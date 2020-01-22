EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  3570  17
Все про:внз (290) Міносвіти (547) вища освіта (49) Стадний Єгор (1)

 Міносвіти встановлюватиме мінімальну ціну на навчання за контрактом у вишах, - заступник міністра Стадний

Міністерство освіти запроваджує індикативну собівартість навчання, що означає встановлення мінімальної ціни на навчання за контрактом у вишах на певних спеціальностях з літа 2020 року.

Про це в інтерв'ю УП. Життя повідомив заступник міністра освіти Єгор Стадний, передає Цензор.НЕТ.

Встановлення фіксованої ціни допоможе запобігти демпінгу, пояснюють у міністерстві: коли університети ставлять ціну, значно меншу за собівартість підготовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін змінив підхід до фінансування університетів: ВНЗ отримуватимуть кошти не за кількість студентів, а за результати роботи

"Держава встановлюватиме мінімальну ціну на контракт на певні спеціальності, і ми почнемо це робити вже з літа 2020 року. Є багато ефектів цього нововведення. Ми зупиняємо згубний демпінг, коли університети на кожній вступній кампанії намагаються підгледіти у конкурента і спустити ціну нижче. Вони давно ставлять ціну, яка є значно меншою за собівартість підготовки. Якщо спитати будь-який бізнес, чи він може продавати продукцію нижче собівартості, вам одноголосно скажуть, що це смерть бізнесу. Університети це розуміють, але мають подушку у вигляді держфінансування. Тому є явище дотації навчання контрактників за рахунок бюджетних грошей", - пояснив Стадний.

"Через демпінг на ціни на контракт людей привчили до такого сприйняття вищої освіти як чогось недорогого. Ми радше купимо євробляху за 100 тисяч гривень, ніж оплатимо 4 роки навчання на бакалавраті за ці самі гроші. Треба закінчувати з таким підходом, тому що це питання якості навчання, зарплат викладачів і забезпеченості університетів", - сказав Стадний.

"Університети, які зараз ставлять ціну на контракт 12-13 тисяч на популярні спеціальності – я ж розумію, що деякі з них не чисті на руку і "добирають" на сесіях. Тобто зарплату офіційну викладачу високу дати не можемо, бо контракти низькі, а на сесіях – вольниця, знімайте урожай. Сподіваюся, це не поширене явище, характерне для малої кількості закладів. А хіба хтось захоче в умовах високої ціни на контрактне навчання платити ще й хабарі на сесії?" - резюмував заступник міністра.

Також читайте: Рада ухвалила закон, що реформує систему вищої освіти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171260
 
 
 Топ коментарі
 
Страна должна быть тупой, дибильной как Кабмин и руководители мин образования, тётка без высшего с ошибками 17 на пост в фейсбуке. 36 ей мало.....охренели слуги Внешнего управления.
 показати весь коментар
 
ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!

А по факту если есть деньги платить за образование то лучше заплатить за курсы языка за оформление документов и пойти поступить в Европе на какой то из бесплатных факультетов!!
 показати весь коментар
 
Може краще встановити максимальну?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Побольше совка и будет у нас наука круче чем всех. Может даже Зимбабве догоним.
 показати весь коментар
 
 
Страна должна быть тупой, дибильной как Кабмин и руководители мин образования, тётка без высшего с ошибками 17 на пост в фейсбуке. 36 ей мало.....охренели слуги Внешнего управления.
 показати весь коментар
 
 
ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!

А по факту если есть деньги платить за образование то лучше заплатить за курсы языка за оформление документов и пойти поступить в Европе на какой то из бесплатных факультетов!!
 показати весь коментар
 
 
Открытие министерки Новосад Минобразования будет устанавливать минимальную цену на обучение по контракту в вузах, - замминистра Стадный - Цензор.НЕТ 5542

Министр образования и науки Украины Анна Новосад намерена провести аналитическое исследование с целью выяснить, почему школьники часто прогуливают уроки. Об этом она заявила в интервью «Интерфакс-Украина». И добавила, что обнаруженные проблемы с дисциплиной считает «нашим» (видимо, министерства) открытием.
Чиновница заявила, что пропуски уроков «фактически влекут за собой снижение результатов успеваемости на 20%». По словам Новосад, уже есть партнер, согласившийся проводить дополнительные исследования.http://uc.kr.ua/2020/01/21/otkrytye-mynysterky-novosad/
 показати весь коментар
 
а думаєте Новосад легко на оті нещасні кілька десяточків тисяч дитинку утримувати?
 показати весь коментар
 
 
У неї немає дитинки. Якби була, то їй би не вистачило на життя. Але навіщо вона зараз це питання підняла?
 показати весь коментар
 
 
Вот он сейчас факты говорит,или какие то собственные размышления изрекает с видом истины?Где они ,эти бесстрашные и недоученные,берутся?
 показати весь коментар
 
 
Бизнес может временно работать ниже себестоимости, особенно сезонный, вне сезона цены снижаются за для возможности оплачивать налоги, з. п., коммунальные... А в сезон отбивают убытки. С образованием в вузах все проще, преподаватели практикуют дополнительные курсы, поэтому взятки это уже прошлый век... вот только деньги за курсы идут мимо вузов, но регулирование стоимости на это никак не повлияет.
 показати весь коментар
 
Стадник ездит на евробляхе за 100 тысяч.грн? Которые сэкономил на обучение в бакалаврате?
 показати весь коментар
 
Господи, дякую тобі, що дитина моя у Чехії вчиться, бо таке лайно, як наш виш ще й за регульованою ціною - це торба!
 показати весь коментар
 
 
Ну что можно сказать? Минобразования тупые козлы. Людям есть нечего. зарплата 4-5 тыс. За какие такие шиши они будут учить своих детей, если вы поднимите оплату? А да, вам же г-нДонам и 39 тыс. грн. не хватает, чтобы родить. Не то, что вырастить и выучить. Легче в Польшу или Чехию уехать и получить диплом еврообразца. чем с вами, мудаками связываться.
 показати весь коментар
 
 
Враньё, что денег нет. Денег тьма просто выводят всякими способами... а преподавателям, если 7-10я часть от этих денег дойдёт, то хорошо.
А должна уходить минимум половина денег чистыми на руки.
 показати весь коментар
 
Ну... точно должно быть больше 36 тыс., а то некоторым курвам не хватает.
 показати весь коментар
 
 
Казав замміністра, що мінімально рік навчання буле коштувати від $1000. Значить діти ломонуться вчитися в Польщу і Прибалтику. А ті, хто залишаться - будуть класти на навчання великий болт, бо викладачі, щоб не втратити контингент, їм каву в общагу носитимуть і попільнички на парах мінятимуть!
 показати весь коментар
 
А чи треба тоді такі викладачі і міністерства з їх апаратами?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору