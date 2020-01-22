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Все про:підприємство (82) приватизація (184) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (9)

 305 держпідприємств передали на приватизацію до Фонду держмайна

Сьогодні, 22 грудня, ще 305 державних підприємств були передані на приватизацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Приватизація підприємств була темою розмови під час селекторної наради з керівниками аграрних державних підприємств заступника міністра економіки Тараса Висоцького спільно з представниками Фонду державного майна України.

"305 державних підприємств вже передані до сфери управління Фонду держмайна для подальшої приватизації", - йдеться в повідомленні.

"Приватизувавши збиткові державні підприємства, ми залучимо інвесторів, які зможуть вивести їх на ефективну діяльність. Завдання Фонду держмайна – підготувати усю необхідну документацію по кожному з підприємств для прозорого продажу на електронних торгах", - підкреслив Висоцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченко в 2020 році провести приватизацію понад 300 об'єктів.

305 держпідприємств передали на приватизацію до Фонду держмайна 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171281
 
 
 Топ коментарі
 
Все на продажу! И угадайте кто сможет купить.
Так будет и с землей
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Остановитесь! Где та сила которая остановит этих уничтожителей экономики? Происходит тотальная деиндустриализация. Сейчас эти предприятия надо перезапустить, а не продавать. Чтобы народ не уезжал в Польшу. А работал здесь и получал те же деньги.
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ДЄРІБАН! НАЛЄТАЙ - ПОДЄШЄВЄЛО!!!
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Все на продажу! И угадайте кто сможет купить.
Так будет и с землей
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Борятся с коррупцией. Нет госпредприятий нет на них коррупции.
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Остановитесь! Где та сила которая остановит этих уничтожителей экономики? Происходит тотальная деиндустриализация. Сейчас эти предприятия надо перезапустить, а не продавать. Чтобы народ не уезжал в Польшу. А работал здесь и получал те же деньги.
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неужели те кто были до "слуг" у власти ,просмотрели такие возможности 305 держпідприємств передали на приватизацію до Фонду держмайна - Цензор.НЕТ 2331
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305 госпредприятий передали на приватизацию в Фонд госимущества/ конкретные и реальные темы для сходняка в Израиле конкретных и реальных мародёров Путина, Коломойского, Нетаньяхи, Зеленского .
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Такого дерибана нет ни в одной стране СНГ. Ни в Казахстане. ни в Киргизии. Что они делают - приглашают спецов-монтажников оборудования из Южной Кореи. Берут деньги из бюджета, стоимость теплицы последнего поколения на гидропонике с контроллером управления - 100 долларом кв.м. Затем строят сами по увиденному опыту.
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Все пойдет на металлолом и не сомневайтесь, отработанная схема.
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