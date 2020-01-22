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Все про:діти (1797) Одеса (2284) Правоохоронні органи (673) штурм (37)

 Спецпризначенці в центрі Одеси взяли штурмом квартиру, в якій забарикадувалися п'яні батьки з маленькими дітьми

Потрібно було терміново вилучити із сім'ї дівчаток віком 1,5 та 4,5 року, їхньому життю загрожувала небезпека.

Штурм відбувся минулої ночі. Про це повідомили в службі у справах дітей Одеської міської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Причиною штурму стало те, що малолітні діти перебували в небезпеці і їх необхідно було терміново вилучити із сім'ї.

Як повідомила в. о. начальника зазначеної служби Юлія Нікандрова, те, що сталося вчора, було рятувальною операцією.

"Співробітники територіального відділу служби у справах дітей Одеської міськради виїхали на адресу соціально неблагополучної сім'ї для негайного вилучення двох дітей через загрозу їхнім життям і здоров'ю. Дві дівчинки віком 1,5 і 4,5 року", - повідомила Нікандрова.

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Як зазначається, мати дітей та її чоловік перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Сім'я перебуває на обліку служби як така, що потрапила в складні життєві обставини. Діти були в лахмітті, голодні, а в квартирі - антисанітарія.

За словами Нікандрової, зазвичай у роботі оперативних груп беруть участь служба у справах дітей, поліція, медики та центр соцслужб (колегія фахівців).

"Сьогодні ж приєдналися ТОР (спецпідрозділ поліції тактико-оперативного реагування), спецпідрозділ поліції "Поліна" (займається домашнім насильством), співробітники ДСНС. Без них врятувати дітей було б вкрай складно, оскільки батьки забарикадувалися в квартирі та прохання відчинити двері повністю проігнорували", - повідомила Нікандрова.

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Нині дітей уже передали до відповідного дитячого закладу.

Волонтери допомогли оперативно забезпечити дівчаток одягом, харчуванням і предметами особистої гігієни.

"Те, у що одягнені діти, одягом не назвеш", - акцентувала керівник служби.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі Дніпропетровської області мати закрила трьох малолітніх дітей в квартирі і зникла.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171254
 
   
 Топ коментарі
 
Семья состоит на учете службы, как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Дети были в обносках.

==
Взоржал..
Да у нас все в сложніх обстоятельствах, на районе все в обносках из сєконда ходють..- тихо ответили жители..
- пора на учьот брать всьо население..- ответил полисмен.
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Кому? Алкашам?? Которые пропивают детские деньги?
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Секондхенд теж можуть розпродати. І взагалі, для дітей батьки алкоголіки небезпечні
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Почему этой человекообразной трубы в принудительном порядке не перевязали??!!
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дельное предложение. я бы тех, кто голосовал 73% кастрировал, и может лет через 25-30 что то изменится, будут голосовать не #опой а головой.
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внеси законопроект. он педофилам реєстр устроили. о химической кастрации думают. єтих тоже можно прировнять.
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а допомогти сім'ї шоп дітей без батьків не залишати?
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Кому? Алкашам?? Которые пропивают детские деньги?
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на складах кучі секондхенду - дайте дітям взуття, одяг - це не гроші, їх не проп'єш.
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Секондхенд теж можуть розпродати. І взагалі, для дітей батьки алкоголіки небезпечні
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Да ты шо, "їх не проп'єш"? Спецпризначенці в центрі Одеси взяли штурмом квартиру, в якій забарикадувалися п'яні батьки з маленькими дітьми - Цензор.НЕТ 8447. А в том же секондхенде эти шмотки за полцены назад не возьмут?
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Ты "бестолковый"? Пропивается ВСЁ!!! Даже сами дети!.... Как их "девственность", сексуальная свобода, так и здоровье с жизнью...Поинтересуйся у полицаев, они тебе расскажут..
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а кому потрібні батьки-алконавти?Коли в сім'ї вмирає наркозалежний паразит усі видихають з полегшенням.
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в повідомлені про наркозалежність не говорять, тільки шо в состоянії оп'янєнія
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Семья состоит на учете службы, как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Дети были в обносках.

==
Взоржал..
Да у нас все в сложніх обстоятельствах, на районе все в обносках из сєконда ходють..- тихо ответили жители..
- пора на учьот брать всьо население..- ответил полисмен.
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на каникулах в деревнях по путевке ол-инклюзив все в стареньком
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Дети убили трех спецназовцев из водяных пистолетов,а родители их забросали гранатами из пустых водочных бутылок.
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Маргинализация населения идет полным ходом
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уже закончилась и началась вторая фаза - из маргиналов в дауні.
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Вполне может быть. Квартиру, с прописанными детьми отобрать не могут. А без детей - быстро отберут.
Страна-ужас...
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Акциз на водку и сигареты все время поднимается, тарифы на услуги ЖКХ тоже, бедные дети, не до них "родителям".
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Ось вона справжня сім'я з цінностями,не те що Гейропа.
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