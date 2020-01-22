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Все про:Кернес (224) перейменування (299) Харків (1599) декомунізація (271)

 Проспект Григоренка в Харкові знову спробують перейменувати на честь маршала Жукова, - Кернес

Питання перейменування буде винесено на сесії Харківської міської ради.

Про це розпорядився міський голова Харкова Геннадій Кернес. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Відділу з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Харківської міської ради ... спільно з Юридичним департаментом Харківської міської ради ... підготувати проєкт рішення Харківської міської ради щодо розгляду подання до Харківської міської ради та зміни назви (перейменування) об'єкта топоніміки проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова в Харкові", - свідчить текст розпорядження.

Також Кернес доручив підготувати розрахунки і кошторис витрат, пов'язаних зі зміною назви проспекту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проспект у Харкові не може мати ім'я Жукова, - Дробович

Нагадаємо, у вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171266
 
   
 Топ коментарі
 
Пора уже Гепу переименовать в Бывшего Гепу. Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 701
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козломордые всегда берут упорством, ты их в дверь они в окно, пожалуй единственное чего нам стоит у них поучиться.
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Пора уже Гепу переименовать в Бывшего Гепу. Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 701
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Или пр. Жукова в гепу непотопляемого. Ведь он любую власть устраивает.
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а че надо Геппу в какой то музей концлагерь привезти и забетонировать в каком то бараке.. может падло ума наберется дефективное "божественно избранное" недоразумение.. жаль что его только в возок усадили пулей жаль.... не портил бы воздух мразь...
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козломордые всегда берут упорством, ты их в дверь они в окно, пожалуй единственное чего нам стоит у них поучиться.
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прошу пардону, но этот козломордый еще и обрезанный... тому снайперу с бельмом на оба глаза будет долго икаться...
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Нет, конечно...была плановая операция в израиле..но ж-массону надо было скорчить из себя героя... а чем еще взять? СтАтью? Породой? Харизмой??? Ну какое обаяние у крысы...
Практически ежедневно проезжаю "место трагедии", где в 12 дня городская галава вместо работы пробегивалась с табуном охранников и теми двумя однояйцевыми... и шо? Где там было сниперу бедному спрятаться? Слева лес, справа шумная дорога, между лесом и дорогой травка метров 10 шириной - мечта снайпера, особенно после выстрела, для эвакуации... лавры кушнаря лысину душат...хотел стать мучеником...
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Так, головне щоб освітлена була і без ям. Прямо по завітам нашого булочки.
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Для Порошенка, якому Кернес допомогав у виборах 2019, дійсно не було ніякої різниці, тому він не просто залишився на свободі, а й продовжував всі роки бути мером.
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Мер - виборча посада, тому Порошенко не впливав на вибір харків'ян.
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А тюремна камера для сепаратиста, теж по вибору самого сепара, чи як?
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Це не до мене питання. Є Аваков, який працює.
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Це питання не до Авакова, а до ексгенпрокурора Луценка та його кума.
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Заважає те, що Луценко зараз п'є десь в Великій Британії разом з Гонтарєвою, і сміється з вас, ідіотів!
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А клоунада в полтавском суде это что?
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Нема такого злочину, який пороховатник не виправдає, щоби захистити свиночолого гетьмана.
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Це не аргумент, а ваша демагогія.
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Ні, це у вас демагогія, а я прямо вказую на злочинні дії тандему Порошенко-Кернес.
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Нічого ви не вказали, просто вважаєте допустимим втручання президента у судову владу, що є злочином. Тобто ви закликаєте до порушення законів України посадовими особами.
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Добре, тоді ще конкретніше. Кум Порошенка Луценко організував неявку прокурорів на суд, де Кернес звинувачувався у сепаратизмі, і суд справу закрив. Після того Кернес почав анітувати за Порошенка. Що ще пороховаті треба, щоб побачити злочин, окуляри, чи мозок?
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Хто це встановив і де було порушення закону з боку Порошенка?
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Ніякого порушення не було, просто всі прокурори раптом захворіли... Але якщо ви не бачите вини Порошенка, то як ви побачили вину Зеленського?
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на що їм куратор вказує - те вони і "бачать" ..))
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Звідки вам відомо, що Луценко - кум Порошенка? Чому ви вважаєте, що саме Луценко «організував неявку»? Яким чином явка чи неявка прокурорів на конкретне засідання може вплинути на загальний судовий вирок?
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Ви не в Україні живете? Ви хіба не знаєте цю історію, що суд закрив справу проти Кернеса саме через неявку сторони звинувачення? Почитайте про це. А як були покарані прокурори, які не з'явились у суд, чи керівництво харківської прокуратури?
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Закрив справу - не значить виніс вирок. Закриту справу можна знову відкрити, було б бажання. Очевидно, що українська судова влада такого бажання не мала й не має. Ані за По, ані за Зе. Що й треба було довести.
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По одній і тій же справі суд двічі рішення не виносить, якщо не з'явились, нові обставини. Але, при чому тут це, якщо ми обговорюємо конкретні злочинні дії команди Порошенка?!
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Наверное .. надо было кернесу сдать Харьков кацапью, как это сделали донецкие и красномордый в Луганске? Ты, наверное Харьков сам бы защитил своей грудью? Уверен, что Порох и кернеса и трухлявого оставил с условием, что они не сдадут Харьков и Одессу и это в тех условиях было верным решением, как и тот же минский договор, который позволил остановить врага.
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Я ще цієї версії не чув. Мабуть пороховаті нові методички підвезли. Нагадаю, може хто не знає, що Кернес у навесні 2014го втік з України, і повернувся лише з обранням президентом Порошенка. А взагалі, цікава ідея, виходить, що Харків та Одеса залишились під контролем України, це заслуга Кернеса та Труханова? Так може і перейменування проспекту на честь Жукова - це частина плану Порошенка по утриманню Харкова під контролем України?
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Мляяя! Сл мудилло! А как ты определила, что Кернес "помогал"? По одному сюжету на пол минуты где сказал, что поддерживает президента, потому что реформа децентрализации положительно влияет на жизнь территориальных громад, и увеличила бюджет города почти в 2 раза? Что еще??? Был в городе хоть один рекламный щит, где он поддерживал словами, фотографиями, какими то пояснениями? Было выступление по телевизору? Хоть что то похожее на поддержку своей партии или Януковича в 2010 было? ПЗДЦ, Где вас размножают, клонируют моральных уродов?
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То есть, пороховату не удивляет факт того, что Кернес "по одному сюжету на пол минуты сказал, что поддерживает президента"? Нет, товарищ, не ври, пожалуйста, Кернес именно призывал голосовать за Порошенко!
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На, почитай, лжец пороховатый. И видео Кернеса есть с призывом голосовать за Порошенко. https://www.google.com/amp/s/gordonua.com/amp/ukr/news/politics/-kernes-zajaviv-shcho-na-prezidentskih-viborah-golosuvav-bi-za-poroshenka-612087.html
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Ты лишний раз подтвердил, что ты мудиллло в кубе! Для тебя, помоечник зубожилый, написано выше--Г.А.Кернес в ЕДИНСТВЕННОМ интервью говорил, на пол минуты, что поддерживает Порошенко, за его дела и помощь городу. ВСЕ! Больше ничего. Тем самым признал 1.что Президент много сделал для своей страны 2.Реформа децентрализации Порошенко-Яценюка-Гройсмана, это успешная реформа. Что тебе дураку непонятно, что еще надо разжевать, и чем мой комментарий не соответствует истине! ЗЕбилоиды конченные!
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Если бы я еще переживал, что обо мне тупая и лживая пороховата думает!... Да, "на пол минуты"!
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Недалекий ты человек. Таких примерно 73%
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Таких, как я, примерно 17%, я в первом туре голосовал за Тимошенко, а во вторгм туре вообще не голосовал.
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Може переіменувати в Владіміра Григоренко?
Бо вата при слові Петро, починає вищати...

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Новини мокшанського царьства.
22 января 2020
Россия догнала Конго в рейтинге демократии.
Путин задумался о строительстве Великой Русской стены. (Привіт В.Г. Сорокіну
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Там не зовсім буде стіна, будуть заглиблюватися. А в ями стіни підступні. Впасти туди можна легко, а от вилізти, майже не можливо.
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В.Г. Сорокин. «Сахарний Крємль. Харчєваніє».
Там всьо-всьо подробно.
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Ну, і де тут ті зебіли, які заперечують янукоовощний реванш?
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"Просто я живу на уліце Лєніна,
і мєня зарубаєт врємя от врємєні"
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Те,к то громче всех кричит о том, что какая разница, как улица называется, отчаянно борются за Жукова. Если "какая разница", почему Григоренко не устраивает?
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Может для одного кандидата меньше денег надо, чтоб переименовать?
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Харьков как Бывшая столица Украины и Харьковчанам Решать и За ними Стоит Слово. Если преобладает Ген Украинцев Характерників , Назвут , а если Нет , ТО могут назвать и Моторолой , какая Разница.
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Вот вы ржоте, а дупоголового гэпу уже не знаю, сколько лет невозможно сковырнуть с помощью училок в избир.комиссиях, которые хоть за гэпу, хоть за зелю, хоть за дьявола! Аби трошки грошей пыдкынули по бедности!
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Когда этот дИбилизм у нас уже закончится?!
Дайте улицам номера и все уже успокойтесь! Но нет, продолжается это бессмысленное меряние своими... героями.
У каждого свои герои. Зачем лишний раз стравливать народ на свары по этой ху...е? Или у нас уже решены все государственные и социальные проблемы, шо нам осталось токо рвать друг другу чубы за своих личных героев?
Читаю подобное и создаётся впечатление, шо мы на целый век опустились вниз...
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А як Ви гадаєте, яка вірогідність, що у 2024 будуть вибори Президента, за рівня демократії, як за Президента Порошенка у 2019?
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так до цифирок ж треба дорости свідомо!!? наразі, цифирки не приймає ні одна зі сторін. може і прийняли б, так про це мало хто говорить. а хто мав би про це говорити? ті, до кого є довіра. а до кого зараз є довіра? правильно, ні до кого. а мудрі люди в цій країні є??!?!?!? всім мудрим то до одного місця, бо вони давно вже за межами України???
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От рашкиных агентов везде проблемны- пора их отлавливать 😀😀😳, как делают успешные страны

Скандал на форуме в Давосе: в Швейцарии рассекретили российских шпионов
21 января 2020 | 15:55
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В швейцарском городе Давос сорвали российскую шпионскую спецоперацию, вероятно направленную против гендиректора фонда Hermitage Capital Билла Браудера.

Об этом сообщает Financial Times.

«Швейцарские службы безопасности предотвратили шпионскую операцию в России, вероятно направленную против меня», - сообщил Браудер в Twitter.

Швейцарское издание Tagesanzeiger в статье об этом инциденте пишет, что полиция кантона Граубюнден задержала двух предполагаемых российских шпионов в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

Позже в одном из интервью Браудер рассказал, что задержанными оказались два российских оперативника, которые изображали из себя сантехников. Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и покинули Швейцарию.

По словам Браудера, он не знает, почему именно на него готовили покушение, одновременно подчеркнув, что «россияне активно посягают на всех своих врагов во всех странах, у них - огромные ресурсы».

Инвестиционный фонд Hermitage Capital Management, соучредителем которого является Браудер, в период с 1995 по 2006 год был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, которые действовали на российском фондовом рынке.

С 2010 года Браудер возглавляет кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и по розыску убийц юриста фонда Сергея Магнитского, который обнаружил эту кражу.

В июле 2013 года в России финансиста заочно приговорили к 9 годам колонии общего режима.

За его деятельность против России Браудера называют «личным врагом Владимира Путина».
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Это мечта гэпы и допы. Но, скорее, у них остатки яиц отожмут, а не Харьков! Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 9326
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хрін рогатий рогатим, а не Харків ,Україна!!!
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понаподписуют че нить, там нас не спросят . народ возбухать начнет плешивый выручать придет лигитимных подписантов спасать от " горстки вриствубщиз радикалов" пидет. .. как то так вырисовывается . увы((
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А не Харьков ли несколько раз во ВМВ несколько раз переходил из рук в руки?
Если да, то история продолжается)
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Ну курва ніяк цей щур не може заспокоітись з цім Жуковим !?((
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*****... назвіть кладовище в Харкові іменем м'ясника Жукова... це буде абсолютно справедлива та історично достовірна згадка за усі діяння жлоба та марадера жюкова.....
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Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 3206

Какая разница - как называется улица...
Давайте дружить носами...
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Дурик, до этого было вот это. https://www.google.com/amp/s/gordonua.com/amp/ukr/news/politics/-kernes-zajaviv-shcho-na-prezidentskih-viborah-golosuvav-bi-za-poroshenka-612087.html
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Ага, заявив. А потім злітав в Ізраїль до дона Коло і проголосував за Зе. Аж дупу йому зализав, вітаючи з перемогою.
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Лишнехромосомное, засунь это туда, где совесть Кернеса и твои мозги.
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слухай , лишнехромосомное , а чому ти прикриваєшся білоруським прапорцем ?
Пиши під своїм "аквафрешем" ... чи соромишся ? Проспект Григоренка в Харкові знову спробують перейменувати на честь маршала Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 4206
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Перестаньте заниматься херней и переименовывать улицы и города из бендер в жуковых и обратно.
Пора называть улицы нейтрально:
- ул. памяти Теоремы Пифагора;
- ул. им. ПиЭрКрадрат;
- переулок котангенсный;
- площадь леммы Ферма;
- сквер им. 3/4 ПиЭр куб;
- бульвар им. Второго Закона Ньютона;
- поселок Потерянной Валентности;
- Синус-Косинусный Узвіз;

Иначе этого всего скоро не останется не только в головах детей, но даже в памяти населения, когда те, что еще учились, "пакращатся" окончательно.
🤣
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Вечные полезные и нейтральные политически ценности
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Когда уже этот подонок-колясочник угомонится?
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коли на схилу Шатилівській криниці гальма відмовлять зненацька!!!!
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Це попри рішення суду? Та тільки за заяву цього патріота совка треба гнати.
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У Гепы на Орде кубышка спрятана, ещё с 14, вот и старается, вернуть не может.
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Потрібно відмінити всі перейменовання зроблені за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
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Що, тут какаяразніца зовсім не катіт??? Какаяразніца, ліш би по рускі? Є різниця, і різниця дуже й дуже велика! І в цю різницю потрібно віслюка кожен день тикати його нахабною мордою.
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Ни вашим ни нашим, был проспект улицей Стадионной, опять надо назвать так.
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Гена тебе уже пора к Жукову, Кобзону, Задорнову, Захарченку.....
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Каждому желающему харьковчанину присвоить фамилию жуков..
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