 "Укроборонпром" "розпиляв" кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив волонтер Юрій Касьянов.

"Після успішного розпилу коштів платників податків на безпілотник "Спектатор", ВАТ "Меридіан", що входить до концерну "Укроборонпром", з ентузіазмом освоїло гроші Міноборони, виділені на розробку "розвідувального коптера". Злі язики стверджують, що багато мільйонів. Виділених, як водиться, без будь-якого конкурсу ..., - йдеться в повідомленні.

За його словами, розробляли "апарат, що не має аналогів, якісь "студенти".

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"Тільки у них і виходять такі фантастичні характеристики, як 45 хвилин польоту за швидкості до 120 км/год, та ще й корисним навантаженням в цілих півтора кіло ... Ми зробили нескладні інженерні розрахунки часу польоту коптера "Берегиня". Вихідні дані:

Заявлений час польоту - 45 хв.,

Заявлена злітна вага - до 2 кг,

Діаметр пропелера - близько 180 мм, визначений приблизно, з фотографій.

Припустімо, що вага розподілена таким чином:

Корисне навантаження: 300 гр;

Рама + мотори + електроніка: 700 гр;

Акумулятор: 1000 грамів. Типовий літій-полімерний 4-баночний акумулятор з такою вагою має ємність 12000 мА*год", - додав Касьянов.

Касьянов зазначив, що розрахувавши орієнтовний польотний час коптера отримуємо "в режимі висіння, 18,9 хвилини. Що значно менше заявленого".

"Зате шухеру у всіх ЗМІ значно більше ... PS. Про розрекламовану "стійкість до протидії РЕБ" взагалі говорити смішно ...", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон свого виробництва "Берегиня".









