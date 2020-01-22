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Все про:День Соборності України (41) Зеленський (4209) історія (688) Княжицький (45)

 Звернення Зеленського до Дня Соборності України спотворює історію, - Княжицький

Звернення президента України Володимира Зеленського до Дня соборності не відповідає історичній дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

"День соборності — це день, коли західна та східна Україна об'єдналися в одну державу. Цих людей, які боролися за цю державу об'єднувала мова, культура, релігія, спільне бачення майбутнього. Володимир Зеленський нічого цього не сказав. Він сказав, що на цих людей напали якісь невідомі сили, вони пересварилися між собою, і через це ми втратили державу.

Насправді державу ми втратили тому, що на Україну напала на той час імперська Росія, більшовицька Росія. Цього слова більшовицька Росія Володимир Зеленський не сказав, він продовжив свої історії, які він розповідав під час новорічного звернення, до громадян України, мовляв ми маємо всі об'єднатися і немає різниці, біля якого пам'ятника ми стоїмо, на якій вулиці ми стоїмо. Люди, які зараз стоять у Львові на мітингу на честь злуки біля пам'ятника Шевченка, для них небайдуже біля якого пам'ятника вони стоять, вони називають Росію агресором, Володимир Зеленський цього не зробив. Тому з моєї точки зору це було ганебне звернення, яке абсолютно перекручує історію і прагнення тих людей, які об'єднали єдину соборну Україну" - заявив нардеп.

Дивіться: "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171290
 
   
 Топ коментарі
 
А какая разница что говорит низкопробный актеришка на зарплате у барыги?
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Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
Флешмобом із цими словами свого пророка Тараса Шевченка українці відреагували на лжепророчий заклик «Какая разница?!».
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Обращение Зеленского ко Дню Соборности Украины искажает историю, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5795Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять….
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Та ну нах............ Обращение Зеленского ко Дню Соборности Украины искажает историю, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 4742
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Зрадонька Обращение Зеленского ко Дню Соборности Украины искажает историю, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 7058 Так может уже того, на Майдан?
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ще ні - бо ще недостатньо "наколотих рошенок" завезли ..))
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А какая разница что говорит низкопробный актеришка на зарплате у барыги?
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Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
Флешмобом із цими словами свого пророка Тараса Шевченка українці відреагували на лжепророчий заклик «Какая разница?!».
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Обращение Зеленского ко Дню Соборности Украины искажает историю, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5795Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять….
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так коли у Зебілів оргазм від цього, особливо у закордонних, то не весело.
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У Зеленского прокомментировали возможность встречи с Путиным в Израиле... Мне интересно как Зеленский относится к гетману Мазепе , так же как Путину или так Обращение Зеленского ко Дню Соборности Украины искажает историю, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 3997 же как к Петру Порошенко?
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А у нас в Украине всегда всё по дурному,наверно потому ,что Украинский народ лениться управлять своим государством.
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Бред от Княжицкого. Национальностей много, религиозных конфессий, языков много...Вот видение будущего в единстве это Да! В разнообразности СИЛА!
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Україна унітарна Країна,і меньшини повинні поважати державу,яка дала їм притулок,кому не подобаються нащі Герої,можуть їхати до себе до дому.
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В Московии много колоний ,можете там разнообразить ,а Украину нельзя превращать опять в колонию и петь песни Мой адрес не дом и не улица, Мой адрес совковый союз Обращение Зеленского ко Дню Соборности Украины искажает историю, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5021
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Де конкретно було це ІСКАЖЕНІЄ??? Сам не зрозумів, що сказав?
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попробуй пару раз перечитать. может не всё так печально.
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Перечитал. Веселее не стало. Особенно от твоего бана на мою реплику...
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так реплика все-равно открьівается, хоть и серенькая
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Знову сфальшивив, зеро - Кіпіані про вітання Зеленського
22.01.2020, 14:22 • 867 • 2

Обращение Зеленского ко Дню Соборности Украины искажает историю, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 297
Зеленський, а точніше - його спічрайтер, знову сфальшивив.
Читайте також: В'ятрович: Зеленський не має рації, соборність - це не просто єднання українців
Соборність як шанс не був реалізована не через "амбіції політиків", а тому що УНР вела і програла війну з більшовицькою Росією, а ЗУНР вела і програла війну з Польщею.
Тому оці порожні абзаци про паркування, довкілля, толерантність й інші "многабуков" у даному зверненні треба було заповнити словами про розбудову збройних сил, підтримку тих, хто воював чи воює, необхідність вивчення історії визвольних змагань.
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Зеро.
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Вахтанг КІПІАНІ
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зачем? х..ло будет наблюдать за танцами зе..ла на угольях...
у х.ла так мало развлечений )))))
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Это капец. Ещё и лайк получил. Вы в своём уме вообще? Кто такой *****, чтобы задавить украинского президента? Никогда этому не бывать.
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хаха, тьі дура и зарплатная? зе - єто кукла рукавичка, кто в его очко руку вставит, тот его головой и вертит.
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Княжицкий Николай Леонидович.
Народный депутат Украины VIIІ созыва (Народный фронт). .... корреспондент в Украине программы Вести Государственной российской телерадиокомпании.
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до речі - до 1991 він ще був і дуже активним комсомольцем ...
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ти що жид, питанням на питання відповідати?
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Ну, ти до 2014 був активним регіоналом.

Так, я заглядаю в твою тему. Звернення Зеленського до Дня Соборності України спотворює історію, - Княжицький - Цензор.НЕТ 5748
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Княжицкий, Николай Леонидович

С февраля 1991 по январь 1992
Корреспондент на Украине программы Вести Российской государственной телерадиокомпании, программа стала выходить в эфир с 13.05.1991
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і, головне, була наскрізь проельцинською, антигорбачовською, антирадянською, коли там працювали Євген Кисельов, Влад Лістьєв, Олександр Любімов, Сорокіна, Міткова, ...
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І??????????????? В 1991-1992 в Росії був розгул демократії, а головним принципом тодішнього Президента Єльцина: "Що ти зробив для України?"
Так що не треба змішувати грішне з праведним.
Таку саму ху..ню несли під час през.виборів, весь час нагадуючи, що Порошенко був дним із засновників ПР. Не уточнюючи при цьому, що ПР тоді не розстрілювала людей, і це був типовий політичний проект свого часу, як і більшість інших.
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Тоді, коли Порошенко "був одним із засновників" - то це, власне, і не ПР була. Вона називалась... штибу "партія праці" (для уточнення треба прогуглити). І ні Азарова, ні овоща тоді в ній не було. Здається, були Ландик і Тарута. Вони і продали партію Азарову під ребредінг. І через деякий час (два-три місяці, десь так) Порошенко розірвав звязки з Азаровим.
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Он сказал, что на этих людей напали какие-то неведомые силы, они перессорились между собой, и из-за это мы потеряли государство.

Мутно сформулировал. Чтобы кацапского дядю Вову не обидеть.
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зеленский без подсказки не назовет ни дату, ни смысл того, что называется Соборность Украины.
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А что остаётся ? Только рыть пятаками , выискивая и придумывая 'зрады' Это просто позор быть такими гавнюками и песами, которые практически ничем не заняты, кроме как выискивать повод для раскачивания страны.

Обокрали страну, разворовали практически все- а теперь за слова цепляются - ничтожества просто.
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Ніколи! Чуєте ніколи не вибачу Порошенку, що він підступно вкрав мозок у 73% населення України!
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та хто звертає увагу на скавчання соєвих "папередніков" ...?
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Зе совок ватний як і його команда вчили історію по фільму "Іван Васільєвіч міняє професію" Обращение Зеленского ко Дню Соборности Украины искажает историю, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5237

УНР і ЗУНР це Україна Обращение Зеленского ко Дню Соборности Украины искажает историю, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2328

Українці це знають, вата ні.
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Зеленський у привітанні до Дня соборності спеціально уникав згадок про окупацію України Росією
Як заявив в ефірі "Прямого" політтехнолог Віктор Уколов, у своєму привітанні з нагоди 101-ї річниці соборності України президент Володимир Зеленський спеціально не згадував про російську окувацію території УНР 1919 року.

"Зеленський сказав, що невдовзі УНР залишила Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська, північну Буковину - румуни, а Закарпаття відійшло до Чехословаччини. Таким чином, президент згадав три країни, які окупували територію тодішньої України - Польщу, Румунію і Чехословаччину. Але, Зеленський чомусь не назвав головного окупанта, який знищив УНР - Росію. Він сказав, що не Росія напала на УНР, а більшовики. Тобто, президент уникає говорити, що Росія є агресором і окупантом. Зеленський намагається підправити історію, підретушувати її. Переконаний, Зеленський вже не пам'ятає, чим відрізняються більшовики від меншовиків, і як розшифровується назва РСДРП - "Російська соціал-демократична робітнича партія", - сказав політтехнолог.
Уколов додав, що об'єднання у 1919 році УНР і ЗУНР відбулося завдяки спільній мові, культурі та історії, а не на підставі тих цінностей, які перелічив у своєму привітанні президент Зеленський.
"Зеленський не хоче говорити про Росію, намагається відредагувати історію й говорити таким чином, що нібито українців об'єднує повага до закону. Нічого не маю проти поваги до закону, але у 1919 році Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися на підставі спільної мови, історії та культури, але не тих цінностей, які Зеленський назвав у своєму зверненні", - резюмував експерт.
https://prm.ua/zelenskiy-u-privitanni-do-dnya-sobornosti-spetsialno-unikav-zgadok-pro-okupatsiyu-********-rosiyeyu-ukolov/
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Зебобик ограниченный мальчик, говорить не умеет, ума Бог не дал.
Он стал кумиром для стада, которое фанатеет от тупого Квартала.
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Звідки цей жи..ок ЗЕянелох-дегенерат може знати історію України, яку ненавидить.
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Прошу прощения у автора этих строк. Но пройти мимо них я не смогла:

В чем соборность, господин Зеленский?
В сдаче страны в управление коллективному западу?
В социопатах и недоумках, усаженных во властные кресла?
В капустнике вместо государственного управления?
В спекуляциях на государственных ценных бумагах в пользу дядь из-за рубежа и не только?
В сдаче земли и продаже всех ликвидных активов страны?
В украинских детях, поделённых на три сорта по родному языку?
В умирающей экономике, добиваемой бездарностями?
В глупых, ленивых депутатах или в сидевших за изнасилование или вызывающих проституток прямо на рабочем месте членов Зе-команды?
В юзиках, решающих в кабацком угаре что и где поделить?
В генпрокуроре, покрывающем убийц или в главе сбу, катающемся по курортам, когда расследуют смерть в небе?
Может в главе антикоррупционного органа, внесённом в реестр коррупционеров?
Или в плане «Б» по Донбассу в виде стены?
В чем соборность?
В закрытии каналов и цензуре? В языковом омбудсмене или 7 годах тюрьмы за пост в соцсетях?
В лесе-кругляке для ЕС?
Или в контрабанде для своих?
В янтарных республиках или нелегальном игровом бизнесе?
В миллионах уехавших или планирующих уехать из средневековья Порошенко и дурдома Зеленского?
В стариках, глядящих на миллионные премии чучел в зауженных брючках?
В мамочках, слушающих тупицу-министра, которая считает сколько денег должны ей и нерожденному ею ребёнку,
те, кто едва сводит концы с концами?
В трудовом законодательстве, может, превращающем всех в крепостных?
В порохоботнике? В соросятнике?
В повышени возраста выхода на пенсию?
В чем же соборность?
И нужна ли она неликвидному активу, за который держит народ нелепая, глупая и подлая власть?!
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Ни кацапы , ни ордловцы не удовлетворятся никакими уступками украинцев и зеленоуправляющих! Они будут требовать больше и больше, до полного нашего растворения...К сожалению ни Зе , ни Бе этого не понимают, потому что им какая разница.
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зе-шмаркля дійсно вважає, що той хто стоїть схиливши голову перед пам"ятником вбитому кацапами Кіборгом та той, хто стоїть з червоними гвоздичками перед пам"ятником нелюду-сталіну, мають шанс об"єднатися?? Він ідіот?
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Не хочу нікого ображати,але галицькі українці таки сильно відрізняються від українців з Великої України...І не на користь галичан,це вже я як галичанин говорю...І річ не в релігіі,хоча вона в нас різна,ми - грекокатолики,вони - православні,і не в мові,хоча і вона не однакова...Річ у тім,що в Галичині за століття неволі різних імперій (тільки за останні сто років у нас вісім разів змінювалась влада (Австрія,Росія,Австрія,ЗУНР,Польща,перші совіти,німці,другі совіти,незалежність) виробився такий паскудний етнос,такі пристосуванці.що можливо Великій Україні не варто було об"єднуватись...От тільки Сталін,коли об"єднував,нікого не питав...Закінчу словами Василя Стефаника - "не знаю більшої підлоти в світі,аніж західно-український інтелігент"..І на останок - проаналізуйте всіх львівян,які були нардепами,міністрами в новітній історіі...Від Яворівського до Богдана...Десять відсотків порядних і чесних...та й то в перших скликаннях...
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