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 Чи дозволяти в'їзд в Україну Сєрову, який виступав в окупованому Криму, вирішать на кордоні, - Держприкордонслужба

Рішення про в'їзд на територію України російського артиста Олександра Сєрова, який виступав в окупованому Криму, буде ухвалюватися під час перетину ним державного кордону України.

Про це 22 січня Крим.Реалії повідомив керівник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України (ДПСУ) Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми постійно намагаємося відстежувати людей, які незаконно відвідували окуповані території. Під час появи цих людей безпосередньо на кордоні, звичайно це може бути довіреність від інших правоохоронних органів про заборону в'їзду в Україну або ж ми ставимо їх на додаткове вивчення, проводиться перевірка і вивчаються всі обставини і фактори. Якщо підтвердження є, то ми їм забороняємо в'їзд в Україну на 3 роки", - зазначив Демченко.

За його словами, щодо Олександра Сєрова у Держприкордонслужби вже є попередня інформація про те, що "він міг відвідувати окуповані території і, що це буде перевірено безпосередньо при перетині ним кордону".

Читайте також: "Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров, який виступав в окупованому Криму, попросить Раду пустити його в Україну

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що їхнє відомство направило інформацію про Сєрова в ДПСУ "для прийняття прикордонниками відповідного рішення".

У Києві в Національному палаці мистецтв "Україна" анонсують концерт російського співака Олександра Сєрова, який виступав у Криму в 2017 році.

Раніше 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171253
 
 
 Топ коментарі
 
Какая сволочь звала его во дворец "Украина"? Кто там руководит? Ватник очередной?
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погранцы, помните - мама Рима очень просили...
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Дохтору албану можна, а сєрову неможна? Зєлєнське разрєшіт цю проблєму.
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Какая сволочь звала его во дворец "Украина"? Кто там руководит? Ватник очередной?
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Я бы его пустил, но дырку в подбородке рассверлил аж до затылка.
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кому оно вообще тут надо, нафталином пересыпаное, типа певец???
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А провокация?! А скандал на весь мир?!
Сажать надо тех кто организовывает такие провокации.
Серов- никому уже ненужный певун, с тремя песнями. Кто-то же его сюда пригласил, организовал концерты ?
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Я, вот, тоже не понимаю, неужели своих алкашей мало?
Чи дозволяти в'їзд в Україну Сєрову, який виступав в окупованому Криму, вирішать на кордоні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5261
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Я бы на месте погранцов вообще дубинку ему в задницу оформил, причем несколько раз
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А просто отказать во вьезде слабо?
Нужно обязательно еще дубинку в жопу засунуть?

Фу....
откуда вы такие беретесь....
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Дохтору албану можна, а сєрову неможна? Зєлєнське разрєшіт цю проблєму.
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Но не уточнили, на каком пункте пропуска это обойдется Серову дешевле.
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прессу пригласить и пусть публично признает что крым это Украина
если признает пускай заезжает и думает что потом в мордоре будет говорить по возвращению
если не признает
пускай едет нахер
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...тільки хвіст не такий))))))
(моя бабуня так казали!!!)
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Тут складне питання. Якщо коренеплід - то хрон. Якщо метафізичний коренеплід, що все знає - то хрін. Якщо п'яниця - хрон. Але п'яниця азірівкою - знову ж таки хрін
Також іноді через хрін відклеюється "підлога країни":

Чи дозволяти в'їзд в Україну Сєрову, який виступав в окупованому Криму, вирішать на кордоні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4678
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ага, мог... Значіт - проклятая нєопрєдєльонность - трактуйєца в пользу обвіняйємого. Міласті просім!
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Невже нас знову чекає 2014?
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/1551364418465703/
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Ізвінітє, а у вас случайно білєтіка на Сєрова не найдьоцца..?
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это же дружбан-ахметова-ведь именно он-поет гимн ф.к.-"шахтер"-автор другой "дружбан"-игорь крутой
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А почему организаторов концерта не привлекут к ответственности?
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Попробуйте пустить уроды. Ростов ждет!
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Странный подход по отношению к закону. Он либо распространяется на всех, либо ни на кого. Какое основание пропускать одних , но при этом запрещать другим.
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А коли воно їхало в Крим через московію, то не думало? Все воно думало і домомагало морально вбивати наших бійців, їхало і виступало перед зрадниками. Поліцай сьогодення. Назад його, до мокші в болота. Воно забралося на цвинтар, до мами. А знаєш скільки захоронено і бійців і мам від агресора твого работоргівця душами? І твоя в тому вина також.
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Кому нужен... Данецкие при шапошнике Киев оккупировали.
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Беззубый коммент погранслужбы. И Гитлянская в том же ряду.
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"что это будет проверено непосредственно при пересечении им границы" - вот эта фраза - уловка, чтобы пропустить. Проверить раньше разве нельзя? Или уже договорились, что на закон можно насрать?
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Нахрена этот старый вол нужен в Украине? И чего они все прут сюда? Или эта задача поставлена ****** - постоянно проверять нас на вшивость? Чи дозволяти в'їзд в Україну Сєрову, який виступав в окупованому Криму, вирішать на кордоні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5676
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Россия заняла 134-е место в обновленной версии «Индекса демократии» (Democracy Index 2019), составляемого экспертами британской компании Economist Intelligence Unit. В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство - 131-е).
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Тому, хто запросив - 10 років строгого режиму, тим, хто підписав дозвіл - по 15, музиканту-алканавту - штамп в паспорт "Персона нон грата" на 10 років. І, думаю, жодна ватоголова алкашня більше не захоче виступати ні в Криму, ні в Україні.
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То есть не уверены, даст ли взятку или нет?
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