 Проспект Григоренка в Харкові знову спробують перейменувати на честь маршала Жукова, - Кернес

Про це розпорядився міський голова Харкова Геннадій Кернес. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Відділу з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Харківської міської ради ... спільно з Юридичним департаментом Харківської міської ради ... підготувати проєкт рішення Харківської міської ради щодо розгляду подання до Харківської міської ради та зміни назви (перейменування) об'єкта топоніміки проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова в Харкові", - свідчить текст розпорядження.
Також Кернес доручив підготувати розрахунки і кошторис витрат, пов'язаних зі зміною назви проспекту.
Нагадаємо, у вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.
2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.
Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.
Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.
мальчикснайпер?
Практически ежедневно проезжаю "место трагедии", где в 12 дня городская галава вместо работы пробегивалась с табуном охранников и теми двумя однояйцевыми... и шо? Где там было сниперу бедному спрятаться? Слева лес, справа шумная дорога, между лесом и дорогой травка метров 10 шириной - мечта снайпера, особенно после выстрела, для эвакуации... лавры кушнаря лысину душат...хотел стать мучеником...
Бо вата при слові Петро, починає вищати...
22 января 2020
Россия догнала Конго в рейтинге демократии.
Путин задумался о строительстве Великой Русской стены. (Привіт В.Г. Сорокіну
Там всьо-всьо подробно.
і мєня зарубаєт врємя от врємєні"
Дайте улицам номера и все уже успокойтесь! Но нет, продолжается это бессмысленное меряние своими... героями.
У каждого свои герои. Зачем лишний раз стравливать народ на свары по этой ху...е? Или у нас уже решены все государственные и социальные проблемы, шо нам осталось токо рвать друг другу чубы за своих личных героев?
Читаю подобное и создаётся впечатление, шо мы на целый век опустились вниз...
Скандал на форуме в Давосе: в Швейцарии рассекретили российских шпионов
21 января 2020 | 15:55
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В швейцарском городе Давос сорвали российскую шпионскую спецоперацию, вероятно направленную против гендиректора фонда Hermitage Capital Билла Браудера.
Об этом сообщает Financial Times.
«Швейцарские службы безопасности предотвратили шпионскую операцию в России, вероятно направленную против меня», - сообщил Браудер в Twitter.
Швейцарское издание Tagesanzeiger в статье об этом инциденте пишет, что полиция кантона Граубюнден задержала двух предполагаемых российских шпионов в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.
Позже в одном из интервью Браудер рассказал, что задержанными оказались два российских оперативника, которые изображали из себя сантехников. Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и покинули Швейцарию.
По словам Браудера, он не знает, почему именно на него готовили покушение, одновременно подчеркнув, что «россияне активно посягают на всех своих врагов во всех странах, у них - огромные ресурсы».
Инвестиционный фонд Hermitage Capital Management, соучредителем которого является Браудер, в период с 1995 по 2006 год был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, которые действовали на российском фондовом рынке.
С 2010 года Браудер возглавляет кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и по розыску убийц юриста фонда Сергея Магнитского, который обнаружил эту кражу.
В июле 2013 года в России финансиста заочно приговорили к 9 годам колонии общего режима.
За его деятельность против России Браудера называют «личным врагом Владимира Путина».
Если да, то история продолжается)
Какая разница - как называется улица...
Давайте дружить носами...
Пиши під своїм "аквафрешем" ... чи соромишся ?
Пора называть улицы нейтрально:
- ул. памяти Теоремы Пифагора;
- ул. им. ПиЭрКрадрат;
- переулок котангенсный;
- площадь леммы Ферма;
- сквер им. 3/4 ПиЭр куб;
- бульвар им. Второго Закона Ньютона;
- поселок Потерянной Валентности;
- Синус-Косинусный Узвіз;
Иначе этого всего скоро не останется не только в головах детей, но даже в памяти населения, когда те, что еще учились, "пакращатся" окончательно.
🤣