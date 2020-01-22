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Все про:Кабмін (3243) призначення (489) українська мова (332) мова (396)

 Кабмін призначив членів Нацкомісії зі стандартів державної мови

Кабінет Міністрів України призначив 5 членів Національної комісії зі стандартів державної мови.

Про це йдеться в розпорядженнях Кабміну №16-20.

До складу Нацкомісії увійшли: Орися Демська - доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Києво-Могилянської академії; Юлія Чернобров - кандидат філологічних наук, м.н.с. Інституту української мови; Наталія Мазур - кандидат філологічних наук; Данута Мазурик - кандидат філологічних наук, доцент Львівського національного університету ім. Франка; Людмила Кравченко - кандидат філологічних наук, доцент Київського національного університету ім. Шевченка.

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Термін повноважень членів комісії - шість років.

Комісія перевірятиме рівень володіння українською мовою для отримання громадянства, а також зайняття державних посад.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171264
 
   
 Топ коментарі
 
Зелю проверьте для начала. А то как продавец в магазине- так надо знать, а как прип*здент- то и суржика криворожского хватает. Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка - Цензор.НЕТ 9080
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Комиссия будет проверять уровень владения украинским языком для получения гражданства, а также занятия государственных должностей.

Прекрасно! Начните проверку с Президента, АП, всех министров, а также депутатов)
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Красавы,зарплата 15 тыщ,премия 115 тыщ,профнавык - определять правильно ли подозреваемый выговаривает слово паляныця.
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Красавы,зарплата 15 тыщ,премия 115 тыщ,профнавык - определять правильно ли подозреваемый выговаривает слово паляныця.
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Зелю проверьте для начала. А то как продавец в магазине- так надо знать, а как прип*здент- то и суржика криворожского хватает.
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Комиссия будет проверять уровень владения украинским языком для получения гражданства, а также занятия государственных должностей.

Прекрасно! Начните проверку с Президента, АП, всех министров, а также депутатов)
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Я собі уявляю цих зелохів, які пройшли тест на вірність бубачькє! І до чого тут взагалі якісь стандарти?! Стандарти на вірність *уйлу?!
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тест на бубочку вони же давно у кварталі пройшли.
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В Добрый путь, а Если Баканов Позвонит , - Имейте Совесть.
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Думаю, именно в могилянской эпидемии родили такие козырные слова, как льотовище, гвинтокрил, світлина, свята с ударением на последнее слоге.
Академик Билецкий вращается в гробу, как пропеллер.
Пысы
Среди дикторов новостей литературным языком владеют только на прямом и зике.
Не путать с разными мыколами вересням, именно дикторы новостей, типо Бырзула..
От остальных уши вянут.
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Срав я на всі стандарти, як умію так і граю! Кабмін призначив членів Нацкомісії зі стандартів державної мови - Цензор.НЕТ 991
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