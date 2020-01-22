 Звернення Зеленського до Дня Соборності України спотворює історію, - Княжицький

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.
"День соборності — це день, коли західна та східна Україна об'єдналися в одну державу. Цих людей, які боролися за цю державу об'єднувала мова, культура, релігія, спільне бачення майбутнього. Володимир Зеленський нічого цього не сказав. Він сказав, що на цих людей напали якісь невідомі сили, вони пересварилися між собою, і через це ми втратили державу.
Насправді державу ми втратили тому, що на Україну напала на той час імперська Росія, більшовицька Росія. Цього слова більшовицька Росія Володимир Зеленський не сказав, він продовжив свої історії, які він розповідав під час новорічного звернення, до громадян України, мовляв ми маємо всі об'єднатися і немає різниці, біля якого пам'ятника ми стоїмо, на якій вулиці ми стоїмо. Люди, які зараз стоять у Львові на мітингу на честь злуки біля пам'ятника Шевченка, для них небайдуже біля якого пам'ятника вони стоять, вони називають Росію агресором, Володимир Зеленський цього не зробив. Тому з моєї точки зору це було ганебне звернення, яке абсолютно перекручує історію і прагнення тих людей, які об'єднали єдину соборну Україну" - заявив нардеп.
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
Флешмобом із цими словами свого пророка Тараса Шевченка українці відреагували на лжепророчий заклик «Какая разница?!».
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять….
22.01.2020, 14:22 • 867 • 2
Зеленський, а точніше - його спічрайтер, знову сфальшивив.
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Соборність як шанс не був реалізована не через "амбіції політиків", а тому що УНР вела і програла війну з більшовицькою Росією, а ЗУНР вела і програла війну з Польщею.
Тому оці порожні абзаци про паркування, довкілля, толерантність й інші "многабуков" у даному зверненні треба було заповнити словами про розбудову збройних сил, підтримку тих, хто воював чи воює, необхідність вивчення історії визвольних змагань.
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Зеро.
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Вахтанг КІПІАНІ
у х.ла так мало развлечений )))))
Народный депутат Украины VIIІ созыва (Народный фронт). .... корреспондент в Украине программы Вести Государственной российской телерадиокомпании.
Так, я заглядаю в твою тему.
С февраля 1991 по январь 1992
Корреспондент на Украине программы Вести Российской государственной телерадиокомпании, программа стала выходить в эфир с 13.05.1991
Так що не треба змішувати грішне з праведним.
Таку саму ху..ню несли під час през.виборів, весь час нагадуючи, що Порошенко був дним із засновників ПР. Не уточнюючи при цьому, що ПР тоді не розстрілювала людей, і це був типовий політичний проект свого часу, як і більшість інших.
Мутно сформулировал. Чтобы кацапского дядю Вову не обидеть.
Обокрали страну, разворовали практически все- а теперь за слова цепляются - ничтожества просто.
УНР і ЗУНР це Україна
Українці це знають, вата ні.
Як заявив в ефірі "Прямого" політтехнолог Віктор Уколов, у своєму привітанні з нагоди 101-ї річниці соборності України президент Володимир Зеленський спеціально не згадував про російську окувацію території УНР 1919 року.
"Зеленський сказав, що невдовзі УНР залишила Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська, північну Буковину - румуни, а Закарпаття відійшло до Чехословаччини. Таким чином, президент згадав три країни, які окупували територію тодішньої України - Польщу, Румунію і Чехословаччину. Але, Зеленський чомусь не назвав головного окупанта, який знищив УНР - Росію. Він сказав, що не Росія напала на УНР, а більшовики. Тобто, президент уникає говорити, що Росія є агресором і окупантом. Зеленський намагається підправити історію, підретушувати її. Переконаний, Зеленський вже не пам'ятає, чим відрізняються більшовики від меншовиків, і як розшифровується назва РСДРП - "Російська соціал-демократична робітнича партія", - сказав політтехнолог.
Уколов додав, що об'єднання у 1919 році УНР і ЗУНР відбулося завдяки спільній мові, культурі та історії, а не на підставі тих цінностей, які перелічив у своєму привітанні президент Зеленський.
"Зеленський не хоче говорити про Росію, намагається відредагувати історію й говорити таким чином, що нібито українців об'єднує повага до закону. Нічого не маю проти поваги до закону, але у 1919 році Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися на підставі спільної мови, історії та культури, але не тих цінностей, які Зеленський назвав у своєму зверненні", - резюмував експерт.
https://prm.ua/zelenskiy-u-privitanni-do-dnya-sobornosti-spetsialno-unikav-zgadok-pro-okupatsiyu-********-rosiyeyu-ukolov/
Он стал кумиром для стада, которое фанатеет от тупого Квартала.
В чем соборность, господин Зеленский?
В сдаче страны в управление коллективному западу?
В социопатах и недоумках, усаженных во властные кресла?
В капустнике вместо государственного управления?
В спекуляциях на государственных ценных бумагах в пользу дядь из-за рубежа и не только?
В сдаче земли и продаже всех ликвидных активов страны?
В украинских детях, поделённых на три сорта по родному языку?
В умирающей экономике, добиваемой бездарностями?
В глупых, ленивых депутатах или в сидевших за изнасилование или вызывающих проституток прямо на рабочем месте членов Зе-команды?
В юзиках, решающих в кабацком угаре что и где поделить?
В генпрокуроре, покрывающем убийц или в главе сбу, катающемся по курортам, когда расследуют смерть в небе?
Может в главе антикоррупционного органа, внесённом в реестр коррупционеров?
Или в плане «Б» по Донбассу в виде стены?
В чем соборность?
В закрытии каналов и цензуре? В языковом омбудсмене или 7 годах тюрьмы за пост в соцсетях?
В лесе-кругляке для ЕС?
Или в контрабанде для своих?
В янтарных республиках или нелегальном игровом бизнесе?
В миллионах уехавших или планирующих уехать из средневековья Порошенко и дурдома Зеленского?
В стариках, глядящих на миллионные премии чучел в зауженных брючках?
В мамочках, слушающих тупицу-министра, которая считает сколько денег должны ей и нерожденному ею ребёнку,
те, кто едва сводит концы с концами?
В трудовом законодательстве, может, превращающем всех в крепостных?
В порохоботнике? В соросятнике?
В повышени возраста выхода на пенсию?
В чем же соборность?
И нужна ли она неликвидному активу, за который держит народ нелепая, глупая и подлая власть?!