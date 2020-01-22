 Гончарук: Україна з 1 березня розпочне масштабну програму відновлення інфраструктури. ВIДЕО

Про це сказав Гончарук у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Україна з 1 березня має розпочати масштабне будівництво. Ми маємо за рік виконати величезний обсяг роботи. Нам потрібно за підсумками цього року щонайменше отримати сто нових шкіл, сто садочків, сто стадіонів та 4000 кілометрів доріг", - сказав Гончарук.
Також глава уряду доручив главам обласних державних адміністрацій максимально швидко затвердити, а "Укравтодору" - узгодити конкретні переліки об'єктів.
все ржут с того что мы его министром сделали......такого распила как при нем
никогда не было.
А Ленин всех послал на Первомай
А ну-ка все на Первомай!
И сам Ленин пошел на Первомай
И сам пошел на Первомай
А там он взял бревно
Взял бревноИ ПОВОЛОК! И ПОВОЛОК!! И ПОВОЛОК!!!
Постройте хотя бы остановку общественного транспорта....
А может опять накурились Оманской дури?
"Минус 120 млрд грн - столько составила "дыра" в капитале ПриватБанка, финансовой сердцевины бизнес-империи "Приват".)
Не дарма ж вона одразу до Лондона втекла і повертатися вже ніколи не збирається !
он планы вообще "от вольного" озвучивает?
хз, может не надо 100 школ или 100 стадионов, а 100 больниц надо?
Може "вдарим автопробєгом по каррупції та вибоїнаи на
дорогах" до ваших маєтків??
🤣
комитет же спасителей есть? есть! воооот ! их и спасли... от минималки...
а промышленность то таке...
Здорощання гривеі збіднило українських підприємців - виробників.
Хто вам податки платитиме ?
Гральний бізнес і повії ?
в видео "с 31 марта"
вывод - опять триздит
в видео "с 31 марта"
вывод - опять триздит
В ЕС программы по развитию инфраструктуры действуют уже лет 40 - развитие речного сообщения, энергетические связки, газовые коннекторы, польская ЖД - один из видимых элементов, согласованный поезда от Испании до Украины, и много чего ещё. Но такая работа - на несколько поколений, сотни млд долл, и главное - наличие плана и воли к выполнению.
А тут - чисто петух на заборе: покукарекал - а там хоть не рассветай.
***
По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.
И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"
Темно свинцовоночие,
и дождик толст, как жгут,
сидят в грязи рабочие,
сидят, лучину жгут.
Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"
Свела промозглость корчею -
неважный мокр уют,
сидят впотьмах рабочие,
подмокший хлеб жуют.
Но шепот громче голода -
он кроет капель спад:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!
.....................................
Маяковский.
🧐
😁
Кто будет удерживать эти все школы-садики на балансе? Кто будет обеспечивать детей всеми необходимыми вещами? Едой, например. Бельем в детском саду и так далее? А, родители? Замечательно! Одна министерша кричит, что школы нужно переполовинить, а другой имеет желание построить АЖ 100 школ!! 100 Садиков? Пока вы ВДРУГ всё это построите, то ходить в них будет уже некому! Хоть бы уже договорились между собой - что говорить...
А что касается дорог... Нифига вы не сделаете! А если и таки да, то опять таки будут платить за проезд люди их своего кармана.
Стадионы! Та ладно! Те, которые есть в городах, принадлежат богатеньким дядечкам. И зачем нам СТО стадионов? Что на них будет происходить? Футбол? Легкая атлетика? Сказки это всё. Вам лишь быденьги раздерибанить!
Если вы продадите землю, то прийдется менять флаг. Потому, что пшеничка будет выращиваться уже не украинцами. Как же всё уныло и противно...
Головне щоб малювання старих фасадів не видавали за нову школу,а заміна старих футбольних покриттів на нові,за нові стадіони. Ну і нарешті нові дороги з асфальтовим покриттям в 5 см ( яке весною зійде або фури за 2 тижня розколупають) за нові дороги.
Кучма - строил-строил садики-школы-дороги-стадионы - НЕ построил!
Ющенко - строил-строил садики-школы-дороги-стадионы - НЕ построил!
Янукович - строил-строил садики-школы-дороги-стадионы - НЕ построил!
Порошенко - строил-строил садики-школы-дороги-стадионы - НЕ построил!
Зеленский-Гончарук - строили-строили садики-школы-дороги-стадионы - НЕ построилИ!?... Да врядли И ОНИ это осилят! Так что... сказка продолжается))