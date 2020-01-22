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Все про:Венедиктов (16) Зеленський (4209) Ізраїль (350) Путін (5074)

 Зеленський і Путін завтра зустрінуться в Ізраїлі, - російський журналіст Венедиктов

22-23 січня в Єрусалимі відбудеться форум пам'яті жертв Голокосту. Серед запрошених - президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін.

Про їхню плановану зустріч написав головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов, передає Цензор.НЕТ.

"В Ізраїлі завтра відбудеться зустріч президентів Росії та України. А де ж ще їм зустрічатися?" - написав Венедиктов.

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Зеленський і Путін завтра зустрінуться в Ізраїлі, - російський журналіст Венедиктов 01

Всесвітній форум пам'яті Голокосту, приурочений до річниці визволення в'язнів нацистського концентраційного табору Аушвіц, відбудеться 22-23 січня в Єрусалимі. Путін - серед запрошених на церемонію. 19 січня свою участь у форумі підтвердив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171240
 
 
 Топ коментарі
 
Бубочка в Оманском офшоре счет уже открыл, так что его торг с хуйлом активнее пойдет.
А зебилы все будут ждать, когда Бубочка скажет хуйлу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег, за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути."
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Зеленский сам ходячий фейк

будут обсуждать потери украинских Воинов на Донбассе ?
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Зеленский сам ходячий фейк

будут обсуждать потери украинских Воинов на Донбассе ?
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З шефом, з шефом. Вони туди для того і їдуть.
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Фейком була інформація Зє посольства в Ірані, що Боїнг МАУ розбився зза несправних двигунів.
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Зачем вообще на рос-помойках выуживать грязь, а потом обсуждать это?
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Щоб люітєлям русского народа, показувати хто вони є.
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Я про тебя был лучшего мнения. Когда бене продался?
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Бубочка в Оманском офшоре счет уже открыл, так что его торг с ****** активнее пойдет.
А зебилы все будут ждать, когда Бубочка скажет *****: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег, за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути."
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"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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Так ось чому Нелоху приспічило летіти до Юдеї. Цікаво, ***** теж обрізанець?
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Завтра криворожский холоп будет отчитываться перед шефом о проделанной работе по капитуляции Украины.
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Все верно: Няша и Бубочка - одного интеллекта особи. Вот на таких, как эта полоумная монархистка, и была рассчитана новогодняя сценка "Какая разница" в исполнении Вовы Зе.
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Теперь эта дура будет мироточить при виде рояля.
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Туманоголовый и раковоподжелужочный встретятся и обменяются болезнями.
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Ну, теперь понятно, что Вова делал в Омане - к встрече с Путлером готовился. Ну, шо, "зеленые", скажете про вашего "главнокомандующего"? Вы за капитуляцию голосовали?
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Эти два гея используют любой случай что бы побыть вдвоем .
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по возвращению нас ждут интересные ЗЕявления...
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Это все больше становится похоже на не разделенную любовь ЗЕ к *****.

Париж-Оман-Иерусалим всего за пару месяцев, не считая постоянных ночных телефонных звонков и поздравлений друг друга.
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Зеля подготовил комический номер для ***** ?
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А ось Президент Литви, через те, що на цьому форумі буде кремлівське х....ло, скасував свій візит до Ізраїлю. Наш поїде, руки потиснути ж треба, щоб знову два місяці не мити.
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Щось мене аш трісьот від таких новин.
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Я теж переживаю за державу Ізраїль.
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цунами на все побережье - да вполне может быть - хотя такого не было не когда - но в Омане и наводнений не было, несколько веков и Саудовской Аравии ,снег то не выпадал веками))))
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Та й покійний Султан Оману ніколи не чув про існування Вови Оманського.
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Це Ви ще Меркель не бачили. От її трусить, так трусить! Зате тепер їй легше борошно вдома просіювати. Як згадає Бубочку - і пішов процес.
Використовуйте європейський досвід - наймайтеся на будівництво пісок просіювати. Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле, - российский журналист Венедиктов - Цензор.НЕТ 2738
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Або на хлібозавод - просіювачем пшеничного страждання. Фізичні борошна нікуди не зникнуть, зате буде користь при обробці зерен паляниці.
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А Яхве, такі, как пєрєжіваєт за Сруль ...
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Сидять в засаді, як партизани. Очікують новин про Пороха.
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Треба протестити... Зеленський і Путін завтра зустрінуться в Ізраїлі, - російський журналіст Венедиктов - Цензор.НЕТ 9216
Порошенко Петро Олексійович - справжній Президент України і Гетьман укараїнського народу!
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Пьотр Цимінські, директор Музею Пам'яти Голокосту в Освенцимі, зауважив що всі попередні роки День Пам'яти Голокосту відзначали в Польщі, в Освенцимі. Туди приїжджали очільники держав. В цьому році, спеційно для виступу путіна, День Пам'яти зорганізували в Єрусалимі. Організатор - голова Європейського Єврейського Союзу Моше Кантор, добре знайомий і з путіним, і з коломойським. Для чого це потрібно Ізраїлю зрозуміло : путінські війська стоять на кордоні з Сірією, то нехай вже путін пограється в борця з антисемітами, гірше від цього Ізраїлю не стане. Але для чого це потрібно зєлєнському?
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Воно й саме не знає чого туди поперлось. Хоч би не тявкнуло щось типу - привіт загиблим в Оцвенцимі, або вітаю вас з Днем Холокосту.
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Ага. "Міцного здоров'я всім постраждалим від Циклон-Б".
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Доречі, газові камери придумали комуняки і, як завзяті союзники, поділились цим передовим досвідом з фашистами. Йося і Адік - рекордсмени по масовому знищенню населення планети, включаючи і євреїв, звичайно. Але, оскільки Путя - хворобливий совкодрочер і кгбіст, то прапор сталіна він несе і далі - ось за що він такий почесний гість на цьому зібранні. Світ перевернувся "к вєрху дибом".
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У МЕНЯ ВОПРОС - А ОН НА КОЛЕНЯХ БУДЕТ ВСЮ ВСТРЕЧУ ИЛИ ? - ОБЕЩАЛ ВЕДЬ
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Повезут на роялє.
Запряжонном 73 баранамі.
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*********** и *****... - теперь в неофициально обстановке...
думаю он таки поедет на 9-ое мая на Московию что бы посмотреть парад войск РФ.... - все за ради Мира...
Однапабеда одного нарида над фошистами, так сказать...
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Уявляєш, скільки буде радощів у 73,22% -х?
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могу представит эти слезы радости, колорадские ленты которые появятся не откуда, обнимания и братания малороссов с московитами в Харькове, Одессе, Днепре, Мариуполе и тд...
Мы их сделали !
Наши победили..!
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Ага. Дєлєгація к *****, с ватобітной, і молєніє о прощєніі...
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без этого ни как...
смахнуть пыль языками с подошв Хана...
и просить ярлыки на правления губерниями...
Я думаю первыми полетят к путину с ключами от городов Кернес и Труханов....
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В теплой дружественной обстановке, президенты обговорят как идёт сдача Украины, и когда ждать полного завершения капитуляции.
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Две полукровки сойдутся. Там Поклонной горы нет. Один будет сидеть
а другой..................стоять.Вот такой диалог.
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Як найуспішніший лідер ********** чувак Вова повинен поділитись з ізраїльтянами як швидко закінчити війну.
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Пресс-служба презика и МИД молчат, а постфактум выдадут очередную порцию зеленого фуфла.
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дело даже не в этом а в том что две особи реформаторской национальности шаломов и штейн увстретятся на исторической родине - земле обетованной.
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Зебіли, починайте! "А мьі за енто и голосовали! Низкий поклон путину и бубочке за возрождение СССР! Нацики, ваше время прошло! Вешайтесь, бендерьі! Убирайтесь в польшу сортирьі мьіть! Ваши шароварьі и кастрюли нам и нахмуй не упали - мову на хлеб не намажешь!"
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..вот он - хитрый и коварный план папиной бубочьки! вова его заманил и на своей территории... прижмет...
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ЗЕянелох-дегенерат в предвкушении того, как он будет облизывать сраку *****, падло.
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А Порошенко в Израиль, шо не поехал?
Путина видать испугалсЯ.
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Что этот патлатый олигофрен может знать? Хотя кловану пообниматься с путлерком-как два пальца обоссать.
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Встречу проведут у Стены Плача: один поплачется, что денег до жопы, но уже старый, а второй, что молодой, но денег до жопы мало!
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Бубочка, не забудь перед свиданием депиляцию сделать и подмыться
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Так вот для чего зеленый чмырь туда летит
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