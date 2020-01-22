 Гончарук: Україна з 1 березня розпочне масштабну програму відновлення інфраструктури. ВIДЕО

Про це сказав Гончарук у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Україна з 1 березня має розпочати масштабне будівництво. Ми маємо за рік виконати величезний обсяг роботи. Нам потрібно за підсумками цього року щонайменше отримати сто нових шкіл, сто садочків, сто стадіонів та 4000 кілометрів доріг", - сказав Гончарук.

Також глава уряду доручив главам обласних державних адміністрацій максимально швидко затвердити, а "Укравтодору" - узгодити конкретні переліки об'єктів.

Читайте також: Кабмін призначив членів Нацкомісії зі стандартів державної мови