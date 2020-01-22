 Міносвіти встановлюватиме мінімальну ціну на навчання за контрактом у вишах, - заступник міністра Стадний

Про це в інтерв'ю УП. Життя повідомив заступник міністра освіти Єгор Стадний, передає Цензор.НЕТ.

Встановлення фіксованої ціни допоможе запобігти демпінгу, пояснюють у міністерстві: коли університети ставлять ціну, значно меншу за собівартість підготовки.

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"Держава встановлюватиме мінімальну ціну на контракт на певні спеціальності, і ми почнемо це робити вже з літа 2020 року. Є багато ефектів цього нововведення. Ми зупиняємо згубний демпінг, коли університети на кожній вступній кампанії намагаються підгледіти у конкурента і спустити ціну нижче. Вони давно ставлять ціну, яка є значно меншою за собівартість підготовки. Якщо спитати будь-який бізнес, чи він може продавати продукцію нижче собівартості, вам одноголосно скажуть, що це смерть бізнесу. Університети це розуміють, але мають подушку у вигляді держфінансування. Тому є явище дотації навчання контрактників за рахунок бюджетних грошей", - пояснив Стадний.

"Через демпінг на ціни на контракт людей привчили до такого сприйняття вищої освіти як чогось недорогого. Ми радше купимо євробляху за 100 тисяч гривень, ніж оплатимо 4 роки навчання на бакалавраті за ці самі гроші. Треба закінчувати з таким підходом, тому що це питання якості навчання, зарплат викладачів і забезпеченості університетів", - сказав Стадний.

"Університети, які зараз ставлять ціну на контракт 12-13 тисяч на популярні спеціальності – я ж розумію, що деякі з них не чисті на руку і "добирають" на сесіях. Тобто зарплату офіційну викладачу високу дати не можемо, бо контракти низькі, а на сесіях – вольниця, знімайте урожай. Сподіваюся, це не поширене явище, характерне для малої кількості закладів. А хіба хтось захоче в умовах високої ціни на контрактне навчання платити ще й хабарі на сесії?" - резюмував заступник міністра.

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