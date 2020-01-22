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 Політика України, Економіка
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Все про:Давос (90) Зеленський (4209) інвестиції (263) інвестори (53)

 Зеленський у Давосі обговорив інвестиції в Україну з головою правління компанії Cargill Inc. Макленнаном. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з головою правління і генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Дуже приємно зустрітися з одним з найбільших інвесторів у аграрний сектор та аграрну логістику в Україні", – сказав президент.

Зеленський у Давосі обговорив інвестиції в Україну з головою правління компанії Cargill Inc. Макленнаном 01

Зеленський зазначив, що в Україні запускається довгоочікувана земельна реформа, яка стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки в цілому. "Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки", – зазначив він.

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Сторони обговорили реформу залізничного сполучення. Глава держави розповів, що нині триває активна реформа "Укрзалізниці", й Україна рухатиметься до прозорості в цій галузі. "У грудні 2019-го Кабінет Міністрів уже схвалив запуск пілотного проекту щодо допуску приватних локомотивів на окремі маршрути", – зауважив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill у переробку аграрної продукції. "Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми", – наголосив  Зеленський.

Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад півмільярда доларів, і зауважив, що високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. Він також додав, що інвестори схвально оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171289
 
 
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Зачем нам инвестиции? Лучше бы в Украине остался - поставил свечку за убитыми на Майдане!
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"обсудил", і тільки й того. Підписувати, чи навіть парафувати якійсь договори ніхто не хоче.
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Хай спершу свої мільйонyb із офшорів заведе і інвестує в Україну, сплативши всі несплачені податки! І своїх "без державо-посадних" бізнес-партнерів на інвестиції в Україну розкрутить.
А вже потім починає бігати по світу з протягнутою рукою!
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Я так понимаю, что на форуме все встречи он начинает словами:
- Я не лох и профан в экономике !!!
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думает что его лапша везде прокатывает раз на зебобиках прокатило
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Этот мощный "инвестор" работает на вывоз сырья. В 2018 г. Каргил экспортировала 60 000 т сои (доля на рынке - 3,45%), 599 000. т рапса (27,7%), 1,3 млн т пшеницы (8,3%).
Всего за 2018 г. «Каргилл» экспортировала 1,84 млн т зерновых.
Занимается производством и экспортом подсолнечного масла.
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Главное, шоб на какого-нибудь там лыжного инструктора не нарвались
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