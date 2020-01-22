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Все про:Інститут нацпам'яті (146) Польща (2063) УПА (94) вандалізм (276)

 Зовнішня провокація перед зустріччю Зеленського з Дудою, - Інститут нацпам'яті про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі

Інститут національної пам'яті України засуджує знищення меморіальної дошки на могилі воїнів УПА в Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Інституту нацпам'яті.

"Категорично засуджуємо цю дію і сподіваємося, що найближчим часом це та інші місця поховань будуть відновлені, а винні у нарузі над пам’яттю – справедливо покарані", - йдеться в повідомленні.

У заяві підкреслюється важливість офіційної заяви Міністерства закордонних справ Республіки Польща, в якій засуджується цей акт вандалізму, а також висловлюється запевнення, що польські компетентні органи будуть розслідувати цю справу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Польщі Дуда через Путіна не поїхав на урочистості з нагоди річниці визволення Аушвіца

"Цінуємо позицію польського уряду, сприймаємо її як важливу частину збереження добросусідських відносин та очікуємо на результати слідства", - зазначили в Інституті нацпам'яті.

"Також не виключаємо, що могла мати місце інспірована ззовні провокація напередодні зустрічі президентів України та Польщі, запланованої наступного тижня безпосередньо перед урочистостями з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау. Нагадаємо, що це вже 19-й акт вандалізму від початку російсько-української війни", - додали в Інституті нацпам'яті.

Як повідомлялося, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, недалеко від кордону з Україною, невідомі вандали кілька днів тому знищили меморіальну дошку на могилі воїнів УПА, яку до цього пошкодили в 2015 році. На горі Монастир розміщені могила-курган 62 воїнів УПА, два кам'яні хрести 1940-х років з вирізаними зображеннями тризуба, а також сучасний пам'ятник. Всього протягом 2014-2017 років на півдні Польщі було знищено і сплюндровано вісім українських місць пам'яті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171274
 
 
 Топ коментарі
 
Ишаку и его бригаде пох. Нет разницы.
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нашли чем ,там все пох

Президент Украины Владимир Зеленский попросил "передать всем, кто погиб в Бабьем Яру, привет".
Об этом он сказал журналистам отвечая на вопрос корреспондента издания "Буквы".
Один из журналистов отметил, что после поездки в США Зеленский "исчез с радаров".
"Вы исчезли с радаров. Вас несколько дней не видели, черные очки, Бабий Яр там...", - сказал он.
В этот момент Зеленский его перебил.
"Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет" - сказал Зеленский.
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У Дуди може скластись не правильне уявлення про найвагомішого політика сучасності, якому усі пам"ятники - яка різниця.
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нашли чем ,там все пох

Президент Украины Владимир Зеленский попросил "передать всем, кто погиб в Бабьем Яру, привет".
Об этом он сказал журналистам отвечая на вопрос корреспондента издания "Буквы".
Один из журналистов отметил, что после поездки в США Зеленский "исчез с радаров".
"Вы исчезли с радаров. Вас несколько дней не видели, черные очки, Бабий Яр там...", - сказал он.
В этот момент Зеленский его перебил.
"Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет" - сказал Зеленский.
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Я вчора вже писам - у моєму селищі, в 41-му, німці втопили у криниці кілка десятків євреїв - жінок, дітей, старих. Зараз там забутий пам"ятник стоїть. Люди, на 9 травня, туди квіти приносять... НІ ОДИН ЄВРЕЙ в селі "пальцем не повурухнув", щоб його обновить....... В Україні "євреї" - одиниці.. А решта - "маланці", "професійні євреї".. Вигідно - Тору згадують, кіпу одягають.. Невигідно - свиняче сало жеруть..
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За "технічні помики" вибачаюсь - спішив......
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У Дуди може скластись не правильне уявлення про найвагомішого політика **********, якому усі пам"ятники - яка різниця.
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А из 19 преступлений хоть одно расследовано до конца? Преступники найдены, находятся под следствием или осуждены? Вряд ли. Обещать можно многое, главное - конкретные дела! А с этим туго.
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дуда не поедет, ***** брезгует. а вот вазелин с ****** дружбаны не разлей вода, вместе они в любую ж влезут Зовнішня провокація перед зустріччю Зеленського з Дудою, - Інститут нацпам'яті про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі - Цензор.НЕТ 4484
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Це та сама організація, що зробила у Кривому Розі - агенти ФСБ.. Там також пошкоджено пам*ятник жертвам Голокосту. Ото страшно. А пам*ятник Бандерам малоросам по боку, вони не ображаються.
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Розкручується пресинг сіоністів перед створенням "Нового Ієрусалиму" на землях України . Дубляж палестинського варіанту після прийняття Закону про продажу землі Палестиною.На другий день після прийняття арабами цього Закону ,на цих землях постала Держава Ізраїль .Зєбіли 73% ви знищили Україну!
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Згадайте з яким написом на шиї стояв лисий на стадіоні. Це і є гасло теперішніх керамничів
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