 У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив на брифінгу, що зараз у законодавстві не визначені базові поняття, такі як закон і нормативно-правовий акт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це законодавча азбука. Це те, з чого має починатися все. У нас немає розуміння, що таке закон, що таке нормативно-правовий акт, яка ієрархія нормативно-правових актів, що чому мало би підпорядковуватися", - сказав він.

За словами політика, зараз триває робота разом з Мін'юстом над так званим "законом про закони", який має розв’язати цю проблему.

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