь "студенти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На держпідприємства припадає лише 30% оборонного замовлення, - Найєм

"Тільки у них і виходять такі фантастичні характеристики, як 45 хвилин польоту за швидкості до 120 км/год, та ще й корисним навантаженням в цілих півтора кіло ... Ми зробили нескладні інженерні розрахунки часу польоту коптера "Берегиня". Вихідні дані:

Заявлений час польоту - 45 хв.,

Заявлена злітна вага - до 2 кг,

Діаметр пропелера - близько 180 мм, визначений приблизно, з фотографій.

Припустімо, що вага розподілена таким чином:

Корисне навантаження: 300 гр;

Рама + мотори + електроніка: 700 гр;

Акумулятор: 1000 грамів. Типовий літій-полімерний 4-баночний акумулятор з такою вагою має ємність 12000 мА*год", - додав Касьянов.

Касьянов зазначив, що розрахувавши орієнтовний польотний час коптера отримуємо "в режимі висіння, 18,9 хвилини. Що значно менше заявленого".

"Зате шухеру у всіх ЗМІ значно більше ... PS. Про розрекламовану "стійкість до протидії РЕБ" взагалі говорити смішно ...", - підсумував він.

Також дивіться: Директора 410-го авіазаводу Попова звільнено після публікації його фото у формі російського військового, - Бутусов. ФОТО

Нагадаємо, раніше конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон свого виробництва "Берегиня".

Укроборонпром розпиляв кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов 01
Укроборонпром розпиляв кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов 02
Укроборонпром розпиляв кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171291
 
   
 Топ коментарі
 
Касьянов, ты ж пёр против Пороха?! "Укроборонпром" распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов - Цензор.НЕТ 1053 Ну дык, теперь целуй бубачку в *опу! "Укроборонпром" распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов - Цензор.НЕТ 6508
 показати весь коментар
 
Да, тут конкуренты успели раньше него...)
 показати весь коментар
 
А що скаже по цьому кейсу Мустафа Внайом з зарплатою 300 тис.грн на місяць?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да, тут конкуренты успели раньше него...)
 показати весь коментар
 
 
Директора "Мерідіана" потрібно звільнити і посадити, за фальсифікацію розробки БПЛА! Абромявічусу оголосити сувору догану, а краще відразу звільнити! Абромявічус нічого не розуміє в зброї та оборонних технологіях і його як лоха дурять кримінальні керівники оборонних виробництв!
 показати весь коментар
 
 
ну-ну... а бубочке вообще импичмент тогда получается? Ты шо, порохобот?
 показати весь коментар
 
 
Не ипет! Рябашапка сказал усилить-усилят!
 показати весь коментар
 
 
такие же расчеты сделали и в ген.штабе РФ я думаю...
В это раз Касьянову браво!
Утопил крыс...
 показати весь коментар
 
 
Касьянов, ты ж пёр против Пороха?! "Укроборонпром" распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов - Цензор.НЕТ 1053 Ну дык, теперь целуй бубачку в *опу! "Укроборонпром" распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов - Цензор.НЕТ 6508
 показати весь коментар
 
 
Юрій Касьянов за Україну , проти зрадників і колабораціоністів . А ти цілуй хоч Барижу , хоч бабучкіну дупу .
 показати весь коментар
 
 
Касьянов ни за что не отвечает, поэтому говорить может что угодно
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Надо учитывать карбоновую раму. У меня такой спиннинг есть, легкий, крепкий, щуку на 5кг в легкую берет.
 показати весь коментар
 
Ну вот и Ладненько , все стает на свои Места. Не лох не проходит , а конкуренция . Обидно , что есть лучшее , но нет близкого к Телу. Деньги есть , а ума нет , пасенок , хоть и Дятел,ну да Свой.
 показати весь коментар
 
А що скаже по цьому кейсу Мустафа Внайом з зарплатою 300 тис.грн на місяць?
 показати весь коментар
 
 
В принципе с немного лучшими характеристиками квадрокоптер мне из Китая прислали. Укроборонрпром напишите в личку, могу или ссылку дать на сайт, где они продаются в Китае или могу вам в аренду сдать. Пишите в личку!
 показати весь коментар
 
 
Топил за зеленых большиыиков, - сиди теперь обтекай!
 показати весь коментар
 
 
кума ***** это тот, который Ишаку оманскому на своем самолете переговорщика привозил ?
 показати весь коментар
 
 
Звук попила бюджета укроборонпромом перекрывается только скрежетом зубов Касьянова . Как он ни топил против Пороха, но косточка с Зелиного стола ему так и не упала...
 показати весь коментар
 
 
главное что было в тех. задании, и проверить это можно без всяких формул
 показати весь коментар
 
 
Ага, так ось за що Наему 310 000 гривень зарплати дали...
Який Ай-вай-вай-вай-варас!
 показати весь коментар
 
 
Рама + моторы + электроника: 700 гр;
Аккумулятор: 1000 гр. Типовой литий-полимерный 4-баночный аккумулятор с таким весом имеет емкость 12000 мА*ч", - добавил Касьянов.////////... глупости говорите ,таких цен НЕТ ДАЖЕ НА АЛИ , аккум минимум 100 баксов , моторы и электроника минимум 200 баксов(хреновая)
 показати весь коментар
 
 
во мля ты цесну с б 29 путаешь "Укроборонпром" "розпиляв" кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов - Цензор.НЕТ 3325 зелибобикам надо служить в цветных частях корпуса морской пехоты США только там таки дебилы были ну и в анералах РККА "Укроборонпром" "розпиляв" кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов - Цензор.НЕТ 3325
 показати весь коментар
 
Ну що тут казати - повна конфіскаяція иайна треба таким студентам розробникам коптерів для ЗСУ і на користь держави Україна, красти іншим вже буде не так весело "Укроборонпром" "розпиляв" кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов - Цензор.НЕТ 3125
 показати весь коментар
 
 
Це тобі,Касьянич,не проти свинарчуків у хорі борцунів підгавкувати, Внайом вкаже твоє місце.
А взагалі,таких конструкторів,що з розкладушки і китайського конструктора можуть зклепати дрона-камікадзе,в європах-америках давно зачекалися.
Давай,дасвіданія !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору