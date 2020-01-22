 Зеленський і Путін завтра зустрінуться в Ізраїлі, - російський журналіст Венедиктов

Про їхню плановану зустріч написав головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов, передає Цензор.НЕТ.
"В Ізраїлі завтра відбудеться зустріч президентів Росії та України. А де ж ще їм зустрічатися?" - написав Венедиктов.
Всесвітній форум пам'яті Голокосту, приурочений до річниці визволення в'язнів нацистського концентраційного табору Аушвіц, відбудеться 22-23 січня в Єрусалимі. Путін - серед запрошених на церемонію. 19 січня свою участь у форумі підтвердив Зеленський.
будут обсуждать потери украинских Воинов на Донбассе ?
https://www.facebook.com/zaporozhye.geua/videos/334342930830636/UzpfSTEwMDAxNzM0MDgyMTM4Mjo1MjIyODE3MzE2OTMxODM/?id=100017340821382
А зебилы все будут ждать, когда Бубочка скажет *****: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег, за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути."
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
Париж-Оман-Иерусалим всего за пару месяцев, не считая постоянных ночных телефонных звонков и поздравлений друг друга.
Використовуйте європейський досвід - наймайтеся на будівництво пісок просіювати.
Порошенко Петро Олексійович - справжній Президент України і Гетьман укараїнського народу!
Запряжонном 73 баранамі.
думаю он таки поедет на 9-ое мая на Московию что бы посмотреть парад войск РФ.... - все за ради Мира...
Однапабеда одного нарида над фошистами, так сказать...
Мы их сделали !
Наши победили..!
смахнуть пыль языками с подошв Хана...
и просить ярлыки на правления губерниями...
Я думаю первыми полетят к путину с ключами от городов Кернес и Труханов....
а другой..................стоять.Вот такой диалог.
Путина видать испугалсЯ.