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Все про:митниця (647) Євросоюз (2745) Кулеба Дмитро (203)

 "Все у нас буде": Кулеба пояснив, чому Україна відмовилася від ідеї створення митного союзу з ЄС

Митний союз з ЄС - це просто красиве гасло, за яким ховаються невигідні нашій країні економічні реалії. Метою України залишається вступ до ЄС, який автоматично передбачає і створення митного союзу.

Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні співвітчизники, які тегають мене і звинувачують у зРаді, будь ласка, не читайте тільки заголовки, читайте текст новин", - закликав Кулеба.

За словами Кулеби, митний союз - це складова частина членства в ЄС, до якого як до своєї стратегічної мети продовжує рухатися Україна.

"Митний союз зараз, саме на цьому етапі - це навіть не тактика, а просто красиве гасло, за яким стоять серйозні загрози нашим національним вигодам і інтересам. Тому ми від цієї ідеї і відмовляємося", - пояснив він.

Читайте також: Україна хоче актуалізувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр нагадав, що в 2017 році, коли ідея створення митного союзу з ЄС тільки була озвучена, її розкритикували експерти-економісти.

"Такий митний союз означав би більше обов'язків і менше прав для України, більше поступок, менше вигоди від угод про торгівлю з іншими країнами. Безальтернативно. Експерти мали рацію, і новий уряд з ними погодився", - пояснив політик.

Він нагадав, що держава повинна керуватися власними цінностями і вигодою. Цінністю України є членство в ЄС, а вигодою - створення можливостей на шляху до членства, які робили б нас сильнішими.

"Все у нас буде. Просто всьому свій час", - підсумував Кулеба.

Читайте також: Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС, - Кулеба

Нагадаємо, 21 січня віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна відмовилася від ідеї входження в митний союз з ЄС. Звістка про це викликала хвилю обурення в соцмережах.

Все у нас буде: Кулеба пояснив, чому Україна відмовилася від ідеї створення митного союзу з ЄС 01Все у нас буде: Кулеба пояснив, чому Україна відмовилася від ідеї створення митного союзу з ЄС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171275
 
   
 Топ коментарі
 
О, и Янукович так же говорил, когда отказался подписать ассоциацию с ЕС.
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Маладцы , а Вот с Таежным Союзом в Самый Раз. А Чт Европа , что выехало половина населения к лучшой Жизни , то Ничего.
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Говорит, не читайте заголовок, читайте текст. Ну, прочитал текст - никакой конкретики нет. Ни в чем преимущества, ни в чем недостатки. Так, бла-бла-бла - верьте нам, фсе
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Маладцы , а Вот с Таежным Союзом в Самый Раз. А Чт Европа , что выехало половина населения к лучшой Жизни , то Ничего.
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а вот саюза с *********** это мая мячта отам бы было выгодно да ******* кулеба? но помни как кончил твой витёк с ассоциацией с ЕС.
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Как всегда шпарите банальными штампами. Хоть раз что-то оригинальное родили
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Говорит, не читайте заголовок, читайте текст. Ну, прочитал текст - никакой конкретики нет. Ни в чем преимущества, ни в чем недостатки. Так, бла-бла-бла - верьте нам, фсе
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О, и Янукович так же говорил, когда отказался подписать ассоциацию с ЕС.
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Я не сторонник Януковича, и всегда был за ассоциацию, как декларацию стремления Украины в ЕС, но действительно, какая реальная экономическая (да и политическая) польза от ассоциации?
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Тот же безвиз оговорен в 19-й статье Ассоциации
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Значні обмеження на постачання сільськогосподарських продуктів і продукції важкого машинобудування .
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Ну, например, акциз на табачные изделия должен быть как в ЕС. А это значит, что налог на табачку выйдет на первое место и значительно обгонит добычу газа и нефти.
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Да не Украине не нужна Европа , а Вам она не Нужна , там не Крадут и медали не дают , а Вам нужно Красть и Красовки По рублю Декларировать .Слушайте , что Заявление То Перлы.Одна на панель Собралась , нечем кормить своего Неродившего Ребенка. Это какой то Позор.
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А кто тебе поверит???

Зебобики настолько забрехались, что веры нет.

Предатели.
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правильно, абы на что не стоит соглашаться, нужно добиваться выгодных условий
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Какие условия не выгодны? Где детали?
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Янукович тоже помнится такую околесицу нес перед майданом
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Верховный Суд избавил Коломойского от 8 миллиардов долга по рефинансированию "Приватбанка" Все У НИХ будет...
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Tut jesli podpisis togda vedutsia obcyje pravila ES.To jest svobodnaja torgovlia mezdu Ukrainoj i ES stranami,bez tamozenix poslenix.A vot rosije i Belorus togda uze nado bylo by platyt poslenyje po pravilam ES.S odnoj storoni bojitsia konkurenciji dopustim desiovoj Polskoj produkciji kak by oxraniaja svoji predprijatyja,no s drugoj storoni proigryvajet pokupatel nemozet kupit desevle
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не верю я зе-*********, руководимым зе-х.йлом...
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че-то парашкинскими лозунгами повеяло...
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барыги боятся, что придётся снижать цены до европейских
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Это существо издало звук,что в таможенном союзе ЕС все плохо,а за его пределом все отлично.По моему он просто придурок.
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Вау !. Бутусов твої модери цензурять по повній програмі . Єдине видалення тут , це мій пост про те що цією відмовою ми прямуємо не до ЄС і НАТО а в путінський ТС . То або штани одіньте , або хрестика зніміть душі прокремлівські .
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Вірно зробили що відмовились. Досить вже угоди про асоціацію.
Від таможеного союзу з Білоруссю та Росією було б більше користі.
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Менше , було вже , з'їли і висрали вже давно , "сирні війни " , "молочні війни" - все це передувало справжній війні .
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"Все у нас будет. Просто всему свое время" (c)

Та оно видно, что у вас уже всё есть, но вам всё мало. Не нажрётесь никак.
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"Членство в ЕС" это как совковое "светлое будущее". Лохам каждый день втирают эту сказку, хотя все понимают что Украину в ЕС никто видеть не хочет.
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Ну хорошо, допустим. Ну почему не вижу деталей? Почему всё что написано -- это о том что было-бы плохо.
Где детали? Без них такое ощущение что новая администрация хотят реванш -- подтолкнуть Украину в Азиатский таможенный союз, угроза членства которого (в части) и спровоцировала демонстрации декабря 2013-го.
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