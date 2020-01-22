 Зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не заплановано, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Офісу президента України.
"Президент України відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль. У рамках візиту заплановано участь Володимира Зеленського у заходах п'ятого Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, а також зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, спікером Кнесету Йоелем Едельштейном і представниками ділових кіл Ізраїлю", - повідомили у пресслужбі Офісу президента України.
Зустріч із президентом Росії, який також візьме участь у форумі пам'яті Голокосту, поки що не заплановано.
"Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, президент України планує обговорювати лише питання подальшого звільнення утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що Зеленський і Путін завтра зустрінуться в Ізраїлі.
ах да, им можно, ведь их страны не воюют с рашей
рыдают фсе!
Владимир Александрович в стену плача уже засовывал?
... записку
Раньше прятались за женщин и детей, теперь прячутся за пленными.
І ***** б киздець!
😇
на очереди за 5 крымских татар дать воду в Крым...
https://censor.net.ua/news/3171215/kreml_napolnyaet_lyudmi_novyyi_obmennyyi_fond_na_territorii_ordlo_vostoksos
чтобы не видеть *****
Только наш Фуйло на полусогнутых мчится с отчетом
в прошлый раз освободили 5 или 15 солдат на таксистов и бл..ей