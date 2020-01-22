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Все про:Ізраїль (350) Освенцим (5) Польща (2063) Путін (5189) Голокост (68) Дуда (205)

 Президент Польщі Дуда через Путіна не поїхав на урочистості з нагоди річниці визволення Аушвіца

Польського лідера обурило, що організатори заходу надали слово Путіну, а не йому. Він назвав це "фальсифікацією історії".

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився їхати на церемонію 23 січня в меморіальному комплексі Яд Вашем у Єрусалимі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки".

"Я не розумію, чому в такому місці, з такої нагоди і в таку велику річницю там мають виступити президенти Німеччини, Росії, Франції, представники Великої Британії та США, а не міг би висловитися президент Польщі, особливо в нинішній ситуації, коли з боку Росії, особливо з вуст президента Росії Володимира Путіна, на адресу Польщі лунають звинувачення, які повністю суперечать історичній правді і прагнуть принизити нас як суспільство і фальсифікувати історію", - сказав польський лідер.

Відсутність польського голосу на конференції Анджей Дуда назвав "фальсифікацією історії".

Також читайте: Президент Литви Науседа відмовився їхати в Ізраїль на церемонію пам'яті жертв Аушвіца

Дуда також висловив стурбованість останніми звинуваченнями президента Росії Володимира Путіна, що Польща є співучасницею початку Другої світової війни, твердженням, що викликало обурення в Польщі і відгукнулося протестами з різних країн, включно з послами Німеччини, Великої Британії, США та Ізраїлю, а також польськими посадовими особами і єврейською громадою Польщі.

Таким чином, Польщу на форумі в Єрусалимі представлятиме посол цієї країни в Ізраїлі.

Міжнародний форум пам'яті жертв Голокосту, присвячений 75-й річниці визволення концтабору Освенцим, стане одним з найбільших заходів за участю світових лідерів в історії Ізраїлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі створюють кризовий штаб для реагування на псевдоісторичні заяви Путіна

На нього зберуться понад 60 делегацій з різних країн, у складі яких, за даними ізраїльських ЗМІ, 45 глав держав і урядів, спікерів парламентів, а також королівських осіб. Очікується приїзд президента України Володимира Зеленського, лідера Франції Емманюеля Макрона, а також президентів Німеччини, Італії, Угорщини, Фінляндії, Австрії, Чехії та інших країн, королів Іспанії та Нідерландів та ін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171250
 
   
 Топ коментарі
 
зато шльондра "какая разнiца" поперлась падла
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зато шльондра "какая разнiца" поперлась падла
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Чого туди їхати, невже Аушвіц був у Єрусалимі? Чи він туди переселився, а ми не знали?
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а наш спеціально туди їде щоб зустрітися з ************** Путлером..різниця інколи все таки є
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Нєа, він не поїхав, бо замість нього слово дали х@йлу!
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Начинается формирование состава "почетных гостей" на путинский парад в мае. ( лидеры стран уже сейчас начинают определяться)
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Ось це і є зелена МОЛЬ!!! А з молью що треба робити всі напевно здогадуються.........!!!
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А чому Зеленський поїхав в Ізраель, коли йому там н дали слова і чому Ізраель ще не визнав голодомор в Україні геноцидом укранського народу???!!!
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Оце людина гонорова! Не те що наше чмо 42-х років.
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Польского лидера возмутило, что организаторы мероприятия предоставили слово Путину, а не ему. Он назвал это "фальсификацией истории".

Президент Польщі Дуда через Путіна не поїхав на урочистості з нагоди річниці визволення Аушвіца - Цензор.НЕТ 5053
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А наш ПОЗОРНИК ОМАНСКИЙ приползет на коленях ...лизать дупу деду ХУ!
ВО ИМЯ МИРА ВА ВСЕМ МИРЕ!))))
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хорошо что до этого сидели 5 лет с головой в кустах
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До этого 5 лет адекватно отвечали агрессору. И на фронте и на дипломатическом фронте.
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сдали Дебальцево, ДАП, нет ответа за обстрел Мариуполя, каждый день потери, пленные, торговля с агрессором. Норм так ответочка
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Зато Нелох Оманський поскакав перед паротягом щоб з кумиром зустрітися.
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Зря евреи его пригласили...
Одно из двух...
Сползет к чертям СТЕНА ПЛАЧУ
или полыхнет благодатным огнем ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ....

Бог шельму метит!)))
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Делаем ставки господа...
Еще не один визит этого ЧЕПУШЫЛЫ не заканчивался без бедствий для принимающей стороны...))))
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"Торжества по случаю...…."(С) Ще один захід на кшталт "пабедобессия"! І якщо в Росії штурмують картонний Рейхстаг, то може і евреям треба зробити картонні крематорії та спалити що-небудь?
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Нашим малороссам нужно поучиться у поляков патриотизму. А то "какаяразница-какаяразница", так и сидим в жопе 500 лет.
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Попри всі критики, наш їде. То треба скинутися на сухарі.
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Дуде - респектище! Достаточно было высера *****, чтобы принять правильное решение. А тут оккупировали территории, каждый день смерти - а Ишак Оманский лезет целоваться с убийцей и агрессором!
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Поїхав з ****** зутрітись. Плєних він буде міняти. Цікаво на кого?????? Наш президент вже всіх козирних віддав, тепер хіба що на Коломойського міняти!!!
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