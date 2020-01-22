EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  1618  39
Все про:ВР (5639) закон (818) Стефанчук Руслан (109)

 У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук

За словами першого віцеспікера парламенту, через невизначеність базових юридичних понять депутати не можуть зараз правильно писати закони.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив на брифінгу, що зараз у законодавстві не визначені базові поняття, такі як закон і нормативно-правовий акт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це законодавча азбука. Це те, з чого має починатися все. У нас немає розуміння, що таке закон, що таке нормативно-правовий акт, яка ієрархія нормативно-правових актів, що чому мало би підпорядковуватися", - сказав він.

За словами політика, зараз триває робота разом з Мін'юстом над так званим "законом про закони", який має розв’язати цю проблему.

Також дивіться: Найактивніше в Раду ходять депутати СН і ЄС, головні прогульники, - нардепи від "Батьківщини", - КВУ. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171247
 
 
 Топ коментарі
 
У вас даже нет понятия, что такое честь!
 показати весь коментар
 
По физиономии этого типа сразу видно, что у него вообще понятия очень странные. Особенно насчет законов.
 показати весь коментар
 
Нет понимания ? Так нахрена вы тогда полезли принимать законы ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О..,о..,о-"честь" ти їх мордиліца бачив?, честь?!,та у алоізовича,чи у януаровича її було більше.*** аж трусе..,честь.
 показати весь коментар
 
 
По физиономии этого типа сразу видно, что у него вообще понятия очень странные. Особенно насчет законов.
 показати весь коментар
 
 
зато в холодильниках разбирается и в кладовках, тещиных, академик итить
 показати весь коментар
 
 
ему к психиатру надо, закон о законе)) больное на голову чмо, у зелоха спроси, он тебе закон на пианине сыграет.
 показати весь коментар
 
Коливан какаятеберазница, ви ж по понятіям живете.
 показати весь коментар
 
 
Нет понимания ? Так нахрена вы тогда полезли принимать законы ?
 показати весь коментар
 
 
Ух ты! Это не недоумки депутаты. пустые барабаны, карманные мартышки, ручные макаки , кнопкодавы и зарплата в конвертах по 5-15 тыс. долларов?! Мерзкий тип, циничный негодяй. снимающий типа квартиру у тёщи и получающий на это бабло из денег бюджета.
 показати весь коментар
 
 
Тобто ЗЄмакаки наприймали в турборежимі законів, а потім зрозуміли що не знають що таке закони.
 показати весь коментар
 
 
Тут він правий. Правда що таке закон, ба, більше - що таке Конституція не мають поняття не лише депутати, а й її гарант - Зєлєнскій.
 показати весь коментар
 
 
Понавибирали ублюдків зєлєпупських, їжте тепер!
 показати весь коментар
 
 
Срочно на переподготовку в Трускавец!
 показати весь коментар
 
 
Мало того, вы представляете, что такое вы и кто вы есть? Начните с этого. Потом все остальное. Кстати, просто для понимания... Новый вирус пневмонии уже в России. У вас есть представление, что нужно сделать, чтобы эта зараза не "приехала" сюда?
 показати весь коментар
 
 
Ну і шайба в нього. Йому ще клобук та рясу і буде чистопородний маасковскай поп.
 показати весь коментар
 
 
Триндець. Що-що, ну такого явно не очікував. До них навіть люди наукові праці писали, ступені отримували ... Виявляється весь попередній досвід коту під хвіст, вони його просто не знають, не вивчають і використовувати не збираються. ****, це вже за гранью. Вважав, що вже дійшли дна, але ні ... Деградація та падіння продовжується.
 показати весь коментар
 
 
Когда такие чудеса были,что бы депутаты писали законы?пишут законы нанятые негры,депутат даже их не читает,он только голосует,и то не всегда лично,ну и конечно берет за то, что проголосовал закон для нужного человечка в его интересах.
 показати весь коментар
 
уря, снова тренинг в трускавце, там объяснят!
 показати весь коментар
 
ооо, і це каже юрист за освітою й колишній адвокат? то нехай по новій проштудує теорію права.
це ж просто якась нісенітниця.
 показати весь коментар
 
 
Писец, щас намутят. Главное для них это зарплаты за наш счет, дармоеды неграмотные.
 показати весь коментар
 
 
Если у них там, у всех до единого, нет понятия, то КАКОГО ЧЕРТА ОНИ ТАМ ВООБЩЕ СИДЯТ СВОИМИ ..аками?)
Данное личико, видать, даже не в курсе, диплом какого ВУЗа он имеет)) Что у него за специальность... Какой кошмар... Хоть лицо умным сделал бы...
 показати весь коментар
 
понятие закон существует только для
человека ,, за мешок зерна,,
за воровство десятков миллионов понятия закона нет
суды за явное преступление длятся годами
а можно решить за два месяца
 показати весь коментар
 
...Rolls-Royce установил рекорд продаж своих автомобилей в УкраинеВсего за 2019 год было реализовано 5152 автомобилей.Британское подразделение концерна BMW компания Rolls-Royce Motor Cars в прошлом году установила абсолютный рекорд продаж в 116-летней истории. В общем 5 152 автомобиля были доставлены покупателям в более чем 50 странах мира, что на 25% больше, чем в 2018 году.Весомый вклад внесли и украинские покупатели - они приобрели 16 Rolls Royce, из них 3/4 пришлось на новый внедорожник марки Cullinan. Этот показатель втрое больше прошлогоднего и является рекордным за всю историю бренда в Украине, а она начинается проданного в Одессе Rolls Royce в 1914 году.У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1522По словам Фрэнка Тимана, регионального представителя Rolls-Royce Motor Cars в Европе, всего в Украине продано около сотни "Роллс-Ройсов". Причем украинские покупатели выбирали довольно необычные комплектации - например, черный кузов и красный салон. Также существует спрос на эксклюзивное исполнение в версии Rolls-Royce Bespoke...
 показати весь коментар
 
Арахамія "До чого тут Конституція?", Стефанчук "В нас нема поняття, що таке закон", Разумков "Якщо б ми не порушували регламент, то не прийняли б стільки законів"... Жгітє єщо! "Новьіє ліца" та "уряд технократів" мамло того, що порушують закони і зізнаються в цьому, так ще й хизуються цим! От наволоч зелена!
 показати весь коментар
 
 
"...идет работа вместе с Минюстом над так называемым "законом о законах..." У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7803
Следующим этапом у зебилов будет "Конституция о Конституции". А надо было им начинать с "мозгов о мозгах". Которых им Бог не дал.
 показати весь коментар
 
Класс. Прошло уже 28 лет а только выяснилось, что у нас законы неправильно писали. У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9911
 показати весь коментар
 
...По словам первого вице-спикера парламента, из-за неопределенности базовых юридических понятий депутаты не могут сейчас правильно писать законы.Источник: https://censor.net.ua/n3171247
...а до юристів не пробував звернутися щоб роз"яснили поняття з яким знайомляться на першому курсі юрфака ...ну на крайняк глянути у комп"ютер ...тупорила соросятня взагалі окуїла
 показати весь коментар
 
Ну почему нет понятия.. Оно на постсоветском пространстве крепко укоренилось " Закон как дышло".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору