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 Білий дім оприлюднив 192 сторінки документів про блокування військової допомоги США Україні

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому опублікувало документи, що стосуються затримок військової допомоги Україні адміністрацією Дональда Трампа.

Документи були оприлюднені за запитом правозахисної організації American Oversight, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадськість тепер може побачити ще більше доказів корупційної схеми президента, яка розгорнулася в режимі реального часу. Обсяг опублікованого матеріалу і обсяг матеріалів, які все ще залишаються секретними, свідчать лише про те, скільки всього адміністрація приховала від Палати, Сенату та американської громадськості", - заявив виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.

Опубліковані документи містять електронні листи від в.о. директора Адміністративно-бюджетного управління Рассела Вута і заступника директора Білого Дому з питань національної безпеки Майкла Даффі.

Зокрема - один лист від Даффі в день дзвінка президента Дональда Трампа президенту України Володимиру Зеленському 25 липня, йдеться в публікації.

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Як зазначає організація, обидва чиновники були "ключовими гравцями" в блокуванні допомоги Україні минулої осені.

Опубліковані документи "демонструють бурхливу діяльність" Білого Дому протягом декількох днів в кінці червня 2019 року після публікації статті в Washington Examiner про військову допомогу Україні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів по лінії Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконуючого обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки десь 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що в Офісі президента Володимира Зеленського знали про затримку військової допомоги Сполучених Штатів Америки і намагалися приховати це від громадськості.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171283
 
   
 Топ коментарі
 
А зеля знав і приховував від власних громадян.
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Клоун и дальше будет делать вид что он не в курсе был...
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А зеля знав і приховував від власних громадян.
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Боялся лишний раз раздразнить Трампа.Полная бесхребетность.
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Кто побывал в Раше тот имеет Измененное Сознаниеи что бы адаптироваться необходимо провести Курс Лечения. И в каждой стране называется по Разному . Где то Импичмент , Выборы , Переворот . Как корабль назовут так он и Плывет.
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вот вам и Будапештский Меморандум в действии.....
Лохи...
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это подло как минимум
единственное возможно есть инфа что эта помощь с большой долей вероятности была бы распижсана или продана кацапам или кетайцам (хотя маловероятно канечно, скорее всего наши бы зассали)
так шо западло палюбасу не помочь демократической Украине в борьбе с мордором
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Может Трамп понимал что дать просто помощь не имеет смысла если при этом не будет победы а чтобы победить неизвестно сколько помощи надо вообще дать. Потому что не очень приятно осознавать что помощь дали а она не помогла. Определенная логика в этом есть.
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Подумати тільки: варто було один раз в моцкві попісяти на майоршу кдб і раб хутіна на все життя. Білий дім оприлюднив 192 сторінки документів про блокування військової допомоги США Україні - Цензор.НЕТ 3444
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выбран россией - импичмент сделан Америкой...

хорошо бы было, если американцы лишили бы его должности...
2-й его срок, обернется для Украины бедой...
Білий дім оприлюднив 192 сторінки документів про блокування військової допомоги США Україні - Цензор.НЕТ 9422
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Клоун и дальше будет делать вид что он не в курсе был...
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