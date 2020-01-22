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Все про:посольство (368) США (5972) Рябошапка Руслан (255) Дубінський (49)

 "Слуга народу" Дубінський назвав "шісткою" співробітника Посольства США та звинуватив Рябошапку у втраті суб'єктності. ДОКУМЕНТ

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський зі зневагою висловився про співробітника посольства США, який звернувся з листом до генпрокурора Руслана Рябошапки щодо кандидатів у кадрову комісію Офісу Генпрокурора.

Про це Дубінський написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому листі чудово все. І те, що посольство США відбирає нам прокурорів ГПУ. І те, що на ім'я генпрокурора пише якась шістка навіть не в статусі посла, і каже кого включити до кадрової комісії", - прокоментував нардеп лист заступника директора відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Діни Аба-Огли, в якому вона просить Руслана Рябошапку доповнити список кандидатів до кадрової комісії.

Дубінський також доходить висновку, що цей факт свідчить про "повну втрату суб'єктності" генпрокурора.

Слуга народу Дубінський назвав шісткою співробітника Посольства США та звинуватив Рябошапку у втраті субєктності 01

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Слуга народу Дубінський назвав шісткою співробітника Посольства США та звинуватив Рябошапку у втраті субєктності 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171279
 
 
 Топ коментарі
 
Будь-хто, хто виступає проти США (саме проти США, а не проти Трампа), є москальським запроданцем!
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Та забейти вы этому Дубинскому все визы!
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Нет, не вважаю. Я смотрю на весь наш этот цЫрк и уже ни на что не надеюсь.
Но я пока имею право и возможность высказывать своё личное мнение. Шо я и делаю.
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ахаха) тест провален)) как там пагодка в Ольгино? Кстати, цЫрк єтот не ваш, у вас другое, самодержавие на носу
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дубинскому, знамо лучше, когда братушки нам силовиков отбирают...как при виктарфедоровиче было
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дубиньский, пустобрех паршивый,...ты гончаруку уже дал... #..ды???
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Понятно что говорящая ж@па бени будет вонять. Ведь хозяина этой ж@пы США щемят.
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Пора бы уже под этот поганый рот надежный кляп подобрать.
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як прикро, що такі "нєдорозумєнія" як оцей дубінський потрапляють у владні крісла.. Окрім сморіду та побрехеньок вони нічого і ніколи не продукують.
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Дубинский такая мразь медийная! Готов обосрать любого (кроме хозяина) и точно не заинтересован ни в каких улучшениях
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Дубина, пшло нах на скорости, которую любит твоя мамаха , старуха -пенсионэрка! Вместе с зелебэней! Надоело рыгать от вида твоей мерзкой жидовской хари!
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