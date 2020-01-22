 Верховний суд відмовив НБУ в стягненні заставленого майна компанії Коломойського

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в Нацбанку вважають, що таке рішення Верховного суду порушує права НБУ як кредитора.

"Національний банк наділений правом як списувати кошти з рахунків банків-боржників, так і звертати стягнення на заставлене майно з фінансових та майнових поручителів. Таке право є переважним і безумовним щодо задоволення кредиторських вимог Національного банку за наданими кредитами рефінансування, за якими настав строк погашення", - пояснюють у Нацбанку.

Там нагадують, що сам Верховний суд раніше вже неодноразово підтверджував право Нацбанку стягувати борги за наданими кредитами як із банку-боржника, так і з поручителів.

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"Ми не погоджуємося з рішенням Верховного Суду та переконані, що воно суперечить нормам чинного законодавства. Таке рішення створює ризик, коли ексвласники ПриватБанку зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

У Нцбанку нагадують, що зараз заборгованість ПриватБанку за кредитами рефінансування становить близько 7,6 млрд грн ($300 млн). Задля погашення цього боргу Нацбанк подав 148 позовів проти поручителів за цими кредитами з метою стягнення цієї заборгованості, що виникла ще до націоналізації банку в 2016 році. НБУ вже виграв 24 позови на стягнення 1,36 мільярда гривень ($ 56 млн).