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 РФ через непідконтрольні Україні ділянки кордону на Донбасі продовжує поставляти терористам озброєння, - ГУР

Російська Федерація продовжує активно використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація продовжує активно використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону, зокрема пункти пропуску "Успенка", "Довжанський" та "Дяково", для постачання на тимчасово окуповану територію боєприпасів, озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Насамперед окупанти нарощують запаси артилерійських снарядів, мінометних мін, боєприпасів для реактивних систем залпового вогню і гранатометів.

Водночас до підрозділів російсько-окупаційних військ продовжує надходити поповнення з-поміж найманців, які були відібрані та пройшли підготовку на території РФ. Переважно це особи з бойовим досвідом або досвідом проходження служби за військово-обліковими спеціальностями снайперів, розвідників та артилеристів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171242
 
 
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Удивительно. И почему же соседи не слушаются гетмана ? Веь он всё чётко и ясно сформулировал: "нужно просто перестать стрелять !"
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вот поэтому рашка не за какие коврижки не согласится на возврат нашего контроля на пока не нашем участке границы...
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Политкорректно составленное предложение РФ через непідконтрольні Україні ділянки кордону на Донбасі продовжує поставляти терористам озброєння, - ГУР - Цензор.НЕТ 6550 Запятые только правильно расставь, а то получается как "казнить нельзя помиловать"
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не прав! замечание принято...
вот поэтому, рашка, не за какие коврижки не согласится на возврат нашего контроля, на пока не нашем, участке границы...
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