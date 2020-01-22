 У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив на брифінгу, що зараз у законодавстві не визначені базові поняття, такі як закон і нормативно-правовий акт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Це законодавча азбука. Це те, з чого має починатися все. У нас немає розуміння, що таке закон, що таке нормативно-правовий акт, яка ієрархія нормативно-правових актів, що чому мало би підпорядковуватися", - сказав він.
За словами політика, зараз триває робота разом з Мін'юстом над так званим "законом про закони", який має розв’язати цю проблему.
це ж просто якась нісенітниця.
Данное личико, видать, даже не в курсе, диплом какого ВУЗа он имеет)) Что у него за специальность... Какой кошмар... Хоть лицо умным сделал бы...
человека ,, за мешок зерна,,
за воровство десятков миллионов понятия закона нет
суды за явное преступление длятся годами
а можно решить за два месяца
Следующим этапом у зебилов будет "Конституция о Конституции". А надо было им начинать с "мозгов о мозгах". Которых им Бог не дал.
...а до юристів не пробував звернутися щоб роз"яснили поняття з яким знайомляться на першому курсі юрфака ...ну на крайняк глянути у комп"ютер ...тупорила соросятня взагалі окуїла