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Все про:Верховний Суд (479) Коломойський (512) НБУ (506)

 Верховний суд відмовив НБУ в стягненні заставленого майна компанії Коломойського

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Національного банку на рішення судів попередніх інстанцій про стягнення з компанії "Гаджибей" Ігоря Коломойського нерухомості в рахунок погашення кредитів рефінансування, виданих "Приватбанку" до його націоналізації і за якими згадана компанія стала поручителем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в Нацбанку вважають, що таке рішення Верховного суду порушує права НБУ як кредитора.

"Національний банк наділений правом як списувати кошти з рахунків банків-боржників, так і звертати стягнення на заставлене майно з фінансових та майнових поручителів. Таке право є переважним і безумовним щодо задоволення кредиторських вимог Національного банку за наданими кредитами рефінансування, за якими настав строк погашення", - пояснюють у Нацбанку.

Там нагадують, що сам Верховний суд раніше вже неодноразово підтверджував право Нацбанку стягувати борги за наданими кредитами як із банку-боржника, так і з поручителів.

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"Ми не погоджуємося з рішенням Верховного Суду та переконані, що воно суперечить нормам чинного законодавства. Таке рішення створює ризик, коли ексвласники ПриватБанку зможуть уникнути відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

У Нцбанку нагадують, що зараз заборгованість ПриватБанку за кредитами рефінансування становить близько 7,6 млрд грн ($300 млн). Задля погашення цього боргу Нацбанк подав 148 позовів проти поручителів за цими кредитами з метою стягнення цієї заборгованості, що виникла ще до націоналізації банку в 2016 році. НБУ вже виграв 24 позови на стягнення 1,36 мільярда гривень ($ 56 млн).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171288
 
 
 Топ коментарі
 
Многовато проблем для одного дня: вовки, коломойские, адвокат януковича в гбр и отказ расследовать фальсификации. Все это наложилось на День Соборности. Что, зебилоголовые, вы скажете по этому поводу? И ведь еще не вечер...
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Верховный суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского



все в кармане давно

ахахаха
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отвяньте уроды от Игоря Валерьевича !!!
ухайдохали ПРИВАТ,сдирают за всё что только можно !!!
верните подлюки банк хозяину !!! Верховный суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского - Цензор.НЕТ 6877
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"Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства." Источник: https://censor.net.ua/n3171288

Ха, делов то, обращайтесь в ЕСПЧ, дорога открыта. . Там рассудят, только смотрите что бы не пришлось компенсацию выплачивать. Верховный Суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского - Цензор.НЕТ 2787
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священная корова ...ну или не корова...но святое...
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Многовато проблем для одного дня: вовки, коломойские, адвокат януковича в гбр и отказ расследовать фальсификации. Все это наложилось на День Соборности. Что, зебилоголовые, вы скажете по этому поводу? И ведь еще не вечер...
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вова ж он чєстний! сам варавать нє будєт, і другім нє даст- прада зебілятка Верховный Суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского - Цензор.НЕТ 3242
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и шо скажут зебобики на это. программа от мвф точно будет последняя...
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Нагадую зєлєбобам - ви це зробили разом!
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дожились.....

ЗЕбобики, вы сделали ЭТО!
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