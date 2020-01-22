 Кабмін призначив членів Нацкомісії зі стандартів державної мови

Про це йдеться в розпорядженнях Кабміну №16-20.

До складу Нацкомісії увійшли: Орися Демська - доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Києво-Могилянської академії; Юлія Чернобров - кандидат філологічних наук, м.н.с. Інституту української мови; Наталія Мазур - кандидат філологічних наук; Данута Мазурик - кандидат філологічних наук, доцент Львівського національного університету ім. Франка; Людмила Кравченко - кандидат філологічних наук, доцент Київського національного університету ім. Шевченка.

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Термін повноважень членів комісії - шість років.

Комісія перевірятиме рівень володіння українською мовою для отримання громадянства, а також зайняття державних посад.