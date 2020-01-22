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Все про:Зеленський (4209) Ізраїль (350) Путін (5189) Росія (15088)

 У Кремлі заявили, що українська сторона робила запит на зустріч із Путіним, але той може зустрітися тільки "на ногах"

Українська сторона просила про можливість організувати зустріч президентів Росії й України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Ізраїлі на пам'ятних заходах, присвячених Голокосту, однак через щільний графік глави російської держави всі його зустрічі з іноземними колегами можуть відбутися тільки "на ногах".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Як я вже сказав, програма дуже насичена, і, якщо і будуть окремі зустрічі, вони будуть тільки "на ногах" і матимуть досить короткий характер", - сказав він журналістам на брифінгу.

При цьому Ушаков зазначив, що запити про зустріч із Путіним надходили, зокрема і від українського президента.

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"Звичайно, президент, у всякому разі, потисне руку основним учасникам. Це неминуче. Чи відбудуться тривалі розмови - це дуже сумнівно. Просто фізично немає часу", - додав він.

Нагадаємо, раніше головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що Зеленський і Путін завтра зустрінуться в Ізраїлі.

А пресслужба Офісу президента повідомила, що зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не запланована, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171287
 
 
 Топ коментарі
 
Т.е. ОП Зеленского опять соврал, когда заявил, что встреча с Хуйлом не планируется.
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Если зеленые не запрашивали, то должны громко заявить, что кремлевские врут.
Ждем-с.
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обговаривается визит члена СНБО сивохи в феврале в Донецк-решать "гуманитарные вопросы", "снятие торговой блокады" с ордло,это значит лишь одно Украина признает самопровозглашенные "республики"
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Невиданное дело-мы правду о действиях своего президента вынуждены узнавать у врага!
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а почему бы Зе!Бубочке стоя на коленях не записать ролик с просьбой Куйла о встрече? Потом выложить к себе на фейсбук (все равно комментарии закрыты), может Куйло и снизойдет.
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Гм....
За Зелю нашёл всего один комментарий:

литвин

Нерешенных вопросов много, все по телефону не решить.
22.01.2020 16:44
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