 Проспект Григоренка в Харкові знову спробують перейменувати на честь маршала Жукова, - Кернес

Про це розпорядився міський голова Харкова Геннадій Кернес. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Відділу з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Харківської міської ради ... спільно з Юридичним департаментом Харківської міської ради ... підготувати проєкт рішення Харківської міської ради щодо розгляду подання до Харківської міської ради та зміни назви (перейменування) об'єкта топоніміки проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова в Харкові", - свідчить текст розпорядження.

Також Кернес доручив підготувати розрахунки і кошторис витрат, пов'язаних зі зміною назви проспекту.

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Нагадаємо, у вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.