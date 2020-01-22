 РФ через непідконтрольні Україні ділянки кордону на Донбасі продовжує поставляти терористам озброєння, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація продовжує активно використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону, зокрема пункти пропуску "Успенка", "Довжанський" та "Дяково", для постачання на тимчасово окуповану територію боєприпасів, озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Насамперед окупанти нарощують запаси артилерійських снарядів, мінометних мін, боєприпасів для реактивних систем залпового вогню і гранатометів.

Водночас до підрозділів російсько-окупаційних військ продовжує надходити поповнення з-поміж найманців, які були відібрані та пройшли підготовку на території РФ. Переважно це особи з бойовим досвідом або досвідом проходження служби за військово-обліковими спеціальностями снайперів, розвідників та артилеристів.

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