 "Слуга народу" Дубінський назвав "шісткою" співробітника Посольства США та звинуватив Рябошапку у втраті суб'єктності. ДОКУМЕНТ

Про це Дубінський написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому листі чудово все. І те, що посольство США відбирає нам прокурорів ГПУ. І те, що на ім'я генпрокурора пише якась шістка навіть не в статусі посла, і каже кого включити до кадрової комісії", - прокоментував нардеп лист заступника директора відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Діни Аба-Огли, в якому вона просить Руслана Рябошапку доповнити список кандидатів до кадрової комісії.

Дубінський також доходить висновку, що цей факт свідчить про "повну втрату суб'єктності" генпрокурора.

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