 Рябошапка просить активізувати розслідування про порушення в оборонній сфері

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Крім того, наказом генерального прокурора створено міжвідомчу робочу групу у сфері протидії кримінальним правопорушенням в оборонному секторі держави, до складу якої увійшли керівники правоохоронних органів, Міністерства оборони України та ДК "Укроборонпром". Аналогічні робочі групи будуть створені і на базі регіональних прокуратур", - повідомляє Офіс генпрокурора.
Очікується, що створення робочих груп дозволить ефективно координувати роботу всіх правоохоронних і контролюючих органів у цьому напрямку.
Нагляд за кримінальними провадженнями про військові злочини й у сфері оборонно-промислового комплексу здійснює Спеціалізована прокуратура.
Нехороший такой Порох...
Где обещанные посадки?
Вспомните , куда отправились все предыдущие любители добазариваться.
В реале ничего нет.
А пленки Трубы, а пленки Гончарука по горячим следам?. А то что преступников, убийц Майдана при этом прокуроре передали расее, он ничего не хочет сказать?
И вообще как можно доверять этому 100% своему человеку Зели, у которого жена идети живут во Франции и являются гражданами этой страны.
При любой проблеме оно туда смоется.
Кто-то доверяет такому прокурору?
Когда могу послать даже такой "виртуальный" привет этой мрази, не могу себя сдержать.