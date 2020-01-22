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Все про:Зеленський (4209) Ізраїль (350) Путін (5074) Офіс Президента (219)

 Зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не заплановано, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами, - ОП

У президента України Володимира Зеленського в рамках робочого візиту до Ізраїлю 23-24 січня поки не запланована зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, якщо спілкування на полях Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту відбудеться, то тільки для обговорення питань подальшого звільнення утримуваних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Офісу президента України.

"Президент України відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль. У рамках візиту заплановано участь Володимира Зеленського у заходах п'ятого Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, а також зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, спікером Кнесету Йоелем Едельштейном і представниками ділових кіл Ізраїлю", - повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Зустріч із президентом Росії, який також візьме участь у форумі пам'яті Голокосту, поки що не заплановано.

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"Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, президент України планує обговорювати лише питання подальшого звільнення утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що Зеленський і Путін завтра зустрінуться в Ізраїлі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171251
 
 
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Не задолбались вы врать, зеплесень? Он же туда и едет только для того чтоб лишний раз кумира своего увидеть и при случае еще сдать того что до него 5лет нарабатывалось....
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Президенты Польши и Литвы не поехали в Израиль из-за Путина

ах да, им можно, ведь их страны не воюют с рашей
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А Кантора Президента таки читає ЦН що тут пишуть. Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, - ОП - Цензор.НЕТ 3447
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на кого эта лапша расчитана,на совсем уж имбицилов?Оман-2
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никто не в курсе
Владимир Александрович в стену плача уже засовывал?
... записку
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Нашли новое прикрытие.
Раньше прятались за женщин и детей, теперь прячутся за пленными.
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встречи готовятся и не происходят случайно,питары
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Венедіктов - це шавка, яка знає все в кремлі і тому заява ОП виглядає якось неоковирно.
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нє користі раді, а только во ісполнєнія волі пославшей мя жени
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Знову? Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, - ОП - Цензор.НЕТ 3205 А чим же він у Парижах займався? " Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский" Ця відмазка більше не працює
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а под что еще сливать Украину...?
на очереди за 5 крымских татар дать воду в Крым...
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Останнім часом.ОП самий брехливіший орган !!!
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два паралельных отрезка не пересекаются,в нашем случае два коротких об....зка обязательно пересекутся
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Так уже ж обменяли "всех на всех".. Правда у Путина еще в обменном фонде 3,8 миллиона в ОРДЛО,1,5 миллиона в Крыму, 2,5 миллиона "в гостях"," на заработках" и "по делам" Неиссякаемый запас.. Но то такЭ.
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В День Соборности клоун уехал в Израиль. Это все что нужно знать о зебиле
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ни поляки ни литовцы не летят в Израиль
чтобы не видеть *****
Только наш Фуйло на полусогнутых мчится с отчетом
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То есть они не отрицают,а готовят отмазку,мол он же для Украины старается
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и чего он там хочет приобрести?)..выступить то все равно не дадут, а "по ушам надавать" могут, а за что-найдут....
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какие пленные ?

в прошлый раз освободили 5 или 15 солдат на таксистов и бл..ей
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Офіс Президента настільки брехливий що всім розумним людям давно ясно,що тільки ради цієї зустрічі ЗЕ туди і їде
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такой вброс может бьіть принуждением к встрече.
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Отмазка на все случаи жизни. Не удивлюсь, если Приставка ермачная скажет, что Зеля и в Оман летал по поводу обмена пленными.
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так понимаю бубочка полетел кашерной еды вкусить Зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не заплановано, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами, - ОП - Цензор.НЕТ 9210
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