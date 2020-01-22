 Зеленський і Путін завтра зустрінуться в Ізраїлі, - російський журналіст Венедиктов

Про їхню плановану зустріч написав головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов, передає Цензор.НЕТ.

"В Ізраїлі завтра відбудеться зустріч президентів Росії та України. А де ж ще їм зустрічатися?" - написав Венедиктов.

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Всесвітній форум пам'яті Голокосту, приурочений до річниці визволення в'язнів нацистського концентраційного табору Аушвіц, відбудеться 22-23 січня в Єрусалимі. Путін - серед запрошених на церемонію. 19 січня свою участь у форумі підтвердив Зеленський.