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Все про:Укроборонпром (575) Рябошапка Руслан (255) Офіс генерального прокурора (46)

 Рябошапка просить активізувати розслідування про порушення в оборонній сфері

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка доручив керівникам регіональних прокуратур активізувати розслідування кримінальних проваджень, що стосуються порушень в оборонній сфері.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Крім того, наказом генерального прокурора створено міжвідомчу робочу групу у сфері протидії кримінальним правопорушенням в оборонному секторі держави, до складу якої увійшли керівники правоохоронних органів, Міністерства оборони України та ДК "Укроборонпром". Аналогічні робочі групи будуть створені і на базі регіональних прокуратур", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Очікується, що створення робочих груп дозволить ефективно координувати роботу всіх правоохоронних і контролюючих органів у цьому напрямку.

Нагляд за кримінальними провадженнями про військові злочини й у сфері оборонно-промислового комплексу здійснює Спеціалізована прокуратура.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171285
 
 
 Топ коментарі
 
Вся доказательная база только на 1+1. Рябошапка просит активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере - Цензор.НЕТ 2383

В реале ничего нет.
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Та они еще первую зарплату пересчитать не успели...
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И ЗЕленым все время подбрасывает то в виде конвертов с баксами от Коломойского, то в виде зарплат ЗЕленым министрам и функционерам.
Нехороший такой Порох... Рябошапка просить активізувати розслідування про порушення в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 2089
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Барыня лягла и просют Рябошапка просить активізувати розслідування про порушення в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 962Генеральный не просит а требует Рябошапка просить активізувати розслідування про порушення в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 5930
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Мямля, как долго запрягает. А что там Абромявичус и Наем делают столько времени? Коррупция в Минобороны? руки там кто грозился отрубать и сам мародёрил с подельниками.
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Та они еще первую зарплату пересчитать не успели...
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Мы ждём уже посадок, а вы только 'активизируете'. Пришли к власти на обещанных аудитах деятельности укробопонпрома
Где обещанные посадки?

Вспомните , куда отправились все предыдущие любители добазариваться.
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все любители добазариваться уже возвращаються в Украину
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А такими діями вони не заблокують усе в цій галузі?
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Вся доказательная база только на 1+1. Рябошапка просит активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере - Цензор.НЕТ 2383

В реале ничего нет.
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А расследования по конвертам для Слуг в Раде он не хочет активизировать?
А пленки Трубы, а пленки Гончарука по горячим следам?. А то что преступников, убийц Майдана при этом прокуроре передали расее, он ничего не хочет сказать?
И вообще как можно доверять этому 100% своему человеку Зели, у которого жена идети живут во Франции и являются гражданами этой страны.
При любой проблеме оно туда смоется.
Кто-то доверяет такому прокурору?
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Кого просит Рябошапка . У нас На душу населения в 4 Раза больше антикорупцинных бюро чем во Всем мире. По моему дальше будит еще интересней. ПРезидент будит Извинятся за доставленное неудобства при Порошенку , а сейчас впрямь Скатерть Самобранка.
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Тебе свинорчуков мало, трутень парашенковский! Шо ж ты и их блд не можешь никак расследовать!.. Ты с убийцей стерненко в дёсна целуешься! И ты требуешь шо-то активизировать? Шо вам надо ещё активизировать шобы просто соблюдать закон, который вы же твари(или такие же твари) писали?
Когда могу послать даже такой "виртуальный" привет этой мрази, не могу себя сдержать.
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Опять какого-нибудь боевого генерала по надуманным обвинениям привлекут...
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а чого вона, та "справа" не активна?? Невже немає доказів, а є лише балачки та обіцянки зебільному виборцю? ))
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цікаво, то рябошапка посивів чи пофарбувався у "білявку" ?)))
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