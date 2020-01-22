 "Укроборонпром" "розпиляв" кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив волонтер Юрій Касьянов.
"Після успішного розпилу коштів платників податків на безпілотник "Спектатор", ВАТ "Меридіан", що входить до концерну "Укроборонпром", з ентузіазмом освоїло гроші Міноборони, виділені на розробку "розвідувального коптера". Злі язики стверджують, що багато мільйонів. Виділених, як водиться, без будь-якого конкурсу ..., - йдеться в повідомленні.
За його словами, розробляли "апарат, що не має аналогів, якісь "студенти".
"Тільки у них і виходять такі фантастичні характеристики, як 45 хвилин польоту за швидкості до 120 км/год, та ще й корисним навантаженням в цілих півтора кіло ... Ми зробили нескладні інженерні розрахунки часу польоту коптера "Берегиня". Вихідні дані:
Заявлений час польоту - 45 хв.,
Заявлена злітна вага - до 2 кг,
Діаметр пропелера - близько 180 мм, визначений приблизно, з фотографій.
Припустімо, що вага розподілена таким чином:
Корисне навантаження: 300 гр;
Рама + мотори + електроніка: 700 гр;
Акумулятор: 1000 грамів. Типовий літій-полімерний 4-баночний акумулятор з такою вагою має ємність 12000 мА*год", - додав Касьянов.
Касьянов зазначив, що розрахувавши орієнтовний польотний час коптера отримуємо "в режимі висіння, 18,9 хвилини. Що значно менше заявленого".
"Зате шухеру у всіх ЗМІ значно більше ... PS. Про розрекламовану "стійкість до протидії РЕБ" взагалі говорити смішно ...", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше конструктори "Укроборонпрому" представили перший дрон свого виробництва "Берегиня".
В это раз Касьянову браво!
Утопил крыс...
Який Ай-вай-вай-вай-варас!
Аккумулятор: 1000 гр. Типовой литий-полимерный 4-баночный аккумулятор с таким весом имеет емкость 12000 мА*ч", - добавил Касьянов.////////... глупости говорите ,таких цен НЕТ ДАЖЕ НА АЛИ , аккум минимум 100 баксов , моторы и электроника минимум 200 баксов(хреновая)
А взагалі,таких конструкторів,що з розкладушки і китайського конструктора можуть зклепати дрона-камікадзе,в європах-америках давно зачекалися.
Давай,дасвіданія !