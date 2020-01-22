 Катастрофа рейсу МАУ: Іран підтвердив намір залишити в себе чорні скриньки як "невід'ємну частину інциденту"

Про це заявив Міністр доріг та міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на іранське агентство Mehr.
"Чорна скринька є невід'ємною частиною інциденту, і оскільки аварія сталася в Ірані, згідно з Додатком 13 Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Організація цивільної авіації Ірану відповідає за розслідування", - сказав він.
За його словами, в разі будь-яких проблем з розшифровкою чорних скриньок будуть ухвалені необхідні рішення, "щоб попросити інші залучені сторони про допомогу".
Есламі також зазначив, що іранська делегація побувала в Україні, щоб "вивчити документи літака".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Какая цель надавливания?
Иран признал, что сбило боинг его ПВО. Расследование идет в соответствии с правилами ИКАО. Требовать изменить это самое Приложение 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО)?
только на это единственная и последняя наша надежда
Пан Кокс, вы определитесь с целями - зачем и на кого давить, а то как-то сумбурно. Иран ведет расследование по правилам ИКАО - давить зачем? чтоб расследовал по правилам ИКАО?
При Порохе Украина отказалась от независимости, а это и означает, что об Украину, независимо от команды, уже вытирают ноги пару лет.
Посмотрите на бодания Коболева и Гройсмана с 2018, клал Кобалев на своего единственного акционера - у него есть крыша в Штатах, а у украинского премьера - нет. И премьер-министр проиграл...
с чего такое счастье? рашка рога прячет?
а какого сякого тогда сюда шастали??? договаривались?
1.Літак збили російські ракети.
2.Керували стрільбою російські спеціалісти.
3.Обстріл був проведений по команді зверху.
В 1988 г американский крейсер сбил иранский пассажирский Аирбас. Кто расследовал это преступление? Во время пуска ракеты крейсер «Vincennes» находился в террит водах Ирана.
Для справки: расследовали под руководством адмирала флота США Уильяма Фогарти.
Потому что Тор-1М не использует ГЛОНАС при стрельбе.
Так а засранец Пристайко свистел, шо всё порешал и самого Аятоллу за бороду взял. Карьерному дипломату вместо обсераться можно было бы и научиться гавно в жопе держать.
деньги привезли, вот и порешали....
В 1988 амерский крейсер «Vincennes» сбил иранский пассажирский самолет. Командир крейсера был награжден орденом.
Есть мнение ,что Иран преднамеренно сбил самолет.
Так Иран и заявил, что сбил самолет по ошибке. Те не случайный пуск, а пуск не по той цели.
тому й залишає.. Але, ж признав!!
Эслами также отметил, что иранская делегация побывала в Украине, чтобы "изучить документы самолета". Источник: https://censor.net.ua/n3171270
На борту украинского самолета летел «предатель» Касема Сулеймани
Арабский журналист, занимающийся проблемами Ближнего Востока, заявил, что ему известна причина, почему сбит украинский «Боинг». И это вовсе не «ошибка». Журналист, скрывающийся под псевдонимом «Наисси Q», пишет, что действующий командующий КСИР Ирана генерал Амир-Али Хаджи-заде узнал, что источник утечки информации, то есть предатель, чья информация привела к ликвидации Касема Сулеймани, вместе с женой сел в самолёт рейса PS752 (Международный Украинских Авиалиний). И он тут же отдал приказ: "Сбейте его!"